Бійці ССО знищили дрон-"ждун", який готувався атакувати їхній багі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці Сил спеціальних операцій України знешкодили російський FPV-дрон типу "ждун", який готувався атакувати їхній багі на Лиманському напрямі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху групи ССО оператори вчасно помітили ворожий безпілотник і миттєво відкрили стрілецький вогонь. Умілими діями українських воїнів дрон був знищений до того, як зміг завдати шкоди техніці чи особовому складу.

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"Бійці ССО України вчасно помічають і знищують стрілецьким вогнем російський FPV-дрон "ждун", який намагався атакувати їх багі на Лиманському напрямі", - зазначається у коментарі до відео опублікованого у соцмережах.

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