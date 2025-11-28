У затриманого українця, причетного до диверсії на залізниці в Польщі, знайшли 46 російських паспортів
Один із чотирьох українців, затриманих у Польщі за підозрою у причетності до диверсії на залізниці, мав при собі 46 російських паспортів та інші документи, видані РФ.
Про це повідомляє Onet, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, чотирьох громадян України затримали 18 листопада, однак невдовзі польські правоохоронці заявили, що не виявили доказів їхнього зв’язку з диверсантами, які пошкодили залізницю. Трьох осіб відпустили, а четвертого - Михайла Х. - залишили під вартою за іншим обвинуваченням.
За даними слідства, він незаконно володів 46 російськими паспортами та іншими документами РФ. Йому пред’явили звинувачення за статтею 276 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає до двох років позбавлення волі.
Прокуратура просила про тимчасовий арешт, втім суд не задовольнив клопотання і звільнив чоловіка, оцінивши, що він не становить ризику втечі чи перешкоджання слідству. Прокуратура подала апеляцію, вважаючи рішення помилковим та таким, що "порушує норми", і наголошує, що Михайло Х. не має постійного місця проживання в Україні.
Що відомо про диверсії на залізниці
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура пред’явила офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України.
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наявність 46-ти паспортів рашки у правоохоронців Польщі підозр не викликала ?
це якийсь брєд, а не розташування істрєбітєлєй НАТО .
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пічаль!
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2+2=... - гарна вправа для розвитку логіки
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Штірліцу йшов по рейхсканцелярії і за ним волочився парашют
"Буває" - подумали правоохоронці Польщі
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вот з поляками проблеми реальні
то "Смоленськ" не розгледіли,
то рашиської дрони так собі літають,
а тут колекціонер рашиських паспортів по Польщі гуляє
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зауважу, що 46 паспортів потрібно не тій людині яка живе в росії, а тій людині яка планує робити диверсії в росії і переховуватися під одним або іншим паспортом
короче, не того взяли, можливо й умисно, не того засвітили
- Считаю вечер воспоминаний закрытым, - сказал Остап, - нужно переезжать в гостиницу.
Ипполит Матвеевич дрогнул.
- Этого нельзя.
- Почему-с?
- Там придется прописаться.
- Паспорт не в порядке?
- Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки.
Концессионеры в раздумье помолчали.
- А фамилия Михельсон вам нравится? - неожиданно спросил великолепный Остап.
- Какой Михельсон? Сенатор?
- Нет. Член союза совторгслужащих.
- Я вас не пойму.
- Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой.
Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу.
- Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, беспартийный, холост, член союза с 1921 года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется друг детей… Но вы можете не дружить с детьми: этого от вас милиция не потребует.