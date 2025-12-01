РУС
Нидерланды взяли под охрану логистический центр НАТО в Польше, который координирует военную поддержку Украины

В понедельник, 1 декабря, Вооруженные силы Нидерландов взяли под свою охрану логистический центр НАТО в городе Жешув в восточной Польше, который координирует военную поддержку для Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

Развертывание систем Patriot и NASAMS

Безопасность объекта в Польше Нидерланды будут обеспечивать с помощью:

  • двух систем противоракетной обороны Patriot,
  • пусковой установки NASAMS
  • оборудования для борьбы с дронами в рамках программы НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучения Украине (NSATU).

Развертывание продлится до 1 июня 2026 года.

NSATU контролирует обучение украинских войск и координирует военную поддержку, обеспечивая безопасную доставку оборудования, предоставленного членами НАТО, в Украину.

Усиление безопасности 

"Это один из первых случаев, когда мы одновременно развертываем такую комбинацию систем. Мы показываем России, что атаковать этот хаб не имеет смысла. Это усиливает безопасность Польши, Украины, НАТО и Нидерландов", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Отмечается, что различные страны НАТО будут по очереди защищать этот логистический центр.

Ну-ну. Колись батальйон нідерландських миротворців охороняс Сребреницю... В тій різанині начебто і Гіркін відзначився...
01.12.2025 23:30 Ответить
01.12.2025 23:30 Ответить
І що?
01.12.2025 23:48 Ответить
01.12.2025 23:48 Ответить
В 1999 році нідерландський F-16 переміг сербський МіГ-29 у повітряному бою. Так що воювати вміюсть голандці, якщо є на то воля.
02.12.2025 00:03 Ответить
02.12.2025 00:03 Ответить
Ми показуємо Росії, що атакувати цей хаб не має сенсу.

Завтра прилетить якийсь дрон, який ви збити не зможете, через всілякі юридичні заборони... І добре, що це буде якийсь "імітатор", без БЧ.
01.12.2025 23:31 Ответить
01.12.2025 23:31 Ответить
Та ти шо?
01.12.2025 23:49 Ответить
01.12.2025 23:49 Ответить
Школу закінчила на етапі Букваря ?
02.12.2025 00:41 Ответить
02.12.2025 00:41 Ответить
Цього досить, щоб зрозуміти результативність «мирних перемовин»!
01.12.2025 23:32 Ответить
01.12.2025 23:32 Ответить
кацапы-запустите какое нить корыто для проверки.посмотрим как Петриотами пулять будут
01.12.2025 23:37 Ответить
01.12.2025 23:37 Ответить
Ваш карло- пу жидко обдєлаєтця щось із ракет запускати. Може запустити ведмедчука.
01.12.2025 23:51 Ответить
01.12.2025 23:51 Ответить
****** дристав діареєю, від пригожина, коли той збивав вертушки з усим екіпажем ІЛ-20, у підмацковє!!
Вдовиці, це можуть засвідчити!
02.12.2025 00:32 Ответить
02.12.2025 00:32 Ответить
 
 