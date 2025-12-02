РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12356 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры с Путиным
1 533 6

Путин не готов к переговорам о мире в Украине, - МИД Германии

Вадефуль - о переговорах в РФ

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет вести переговоры о завершении войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, политик выступил с таким заявлением во время встречи с главой МИД Египта в Берлине, пишет DPA.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Путин не готов к серьезным переговорам

Вадефуль отметил, что Путин "всегда ищет новые оправдания, почему он не хочет вести переговоры".

"Поэтому я все еще сомневаюсь, готов ли он вообще серьезно говорить о мире", – добавил он.

Читайте также: Путин своими заявлениями подтверждает нежелание завершать войну, - Сибига

Дипломатические контакты и поиск перемирия

Немецкий министр сообщил, что накануне провел долгий телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, где обсуждалась необходимость достижения мира в Украине.

Он также прокомментировал визит посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву, отметив, что Россия может быть заинтересована в "повторном выяснении, возможно ли решение" войны, развязанной ею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину, - The Atlantic

Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером

В Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

С российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: США больше не финансируют войну в Украине

Автор: 

Германия (7406) переговоры (5293) война в Украине (7081)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путін не готовий до переговорів про мир в Україні, - МЗС Німеччини Джерело: https://censor.net/ua/n3588294
Україна наближається до миру, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3588277
Ну і ! як це трактувати Українцям?
показать весь комментарий
02.12.2025 20:55 Ответить
Кажуть Єрмак умом нє блєщєт ... Але без Єрмака - от такі тепер буратінкіні зиявочки?
показать весь комментарий
02.12.2025 20:58 Ответить
Секрет тут простий, без Ермака Зеля зовсім не злазить з наркоти, бачить рожевих однорогів, гарантії безпеки та наближення поїзду миру.
показать весь комментарий
02.12.2025 20:59 Ответить
По-перше, той, хто готовий до перемовин, не розпочинає війну

По-друге, допоки той, хто розпочав війну, є особою, до якої звертаються з питаннями, ане ставлять перед фактом "виконуй або помри" чи запрошують на зустрічі і тиснуть руки, доти війна буде тривати

По-третє, допоки живий той, хто розпочав війну, війна буде тривати
показать весь комментарий
02.12.2025 20:59 Ответить
Так а чому ви так захвилювались тоді?
показать весь комментарий
02.12.2025 20:59 Ответить
''МИР'' переводиться з рашистського як СВІТ. Коли диктатор заявляє що хочет ''мир'' то він хоче весь ''мир'' а не тільки половину України. А ви про який ''мир'' думали що рашисти хочуть?
показать весь комментарий
02.12.2025 21:00 Ответить
 
 