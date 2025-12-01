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Новини Індустрія дронів
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Україна та Нідерланди підписали угоду про спільне виробництво дронів. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Україна та Нідерланди у понеділок підписали угоду про спільне виробництво дронів.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.

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Україна і Нідерланди домовились про спільне виробництво дронів
Фото: Ruben Brekelmans

Він зазначив, що документ він підписав разом із українським колегою Денисом Шмигалем у Брюсселі на полях засідання Ради ЄС.

"Нова віха: Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах. Разом із моїм українським колегою Денисом Шмигалем я підписую угоду про спільне виробництво ("Build With Ukraine"). Це зміцнює нашу спільну безпеку, стійкість та інноваційність", - заявив Брекельманс.

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нідерланди
Фото: Ruben Brekelmans

нідерланди
Фото: Ruben Brekelmans

нідерланди
Фото: Ruben Brekelmans

За його словами, угода передбачає кооперацію на всіх етапах виробництва та постачання безпілотників для потреб оборони України.

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Нідерланди (1705) виробництво (2011) дрони (8433)
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Дуже розумне рішення Амстердаму
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01.12.2025 14:38 Відповісти
А где интрига данной новости, где вишенка на тортике? Имею в виду дату начала массового производства. Моя версия с 2027 г. Кидайте ваши ставки !
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01.12.2025 15:09 Відповісти
А є вибір?
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01.12.2025 15:29 Відповісти
Так и беда в этом, что нет выбора. Хотя и в тупик сами шли и зашли.
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01.12.2025 19:14 Відповісти
 
 