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Новини Допомога Україні від НАТО
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Нідерланди взяли під охорону логістичний центр НАТО у Польщі, який координує військову підтримку Україні

петріот

У понеділок, 1 грудня, Збройні сили Нідерландів взяли під свою охорону логістичний центр НАТО у місті Жешув у східній Польщі, який координує військову підтримку для України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

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Розгортання систем Patriot та NASAMS

Безпеку об'єкта у Польщі Нідерланди забезпечуватимуть за допомогою:

  • двох систем протиракетної оборони Patriot,
  • пускової установки NASAMS
  • та обладнання для боротьби з дронами в межах програми НАТО з надання безпекової допомоги та навчання Україні (NSATU).

Розгортання триватиме до 1 червня 2026 року.

NSATU контролює навчання українських військ і координує військову підтримку, забезпечуючи безпечну доставку обладнання, наданого членами НАТО, до України.

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Посилення безпеки 

"Це один з перших випадків, коли ми одночасно розгортаємо таку комбінацію систем. Ми показуємо Росії, що атакувати цей хаб не має сенсу. Це посилює безпеку Польщі, України, НАТО та Нідерландів",- заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Зазначається, що різні країни НАТО будуть на черзі захищати цей логістичний центр.

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Автор: 

НАТО (7236) Нідерланди (1705) Польща (9370) допомога і підтримка (1237)
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Топ коментарі
+2
Ну-ну. Колись батальйон нідерландських миротворців охороняс Сребреницю... В тій різанині начебто і Гіркін відзначився...
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01.12.2025 23:30 Відповісти
+2
Ми показуємо Росії, що атакувати цей хаб не має сенсу.

Завтра прилетить якийсь дрон, який ви збити не зможете, через всілякі юридичні заборони... І добре, що це буде якийсь "імітатор", без БЧ.
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01.12.2025 23:31 Відповісти
+2
Розгортання триватиме до 1 червня 2026 року Джерело: https://censor.net/ua/n3588094
Цього досить, щоб зрозуміти результативність «мирних перемовин»!
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01.12.2025 23:32 Відповісти
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Ну-ну. Колись батальйон нідерландських миротворців охороняс Сребреницю... В тій різанині начебто і Гіркін відзначився...
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01.12.2025 23:30 Відповісти
І що?
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01.12.2025 23:48 Відповісти
В 1999 році нідерландський F-16 переміг сербський МіГ-29 у повітряному бою. Так що воювати вміюсть голандці, якщо є на то воля.
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02.12.2025 00:03 Відповісти
Ми показуємо Росії, що атакувати цей хаб не має сенсу.

Завтра прилетить якийсь дрон, який ви збити не зможете, через всілякі юридичні заборони... І добре, що це буде якийсь "імітатор", без БЧ.
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01.12.2025 23:31 Відповісти
Та ти шо?
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01.12.2025 23:49 Відповісти
Школу закінчила на етапі Букваря ?
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02.12.2025 00:41 Відповісти
Розгортання триватиме до 1 червня 2026 року Джерело: https://censor.net/ua/n3588094
Цього досить, щоб зрозуміти результативність «мирних перемовин»!
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01.12.2025 23:32 Відповісти
кацапы-запустите какое нить корыто для проверки.посмотрим как Петриотами пулять будут
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01.12.2025 23:37 Відповісти
Ваш карло- пу жидко обдєлаєтця щось із ракет запускати. Може запустити ведмедчука.
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01.12.2025 23:51 Відповісти
Наталья, мне казалось Вы умнее
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02.12.2025 00:50 Відповісти
****** дристав діареєю, від пригожина, коли той збивав вертушки з усим екіпажем ІЛ-20, у підмацковє!!
Вдовиці, це можуть засвідчити!
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02.12.2025 00:32 Відповісти
 
 