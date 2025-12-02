Италия может отложить декрет о военной помощи Украине, - СМИ

Правительство Италии может перенести принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной техники Украине в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, причиной является внутренняя напряженность в кабинете министров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Напряженность во власти

Премьер-министр Джорджа Мелони ранее заявляла, что Италия будет помогать Украине противостоять российской агрессии до конца. В то же время вице-премьер Маттео Сальвини поставил под сомнение целесообразность продолжения поддержки, что создало противоречия внутри правительства.

По данным источников, декрет о помощи Украине был включен в повестку дня заседания 3 декабря, посвященного подготовке к заседанию правительства на следующий день. Однако документ сняли с рассмотрения из-за перегруженной повестки дня.

Читайте также: Швеция предоставит Украине зимний пакет помощи на $120 миллионов. Куда направят средства?

Действующий указ заканчивается

Сейчас действует режим специального полномочия, который позволяет правительству принимать решения о военных поставках без согласования с парламентом. Однако действующий указ теряет силу в конце года, и без нового решения поставки в 2026 году могут оказаться под вопросом.

Ранее мы сообщали, что Папа Римский Лев XIV предлагает Италию для мирных переговоров Киева и Москвы.

Читайте также: НАТО ожидает поставки оружия для Украины как минимум на $17 млрд, - Рютте