Украина и Нидерланды подписали соглашение о совместном производстве дронов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина и Нидерланды в понедельник подписали соглашение о совместном производстве дронов.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что документ он подписал вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Брюсселе на полях заседания Совета ЕС.

"Новая веха: Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны в обеих странах. Вместе с моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве ("Build With Ukraine"). Это укрепляет нашу общую безопасность, устойчивость и инновационность", - заявил Брекельманс.

По его словам, соглашение предусматривает кооперацию на всех этапах производства и поставки беспилотников для нужд обороны Украины.

