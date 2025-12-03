Диверсія на польській залізниці: Варшава виділить додаткові кошти на оборону України

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що Варшава внесе $100 млн у межах ініціативи НАТО PURL, спрямованої на закупівлю американського озброєння для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Polsat News.

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Сікорський уточнив, що Польща долучилась до програми разом із Німеччиною та Норвегією. Загальний обсяг фінансування трьох країн складе $500 млн, а частка Варшави становитиме одну п’яту. За словами міністра, це рішення також має символічний підтекст, пов’язаний із нещодавньою диверсією на польській залізниці, яку здійснили російські агенти.

"Один мільйон доларів за кожен сантиметр польської колії, підірваної російськими диверсантами", — наголосив Сікорський.

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Підтримка України та оборонні пріоритети

У межах ініціативи PURL кошти будуть використані для придбання ракет Patriot, які мають посилити захист українських міст, енергетичних об’єктів та критичної інфраструктури.

Сікорський підкреслив, що це рішення відповідає оперативним потребам України та зміцнює загальну безпеку східного флангу НАТО.

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Чому Польща перенаправила фінансування

Міністр також пояснив, що виділені $100 млн не є додатковим ресурсом. Їх планували направити до Європейського фонду миру відповідно до зобов’язань Польщі перед ЄС. Однак фонд залишається заблокованим Угорщиною, тому уряд Варшави вирішив спрямувати кошти на підтримку України.

Сікорський наголосив, що перенаправлення фінансування дозволяє не допустити простою ресурсів і водночас посилює стримування РФ:

"Щоб ці гроші не були марними, а працювали на стримування Путіна, їх перенаправили на американську зброю для України".

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Раніше ми повідомляли, що партнери по НАТО пообіцяли Україні близько $1 млрд за програмою PURL. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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