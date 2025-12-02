Папа Римский предлагает Италию для мирных переговоров Киева и Москвы

Папа Римский Лев XIV заявил, что Европа должна играть активную роль в разработке мирного плана для завершения войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News, с такой позицией понтифик выступил во время общения с журналистами во вторник, 2 декабря.

Святой Престол призывает к диалогу

Лев XIV напомнил, что Ватикан неоднократно призывал к прекращению огня и диалогу. Он отметил, что президент США Дональд Трамп продвигает собственный мирный план, который сначала не предусматривал участия Европы. Однако, по словам понтифика, именно европейские замечания заставили изменить этот документ.

Роль Италии в процессе

Папа также отдельно подчеркнул значение Италии в мирном процессе.

"Культурно и исторически Италия имеет способность выступать посредником в конфликте, существующем между различными сторонами: Украиной, Россией, Соединенными Штатами", – сказал он.

Лев XIV добавил, что Святой Престол готов поддержать такое посредничество.

Путин начал встречу с Виткоффом и Кушнером

В Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

С российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

