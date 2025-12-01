Украина и Нидерланды подписали соглашение о совместном производстве дронов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Индустрия дронов
Украина и Нидерланды в понедельник подписали соглашение о совместном производстве дронов.
Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что документ он подписал вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Брюсселе на полях заседания Совета ЕС.
"Новая веха: Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны в обеих странах. Вместе с моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве ("Build With Ukraine"). Это укрепляет нашу общую безопасность, устойчивость и инновационность", - заявил Брекельманс.
По его словам, соглашение предусматривает кооперацию на всех этапах производства и поставки беспилотников для нужд обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль