У затриманого українця, причетного до диверсії на залізниці в Польщі, знайшли 46 російських паспортів

Один із чотирьох українців, затриманих у Польщі за підозрою у причетності до диверсії на залізниці, мав при собі 46 російських паспортів та інші документи, видані РФ.

Про це повідомляє Onet, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, чотирьох громадян України затримали 18 листопада, однак невдовзі польські правоохоронці заявили, що не виявили доказів їхнього зв’язку з диверсантами, які пошкодили залізницю. Трьох осіб відпустили, а четвертого - Михайла Х. - залишили під вартою за іншим обвинуваченням.

За даними слідства, він незаконно володів 46 російськими паспортами та іншими документами РФ. Йому пред’явили звинувачення за статтею 276 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає до двох років позбавлення волі.

Прокуратура просила про тимчасовий арешт, втім суд не задовольнив клопотання і звільнив чоловіка, оцінивши, що він не становить ризику втечі чи перешкоджання слідству. Прокуратура подала апеляцію, вважаючи рішення помилковим та таким, що "порушує норми", і наголошує, що Михайло Х. не має постійного місця проживання в Україні.

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Що відомо про диверсії на залізниці

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