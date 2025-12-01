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Україна та Нідерланди підписали угоду про спільне виробництво дронів. ФОТОрепортаж
Індустрія дронів
Україна та Нідерланди у понеділок підписали угоду про спільне виробництво дронів.
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що документ він підписав разом із українським колегою Денисом Шмигалем у Брюсселі на полях засідання Ради ЄС.
"Нова віха: Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах. Разом із моїм українським колегою Денисом Шмигалем я підписую угоду про спільне виробництво ("Build With Ukraine"). Це зміцнює нашу спільну безпеку, стійкість та інноваційність", - заявив Брекельманс.
За його словами, угода передбачає кооперацію на всіх етапах виробництва та постачання безпілотників для потреб оборони України.
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Иван Сулима
показати весь коментар01.12.2025 14:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Борис Дородный #516688
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Иван Сулима
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Борис Дородный #516688
показати весь коментар01.12.2025 19:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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