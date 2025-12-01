Україна та Нідерланди підписали угоду про спільне виробництво дронів. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Україна та Нідерланди у понеділок підписали угоду про спільне виробництво дронів.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

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Він зазначив, що документ він підписав разом із українським колегою Денисом Шмигалем у Брюсселі на полях засідання Ради ЄС.

"Нова віха: Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах. Разом із моїм українським колегою Денисом Шмигалем я підписую угоду про спільне виробництво ("Build With Ukraine"). Це зміцнює нашу спільну безпеку, стійкість та інноваційність", - заявив Брекельманс.

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За його словами, угода передбачає кооперацію на всіх етапах виробництва та постачання безпілотників для потреб оборони України.

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