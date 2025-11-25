Затримано 17-річного агента РФ, який намагався спалити вежу мобільного зв’язку на Кіровоградщині, - СБУ
СБУ викрила неповнолітнього агента ФСБ, який за завданням РФ намагався спалити вежу мобільного зв’язку на Кіровоградщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зрадник вчиняв диверсії
Як зазначається, Служба безпеки затримала російського агента, який вчиняв диверсії на об’єктах критичної інфраструктури центральної України. Зловмисником виявився завербований ворогом 17-річний мешканець Кіровоградщини.
За матеріалами справи, юнак потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на "швидку винагороду".
"На замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції Укрзалізниці.
Для вчинення злочину фігурант використав легкозаймисту суміш, яку виготовив за інструкцією рашистів, а спричинене загоряння зняв на телефонну камеру для агентурного "звіту", - пояснили в СБУ.
Згодом зловмисник отримав завдання на знищення базової станції одного із мобільних операторів у регіоні.
Затримання зрадника
- Співробітники СБУ затримали фігуранта "по гарячих слідах" після невдалої спроби чергового підпалу.
- Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із агентурними "відеозвітами" та контактами з куратором.
- Слідчі Служби безпеки повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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Треба всіх на облік до того, як запропонують дозу звідтіля
Хай би смажився живцем!
Что так Украине нравится этот "уголок дурова"?