Нідерланди взяли під охорону логістичний центр НАТО у Польщі, який координує військову підтримку Україні

У понеділок, 1 грудня, Збройні сили Нідерландів взяли під свою охорону логістичний центр НАТО у місті Жешув у східній Польщі, який координує військову підтримку для України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

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Розгортання систем Patriot та NASAMS

Безпеку об'єкта у Польщі Нідерланди забезпечуватимуть за допомогою:

двох систем протиракетної оборони Patriot,

пускової установки NASAMS

та обладнання для боротьби з дронами в межах програми НАТО з надання безпекової допомоги та навчання Україні (NSATU).

Розгортання триватиме до 1 червня 2026 року.

NSATU контролює навчання українських військ і координує військову підтримку, забезпечуючи безпечну доставку обладнання, наданого членами НАТО, до України.

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Посилення безпеки

"Це один з перших випадків, коли ми одночасно розгортаємо таку комбінацію систем. Ми показуємо Росії, що атакувати цей хаб не має сенсу. Це посилює безпеку Польщі, України, НАТО та Нідерландів",- заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Зазначається, що різні країни НАТО будуть на черзі захищати цей логістичний центр.

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