Путин не готов к переговорам о мире в Украине, - МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет вести переговоры о завершении войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, политик выступил с таким заявлением во время встречи с главой МИД Египта в Берлине, пишет DPA.
Путин не готов к серьезным переговорам
Вадефуль отметил, что Путин "всегда ищет новые оправдания, почему он не хочет вести переговоры".
"Поэтому я все еще сомневаюсь, готов ли он вообще серьезно говорить о мире", – добавил он.
Дипломатические контакты и поиск перемирия
Немецкий министр сообщил, что накануне провел долгий телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, где обсуждалась необходимость достижения мира в Украине.
Он также прокомментировал визит посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, отметив, что Россия может быть заинтересована в "повторном выяснении, возможно ли решение" войны, развязанной ею.
Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
В Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
С российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.
