Путін не готовий до переговорів про мир в Україні, - МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче вести переговори про завершення війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, політик виступив із такою заявою під час зустрічі з главою МЗС Єгипту в Берліні, пише DPA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Путін не готовий до серйозних переговорів

Вадефуль зазначив, що Путін "завжди шукає нові виправдання, чому він не хоче вести переговори".

"Тому я все ще маю сумніви, чи він взагалі серйозно готовий говорити про мир", – додав він.

Читайте також: Путін своїми заявами підтверджує небажання завершувати війну, - Сибіга

Дипломатичні контакти та пошук перемир’я

Німецький міністр повідомив, що напередодні провів довгу телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, де обговорювалася необхідність досягнення миру в Україні.

Він також прокоментував візит посланника президента США Стіва Віткоффа до Москви, зазначивши, що Росія може бути зацікавлена в "повторному з’ясуванні, чи можливе вирішення" війни, розв’язаної нею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призупинили постачання певних видів зброї в Україну, - The Atlantic

Путін розпочав зустріч з Віткоффом та Кушнером

У Кремлі увечері 2 грудня розпочалася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

З російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: США більше не фінансують війну в Україні