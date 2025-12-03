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Диверсія на польській залізниці: Варшава виділить додаткові кошти на оборону України

Радослав Сікорський: Польща виділить Україні додаткові гроші на оборону

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Варшава внесе $100 млн у межах ініціативи НАТО PURL, спрямованої на закупівлю американського озброєння для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Polsat News.

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Сікорський уточнив, що Польща долучилась до програми разом із Німеччиною та Норвегією. Загальний обсяг фінансування трьох країн складе $500 млн, а частка Варшави становитиме одну п’яту. За словами міністра, це рішення також має символічний підтекст, пов’язаний із нещодавньою диверсією на польській залізниці, яку здійснили російські агенти.

"Один мільйон доларів за кожен сантиметр польської колії, підірваної російськими диверсантами", — наголосив Сікорський.

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Підтримка України та оборонні пріоритети

У межах ініціативи PURL кошти будуть використані для придбання ракет Patriot, які мають посилити захист українських міст, енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури.

Сікорський підкреслив, що це рішення відповідає оперативним потребам України та зміцнює загальну безпеку східного флангу НАТО.

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Чому Польща перенаправила фінансування

Міністр також пояснив, що виділені $100 млн не є додатковим ресурсом. Їх планували направити до Європейського фонду миру відповідно до зобов’язань Польщі перед ЄС. Однак фонд залишається заблокованим Угорщиною, тому уряд Варшави вирішив спрямувати кошти на підтримку України.

Сікорський наголосив, що перенаправлення фінансування дозволяє не допустити простою ресурсів і водночас посилює стримування РФ:
"Щоб ці гроші не були марними, а працювали на стримування Путіна, їх перенаправили на американську зброю для України".

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зброя (7911) Польща (9374) Сікорський Радослав (386)
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Україно-польско-литовська бригада має зайняти свою смугу оборони на фронті зі польськими підрозділами у своєму складі. Це зараз більш потрібна допомога Україні.
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03.12.2025 18:34 Відповісти
Ця бригада, за своєю направленістю - "миротворча"... Тому участі у бойових діях приймать не може... Та й (я так думаю), що української компоненти там вже давно немає - хлопці пішли на фронт, у складі інших в/ч......
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03.12.2025 18:52 Відповісти
Так миротворчість не забороняє застосування зброї, до того ж можна змінити направленість бригади і зробити її прообразом спільних європейських збройних сил.
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03.12.2025 19:20 Відповісти
Дозволяє... Але тільки з метою самозахисту... Наскільки я пам"ятаю - вони не мають права навіть вступать у бойові дії, у випадку нападу однієї з сторін, на мирне населення! В цьому випадку вони повинні виступить у вигляді "живого щита", і евакуювать "мирняк" з небезпечної зони...
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03.12.2025 19:26 Відповісти
Російським миротворцям в Грузії статус не заважав обстрілювати Грузію зі всіх видів озброєння, на початку війни в 2008 році. Також в Придністров'ї російським миротворцям статус не заважав стріляти по молдовській поліції з гармат 152мм. Не бачу причин чому польські миротворці не можуть вбивати кацапів зі всіх видів зброї. Така вона ******* миротворчість, вимагає активних дій.
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03.12.2025 19:37 Відповісти
А в Грузії не було "миротворців", взагалі... Миротворчий статус надається рішенням ООН. Те, що кацапи назвали своїх солдат "миротворцями" - не означає, що вони той статус, законно отримали...
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03.12.2025 19:41 Відповісти
Найбільш адекватна реакція ! іншим європейським країнам варто брати приклад
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03.12.2025 18:41 Відповісти
От що робить "животворяща піздюліна"... Як тільки виникла реальна загроза внутрішній безпеці - пішли практичні кроки в збройній підтримці...
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03.12.2025 18:48 Відповісти
 
 