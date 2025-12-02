РУС
1 421 5

Италия может отложить декрет о военной помощи Украине, - СМИ

Правительство Италии может перенести принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной техники Украине в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, причиной является внутренняя напряженность в кабинете министров.

Напряженность во власти

Премьер-министр Джорджа Мелони ранее заявляла, что Италия будет помогать Украине противостоять российской агрессии до конца. В то же время вице-премьер Маттео Сальвини поставил под сомнение целесообразность продолжения поддержки, что создало противоречия внутри правительства.

По данным источников, декрет о помощи Украине был включен в повестку дня заседания 3 декабря, посвященного подготовке к заседанию правительства на следующий день. Однако документ сняли с рассмотрения из-за перегруженной повестки дня.

Читайте также: Швеция предоставит Украине зимний пакет помощи на $120 миллионов. Куда направят средства?

Действующий указ заканчивается

Сейчас действует режим специального полномочия, который позволяет правительству принимать решения о военных поставках без согласования с парламентом. Однако действующий указ теряет силу в конце года, и без нового решения поставки в 2026 году могут оказаться под вопросом.

Читайте также: НАТО ожидает поставки оружия для Украины как минимум на $17 млрд, - Рютте

Италия (1720) оружие (10542) помощь (8228)
США тиснуть на союзників і будуть тиснути більше, нам потрібно готуватись до війни без допомоги Заходу! Але ми не припинимо битись з ворогом. Навіть якщо для цього потрібно буде взяти лопати і сокири!
02.12.2025 22:20 Ответить
Партнери в нас
02.12.2025 22:20 Ответить
Ну, це Україну так зливають. Зараз якщо США всім по черзі так зателефонують, то буде як у пісні "Що ж ти фраєр...."
02.12.2025 22:21 Ответить
Чому мовчить Міндічь?!
02.12.2025 22:47 Ответить
Цікаво, а що хотіли ті, хто колись скакали та кричали весьмирснами?
02.12.2025 22:36 Ответить
 
 