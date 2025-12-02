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Новини Мирний план переговори з РФ
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Папа Римський пропонує Італію для мирних переговорів Києва і Москви

Папа Римський запропонував провести мирні переговори в Італії

Папа Римський Лев XIV заявив, що Європа повинна відігравати активну роль у розробці мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Vatican News, із такою позицією понтифік виступив під час спілкування з журналістами у вівторок, 2 грудня.

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Святий Престол закликає до діалогу

Лев XIV нагадав, що Ватикан неодноразово закликав до припинення вогню та діалогу. Він зазначив, що президент США Дональд Трамп просуває власний мирний план, який спершу не передбачав участі Європи. Однак, за словами понтифіка, саме європейські зауваження змусили змінити цей документ.

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Роль Італії у процесі

Папа також окремо підкреслив значення Італії у мирному процесі.

"Культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами", – сказав він.

Лев XIV додав, що Святий Престол готовий підтримати таке посередництво.

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Путін розпочав зустріч з Віткоффом та Кушнером

У Кремлі увечері 2 грудня розпочалася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

З російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

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перемовини (3824) війна в Україні (8521) Папа Римський Лев 14 (70)
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...може досить з цими пропозиціями про місце перемовин? Поки карлик сидить на троні, війна не закінчиться мирними перемовинами!!!
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02.12.2025 21:43 Відповісти
Не можна слуг диявола запрошувати на святу землю, це святотатство. Переговори з терористами мають тривати рівно стільки часу скільки часу куля летить в їх сторону!
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02.12.2025 22:18 Відповісти
Саме ці слуги диявола зберігають свої грошенята у банку святої землі Ватикану. ***** щедро жертвував свої криваві гроші папам і вони їх брали, бо гроші ж не пахнуть.
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02.12.2025 23:18 Відповісти
Коли ця клоунада закінчиться? Чому відомі речі називають як у задзеркаллі? Як у Орвелла? Мир - це війна? Війна - це мир?
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02.12.2025 21:45 Відповісти
В Італію треба запрошувати на шопінг та на відпочинок.
Війну можна закінчити за добу і без перемовин, тільки кремлівський пацюк цього ніколи не зробить.
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02.12.2025 21:57 Відповісти
Папа римский может закончить эту войну в течении суток. Просто конфисковать сотни миллиардов долл ***** и его приближенных в банке Ватикана.
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02.12.2025 21:59 Відповісти
Он очень большой грешник
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03.12.2025 01:27 Відповісти
пуйло не приїде. Він Мелоні боїться. Вона йому горлянку порве.
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02.12.2025 22:10 Відповісти
В. Ватиканском саду под тенечком...
А что там с банком? Сколько у кремля взносов в святое дело?
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03.12.2025 01:26 Відповісти
 
 