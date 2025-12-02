РУС
Папа Римский предлагает Италию для мирных переговоров Киева и Москвы

Папа Римский предложил провести мирные переговоры в Италии

Папа Римский Лев XIV заявил, что Европа должна играть активную роль в разработке мирного плана для завершения войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News, с такой позицией понтифик выступил во время общения с журналистами во вторник, 2 декабря.

Святой Престол призывает к диалогу

Лев XIV напомнил, что Ватикан неоднократно призывал к прекращению огня и диалогу. Он отметил, что президент США Дональд Трамп продвигает собственный мирный план, который сначала не предусматривал участия Европы. Однако, по словам понтифика, именно европейские замечания заставили изменить этот документ.

Читайте также: Путин не готов к переговорам о мире в Украине, - МИД Германии

Роль Италии в процессе

Папа также отдельно подчеркнул значение Италии в мирном процессе.

"Культурно и исторически Италия имеет способность выступать посредником в конфликте, существующем между различными сторонами: Украиной, Россией, Соединенными Штатами", – сказал он.

Лев XIV добавил, что Святой Престол готов поддержать такое посредничество.

Читайте также: Украина приближается к миру, - Зеленский

Путин начал встречу с Виткоффом и Кушнером

В Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

С российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: США больше не финансируют войну в Украине

переговоры война в Украине Лев 14
...може досить з цими пропозиціями про місце перемовин? Поки карлик сидить на троні, війна не закінчиться мирними перемовинами!!!
02.12.2025 21:43 Ответить
Не можна слуг диявола запрошувати на святу землю, це святотатство. Переговори з терористами мають тривати рівно стільки часу скільки часу куля летить в їх сторону!
02.12.2025 22:18 Ответить
Коли ця клоунада закінчиться? Чому відомі речі називають як у задзеркаллі? Як у Орвелла? Мир - це війна? Війна - це мир?
02.12.2025 21:45 Ответить
В Італію треба запрошувати на шопінг та на відпочинок.
Війну можна закінчити за добу і без перемовин, тільки кремлівський пацюк цього ніколи не зробить.
02.12.2025 21:57 Ответить
Папа римский может закончить эту войну в течении суток. Просто конфисковать сотни миллиардов долл ***** и его приближенных в банке Ватикана.
02.12.2025 21:59 Ответить
пуйло не приїде. Він Мелоні боїться. Вона йому горлянку порве.
