Польща оголосила європейський ордер на арешт двох українців, підозрюваних у диверсії на залізниці. ФОТО
Прокурор подав до окружного суду Варшави клопотання про видачу європейського ордера на арешт двох українців, яких підозрюють у причетності до диверсії на польській залізниці.
Про це заявив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Йдеться про Євгена Іванова, 1984 року народження в Естонії, та Олександра Кононова, 1986 року народження в Україні. За даними слідства, обидва залишили територію Польщі та виїхали до Білорусі.
Пошук підозрюваних здійснює Варшавське управління поліції. Після подання клопотання про європейський ордер польська сторона змогла оприлюднити світлини розшукуваних.
Що відомо про диверсії на залізниці?
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура пред’явила офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України.
Топ коментарі
+14 Василь Васько #582549
показати весь коментар01.12.2025 11:02 Відповісти Посилання
+8 Tommy Lee
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+8 Luka Lukich #363772
показати весь коментар01.12.2025 11:10 Відповісти Посилання
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