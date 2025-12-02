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Новини переговори з РФ Переговори з Путіним
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Путін не готовий до переговорів про мир в Україні, - МЗС Німеччини

Вадефуль - про переговори в РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче вести переговори про завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, політик виступив із такою заявою під час зустрічі з главою МЗС Єгипту в Берліні, пише DPA.

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Путін не готовий до серйозних переговорів

Вадефуль зазначив, що Путін "завжди шукає нові виправдання, чому він не хоче вести переговори".

"Тому я все ще маю сумніви, чи він взагалі серйозно готовий говорити про мир", – додав він.

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Дипломатичні контакти та пошук перемир’я

Німецький міністр повідомив, що напередодні провів довгу телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, де обговорювалася необхідність досягнення миру в Україні.

Він також прокоментував візит посланника президента США Стіва Віткоффа до Москви, зазначивши, що Росія може бути зацікавлена в "повторному з’ясуванні, чи можливе вирішення" війни, розв’язаної нею.

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Путін розпочав зустріч з Віткоффом та Кушнером

У Кремлі увечері 2 грудня розпочалася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

З російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

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Німеччина (8081) перемовини (3824) війна в Україні (8520)
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Путін не готовий до переговорів про мир в Україні, - МЗС Німеччини Джерело: https://censor.net/ua/n3588294
Україна наближається до миру, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3588277
Ну і ! як це трактувати Українцям?
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02.12.2025 20:55 Відповісти
Кажуть Єрмак умом нє блєщєт ... Але без Єрмака - от такі тепер буратінкіні зиявочки?
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02.12.2025 20:58 Відповісти
Секрет тут простий, без Ермака Зеля зовсім не злазить з наркоти, бачить рожевих однорогів, гарантії безпеки та наближення поїзду миру.
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02.12.2025 20:59 Відповісти
По-перше, той, хто готовий до перемовин, не розпочинає війну

По-друге, допоки той, хто розпочав війну, є особою, до якої звертаються з питаннями, ане ставлять перед фактом "виконуй або помри" чи запрошують на зустрічі і тиснуть руки, доти війна буде тривати

По-третє, допоки живий той, хто розпочав війну, війна буде тривати
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02.12.2025 20:59 Відповісти
Так а чому ви так захвилювались тоді?
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02.12.2025 20:59 Відповісти
''МИР'' переводиться з рашистського як СВІТ. Коли диктатор заявляє що хочет ''мир'' то він хоче весь ''мир'' а не тільки половину України. А ви про який ''мир'' думали що рашисти хочуть?
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02.12.2025 21:00 Відповісти
 
 