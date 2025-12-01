РУС
Индустрия дронов
566 2

Украина и Нидерланды подписали соглашение о совместном производстве дронов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Индустрия дронов

Украина и Нидерланды в понедельник подписали соглашение о совместном производстве дронов.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Цензор.НЕТ.

Украина и Нидерланды договорились о совместном производстве дронов
Фото: Ruben Brekelmans

Он отметил, что документ он подписал вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Брюсселе на полях заседания Совета ЕС.

"Новая веха: Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны в обеих странах. Вместе с моим украинским коллегой Денисом Шмыгалем я подписываю соглашение о совместном производстве ("Build With Ukraine"). Это укрепляет нашу общую безопасность, устойчивость и инновационность", - заявил Брекельманс.

Нидерланды
Фото: Ruben Brekelmans

Нидерланды
Фото: Рубен Брекелманс

Нидерланды
Фото: Рубен Брекелманс

По его словам, соглашение предусматривает кооперацию на всех этапах производства и поставки беспилотников для нужд обороны Украины.

Нидерланды (1675) производство (574) дроны (5611)
Дуже розумне рішення Амстердаму
01.12.2025 14:38 Ответить
А где интрига данной новости, где вишенка на тортике? Имею в виду дату начала массового производства. Моя версия с 2027 г. Кидайте ваши ставки !
01.12.2025 15:09 Ответить
 
 