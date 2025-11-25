Затримано 17-річного агента РФ, який намагався спалити вежу мобільного зв’язку на Кіровоградщині, - СБУ

СБУ викрила неповнолітнього агента ФСБ, який за завданням РФ намагався спалити вежу мобільного зв’язку на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Зрадник вчиняв диверсії

Як зазначається, Служба безпеки затримала російського агента, який вчиняв диверсії на об’єктах критичної інфраструктури центральної України. Зловмисником виявився завербований ворогом 17-річний мешканець Кіровоградщини.

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За матеріалами справи, юнак потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на "швидку винагороду".

"На замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції Укрзалізниці.

Для вчинення злочину фігурант використав легкозаймисту суміш, яку виготовив за інструкцією рашистів, а спричинене загоряння зняв на телефонну камеру для агентурного "звіту", - пояснили в СБУ.

Згодом зловмисник отримав завдання на знищення базової станції одного із мобільних операторів у регіоні.

Затримання зрадника

Співробітники СБУ затримали фігуранта "по гарячих слідах" після невдалої спроби чергового підпалу.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із агентурними "відеозвітами" та контактами з куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.