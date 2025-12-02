Путин не готов к переговорам о мире в Украине, - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет вести переговоры о завершении войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, политик выступил с таким заявлением во время встречи с главой МИД Египта в Берлине, пишет DPA.

Путин не готов к серьезным переговорам

Вадефуль отметил, что Путин "всегда ищет новые оправдания, почему он не хочет вести переговоры".

"Поэтому я все еще сомневаюсь, готов ли он вообще серьезно говорить о мире", – добавил он.

Дипломатические контакты и поиск перемирия

Немецкий министр сообщил, что накануне провел долгий телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, где обсуждалась необходимость достижения мира в Украине.

Он также прокомментировал визит посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, отметив, что Россия может быть заинтересована в "повторном выяснении, возможно ли решение" войны, развязанной ею.

Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером

В Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

С российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

