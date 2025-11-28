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Новини Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
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У затриманого українця, причетного до диверсії на залізниці в Польщі, знайшли 46 російських паспортів

залізниця

Один із чотирьох українців, затриманих у Польщі за підозрою у причетності до диверсії на залізниці, мав при собі 46 російських паспортів та інші документи, видані РФ.

Про це повідомляє Onet, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, чотирьох громадян України затримали 18 листопада, однак невдовзі польські правоохоронці заявили, що не виявили доказів їхнього зв’язку з диверсантами, які пошкодили залізницю. Трьох осіб відпустили, а четвертого - Михайла Х. - залишили під вартою за іншим обвинуваченням.

За даними слідства, він незаконно володів 46 російськими паспортами та іншими документами РФ. Йому пред’явили звинувачення за статтею 276 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає до двох років позбавлення волі.

Прокуратура просила про тимчасовий арешт, втім суд не задовольнив клопотання і звільнив чоловіка, оцінивши, що він не становить ризику втечі чи перешкоджання слідству. Прокуратура подала апеляцію, вважаючи рішення помилковим та таким, що "порушує норми", і наголошує, що Михайло Х. не має постійного місця проживання в Україні.

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Що відомо про диверсії на залізниці

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паспорт (1162) Польща (9350) росія (70393) диверсія (434)
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Топ коментарі
+23
Не українця, а громадянина України. Чи ще краще - "особи, яка чомусь серед кацапських, мала і український паспорт".
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28.11.2025 13:01 Відповісти
+11
скоріше, 46-ти кратного громадянина рашки.
наявність 46-ти паспортів рашки у правоохоронців Польщі підозр не викликала ?
це якийсь брєд, а не розташування істрєбітєлєй НАТО .

.
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28.11.2025 13:19 Відповісти
+8
46 паспортів, і всі справжні.
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28.11.2025 13:08 Відповісти
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Не українця, а громадянина України. Чи ще краще - "особи, яка чомусь серед кацапських, мала і український паспорт".
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28.11.2025 13:01 Відповісти
скоріше, 46-ти кратного громадянина рашки.
наявність 46-ти паспортів рашки у правоохоронців Польщі підозр не викликала ?
це якийсь брєд, а не розташування істрєбітєлєй НАТО .

.
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28.11.2025 13:19 Відповісти
Якщо згадати, як кацапетівка розкидується своїми паспортами з мутантом на обкладинці, то нічого дивного. Вони й купі собачого лайна будуть раді видати "паспорт громадянина".
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28.11.2025 13:27 Відповісти
схоже, Ви теж служите в польській поліції....

пічаль!

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28.11.2025 13:31 Відповісти
Ага, поруч з вами стоїмо на ранковому шикуванні
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28.11.2025 13:33 Відповісти
рашка випадково видала 46 своїх паспортів чуваку, який потім підірвав залізницю

2+2=... - гарна вправа для розвитку логіки

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28.11.2025 14:25 Відповісти
а він слово "ПАЛЯНИЦЯ" може вимовити?
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28.11.2025 13:07 Відповісти
Мабуть ні, тому що вони білоруси з призвіщем, яке закінчується на " ко".
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28.11.2025 13:13 Відповісти
46 паспортів, і всі справжні.
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28.11.2025 13:08 Відповісти
а чьо такоє ?
Штірліцу йшов по рейхсканцелярії і за ним волочився парашют
"Буває" - подумали правоохоронці Польщі

.
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28.11.2025 13:22 Відповісти
Це такі "українці", які план х*ла з капітуляції України підтримують
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28.11.2025 13:08 Відповісти
краще, щоб воно загинуло при спробі опору, таких "українців" у Мордорі до біса на всі послуги для Х-уйла
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28.11.2025 13:10 Відповісти
Один в один как у друганов Зеленского.......
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28.11.2025 13:13 Відповісти
то може і паспорт України в нього такий самий, як ті мокшанські... на одній фабриці друкований...
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28.11.2025 13:16 Відповісти
за рашиську паспортну фабрику не хвилюйтесь - це правильна фабрика, та, яка Петрову і Баширову загранпаспорти підряд виписувала

вот з поляками проблеми реальні
то "Смоленськ" не розгледіли,
то рашиської дрони так собі літають,
а тут колекціонер рашиських паспортів по Польщі гуляє

.
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28.11.2025 13:28 Відповісти
Маячня...👎
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28.11.2025 13:17 Відповісти
Katsap level 46
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28.11.2025 13:24 Відповісти
Як я і казав, це наступний план )(уйла кошмарити Європу руками ''українців''. Які будуть проводити вбивства, теракти, диверсії в Європі поки Європа сама закриє кордони з Україною високими парканами, і ще й попросить )(уйла навести порядок в Україні на що )(уйло з радістю погодиться
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28.11.2025 13:27 Відповісти
Та,навіщо перед свинями розкидати бісер- дуже хороше прислів'я.
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28.11.2025 13:28 Відповісти
БЄжЄньЄц з бамбасу?
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28.11.2025 13:52 Відповісти
виглядає, що затримали якогось подвійного агента, тому що знали що в нього є російський паспорт, але не змогли доказати його причетність до диверсії, поспішили, треба було постежити ще

зауважу, що 46 паспортів потрібно не тій людині яка живе в росії, а тій людині яка планує робити диверсії в росії і переховуватися під одним або іншим паспортом

короче, не того взяли, можливо й умисно, не того засвітили
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28.11.2025 15:01 Відповісти
В минулому в Донецьку і Луганську поліцаї з паспортного столу штампували тисячі паспортів для агентів ФСБ. Тому потрібно виясняти хто конкретно стоїть за паспортом, чомус мані чуйка підказує, що це маскавороті з деформованою щелепою. Вон арахамія з кацапії за неповних п'ять років проживання в Україні отримав посаду депутата найвищого органу України.
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28.11.2025 15:48 Відповісти
На второй день компаньоны убедились, что жить в дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. 8 дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали.

- Считаю вечер воспоминаний закрытым, - сказал Остап, - нужно переезжать в гостиницу.

Ипполит Матвеевич дрогнул.

- Этого нельзя.

- Почему-с?

- Там придется прописаться.

- Паспорт не в порядке?

- Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки.

Концессионеры в раздумье помолчали.

- А фамилия Михельсон вам нравится? - неожиданно спросил великолепный Остап.

- Какой Михельсон? Сенатор?

- Нет. Член союза совторгслужащих.

- Я вас не пойму.

- Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой.

Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу.

- Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, беспартийный, холост, член союза с 1921 года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется друг детей… Но вы можете не дружить с детьми: этого от вас милиция не потребует.
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28.11.2025 16:16 Відповісти
 
 