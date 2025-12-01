Бійці ССО знищили дрон-"ждун", який готувався атакувати їхній багі на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Бійці Сил спеціальних операцій України знешкодили російський FPV-дрон типу "ждун", який готувався атакувати їхній багі на Лиманському напрямі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час руху групи ССО оператори вчасно помітили ворожий безпілотник і миттєво відкрили стрілецький вогонь. Умілими діями українських воїнів дрон був знищений до того, як зміг завдати шкоди техніці чи особовому складу.
"Бійці ССО України вчасно помічають і знищують стрілецьким вогнем російський FPV-дрон "ждун", який намагався атакувати їх багі на Лиманському напрямі", - зазначається у коментарі до відео опублікованого у соцмережах.
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Urs
показати весь коментар01.12.2025 14:09 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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