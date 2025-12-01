Нідерланди взяли під охорону логістичний центр НАТО у Польщі, який координує військову підтримку Україні
У понеділок, 1 грудня, Збройні сили Нідерландів взяли під свою охорону логістичний центр НАТО у місті Жешув у східній Польщі, який координує військову підтримку для України.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.
Розгортання систем Patriot та NASAMS
Безпеку об'єкта у Польщі Нідерланди забезпечуватимуть за допомогою:
- двох систем протиракетної оборони Patriot,
- пускової установки NASAMS
- та обладнання для боротьби з дронами в межах програми НАТО з надання безпекової допомоги та навчання Україні (NSATU).
Розгортання триватиме до 1 червня 2026 року.
NSATU контролює навчання українських військ і координує військову підтримку, забезпечуючи безпечну доставку обладнання, наданого членами НАТО, до України.
Посилення безпеки
"Це один з перших випадків, коли ми одночасно розгортаємо таку комбінацію систем. Ми показуємо Росії, що атакувати цей хаб не має сенсу. Це посилює безпеку Польщі, України, НАТО та Нідерландів",- заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
Зазначається, що різні країни НАТО будуть на черзі захищати цей логістичний центр.
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Завтра прилетить якийсь дрон, який ви збити не зможете, через всілякі юридичні заборони... І добре, що це буде якийсь "імітатор", без БЧ.
Цього досить, щоб зрозуміти результативність «мирних перемовин»!
Вдовиці, це можуть засвідчити!