Папа Римский предлагает Италию для мирных переговоров Киева и Москвы
Папа Римский Лев XIV заявил, что Европа должна играть активную роль в разработке мирного плана для завершения войны России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News, с такой позицией понтифик выступил во время общения с журналистами во вторник, 2 декабря.
Святой Престол призывает к диалогу
Лев XIV напомнил, что Ватикан неоднократно призывал к прекращению огня и диалогу. Он отметил, что президент США Дональд Трамп продвигает собственный мирный план, который сначала не предусматривал участия Европы. Однако, по словам понтифика, именно европейские замечания заставили изменить этот документ.
Роль Италии в процессе
Папа также отдельно подчеркнул значение Италии в мирном процессе.
"Культурно и исторически Италия имеет способность выступать посредником в конфликте, существующем между различными сторонами: Украиной, Россией, Соединенными Штатами", – сказал он.
Лев XIV добавил, что Святой Престол готов поддержать такое посредничество.
Путин начал встречу с Виткоффом и Кушнером
В Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
С российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Війну можна закінчити за добу і без перемовин, тільки кремлівський пацюк цього ніколи не зробить.