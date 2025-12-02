Папа Римський пропонує Італію для мирних переговорів Києва і Москви

Папа Римський Лев XIV заявив, що Європа повинна відігравати активну роль у розробці мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Vatican News, із такою позицією понтифік виступив під час спілкування з журналістами у вівторок, 2 грудня.

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Святий Престол закликає до діалогу

Лев XIV нагадав, що Ватикан неодноразово закликав до припинення вогню та діалогу. Він зазначив, що президент США Дональд Трамп просуває власний мирний план, який спершу не передбачав участі Європи. Однак, за словами понтифіка, саме європейські зауваження змусили змінити цей документ.

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Роль Італії у процесі

Папа також окремо підкреслив значення Італії у мирному процесі.

"Культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами", – сказав він.

Лев XIV додав, що Святий Престол готовий підтримати таке посередництво.

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Путін розпочав зустріч з Віткоффом та Кушнером

У Кремлі увечері 2 грудня розпочалася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

З російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

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