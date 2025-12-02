Путін не готовий до переговорів про мир в Україні, - МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче вести переговори про завершення війни в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, політик виступив із такою заявою під час зустрічі з главою МЗС Єгипту в Берліні, пише DPA.
Путін не готовий до серйозних переговорів
Вадефуль зазначив, що Путін "завжди шукає нові виправдання, чому він не хоче вести переговори".
"Тому я все ще маю сумніви, чи він взагалі серйозно готовий говорити про мир", – додав він.
Дипломатичні контакти та пошук перемир’я
Німецький міністр повідомив, що напередодні провів довгу телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, де обговорювалася необхідність досягнення миру в Україні.
Він також прокоментував візит посланника президента США Стіва Віткоффа до Москви, зазначивши, що Росія може бути зацікавлена в "повторному з’ясуванні, чи можливе вирішення" війни, розв’язаної нею.
Путін розпочав зустріч з Віткоффом та Кушнером
У Кремлі увечері 2 грудня розпочалася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
З російської сторони в переговорах також беруть участь помічники російського диктатора Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
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Україна наближається до миру, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3588277
Ну і ! як це трактувати Українцям?
поїздумиру.
По-друге, допоки той, хто розпочав війну, є особою, до якої звертаються з питаннями, ане ставлять перед фактом "виконуй або помри" чи запрошують на зустрічі і тиснуть руки, доти війна буде тривати
По-третє, допоки живий той, хто розпочав війну, війна буде тривати