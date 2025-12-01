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Новини Фото Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
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Польща оголосила європейський ордер на арешт двох українців, підозрюваних у диверсії на залізниці. ФОТО

Прокурор подав до окружного суду Варшави клопотання про видачу європейського ордера на арешт двох українців, яких підозрюють у причетності до диверсії на польській залізниці.

Про це заявив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Йдеться про Євгена Іванова, 1984 року народження в Естонії, та Олександра Кононова, 1986 року народження в Україні. За даними слідства, обидва залишили територію Польщі та виїхали до Білорусі.

Пошук підозрюваних здійснює Варшавське управління поліції. Після подання клопотання про європейський ордер польська сторона змогла оприлюднити світлини розшукуваних.

Польща оголосила європейський ордер на арешт двох українців
Фото: Komenda Stołeczna Policji

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Що відомо про диверсії на залізниці?

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арешт (2509) залізниця (1742) Польща (9370) диверсія (434)
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Топ коментарі
+14
Іванов і Кононов,-чисто українськіпрізвища. Десь так, як Міндіч і Цукерман. Між цими прізвищами підарасів знак=
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01.12.2025 11:02 Відповісти
+8
Після того, коли Польща переможе всіх полеглих вояків УПА...
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01.12.2025 11:06 Відповісти
+8
Українці Іванов та Кононов. )))
Японська трагедія: батько - рікша, мати - гейша, а син - Мойша.
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01.12.2025 11:10 Відповісти
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Двоє громадян , які втекли в Білорусь...а хто їх туди випустив?
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01.12.2025 11:02 Відповісти
це ті у кого по 45 пашпортів ********* в кармані на рило?
нуну. точно українці
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01.12.2025 11:02 Відповісти
Іванов і Кононов,-чисто українськіпрізвища. Десь так, як Міндіч і Цукерман. Між цими прізвищами підарасів знак=
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01.12.2025 11:02 Відповісти
А ордер на арешт кацапів,які підірвали літак з Качинським коли буде оголошено?
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01.12.2025 11:04 Відповісти
Після того, коли Польща переможе всіх полеглих вояків УПА...
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01.12.2025 11:06 Відповісти
Казали ж шо не будуть переслідувати - шо сі стало?
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01.12.2025 11:07 Відповісти
Українці Іванов та Кононов. )))
Японська трагедія: батько - рікша, мати - гейша, а син - Мойша.
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01.12.2025 11:10 Відповісти
Вони такі українці як я балерина
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01.12.2025 11:11 Відповісти
Іванов та Кононов українці???
Чистокровні московити
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01.12.2025 11:13 Відповісти
Це етнічні московити з паспортами України не українці!
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01.12.2025 11:16 Відповісти
Це такі ж українці як російський олігарх Ковальчук, як Козак і інші манкурти. Які вони українці? Це звичайні російський агенти.
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01.12.2025 11:17 Відповісти
Україна повинна анульовувати паспорти України колоборантам, зрадникам. А то вільно подорожують світом і навіть у посольствах поновлюють закордонні, як зробила зрадниця Сніжана, бувша дружина Мухарського.
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01.12.2025 11:37 Відповісти
Які дивні удмуртські обличча. Яке відношення вони мають до України?
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01.12.2025 15:36 Відповісти
 
 