Нидерланды взяли под охрану логистический центр НАТО в Польше, который координирует военную поддержку Украины

В понедельник, 1 декабря, Вооруженные силы Нидерландов взяли под свою охрану логистический центр НАТО в городе Жешув в восточной Польше, который координирует военную поддержку для Украины.

информирует Цензор.НЕТ.

Развертывание систем Patriot и NASAMS

Безопасность объекта в Польше Нидерланды будут обеспечивать с помощью:

двух систем противоракетной обороны Patriot,

пусковой установки NASAMS

оборудования для борьбы с дронами в рамках программы НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучения Украине (NSATU).

Развертывание продлится до 1 июня 2026 года.

NSATU контролирует обучение украинских войск и координирует военную поддержку, обеспечивая безопасную доставку оборудования, предоставленного членами НАТО, в Украину.

Усиление безопасности

"Это один из первых случаев, когда мы одновременно развертываем такую комбинацию систем. Мы показываем России, что атаковать этот хаб не имеет смысла. Это усиливает безопасность Польши, Украины, НАТО и Нидерландов", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Отмечается, что различные страны НАТО будут по очереди защищать этот логистический центр.

