Польща оголосила європейський ордер на арешт двох українців, підозрюваних у диверсії на залізниці. ФОТО

Прокурор подав до окружного суду Варшави клопотання про видачу європейського ордера на арешт двох українців, яких підозрюють у причетності до диверсії на польській залізниці.

Про це заявив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Йдеться про Євгена Іванова, 1984 року народження в Естонії, та Олександра Кононова, 1986 року народження в Україні. За даними слідства, обидва залишили територію Польщі та виїхали до Білорусі.

Пошук підозрюваних здійснює Варшавське управління поліції. Після подання клопотання про європейський ордер польська сторона змогла оприлюднити світлини розшукуваних.

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Що відомо про диверсії на залізниці?

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