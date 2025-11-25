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Новини Затримання підпалювачів
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Затримано 17-річного агента РФ, який намагався спалити вежу мобільного зв’язку на Кіровоградщині, - СБУ

підпали на Кіровоградщині

СБУ викрила неповнолітнього агента ФСБ, який за завданням РФ намагався спалити вежу мобільного зв’язку на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Зрадник вчиняв диверсії

Як зазначається, Служба безпеки затримала російського агента, який вчиняв диверсії на об’єктах критичної інфраструктури центральної України. Зловмисником виявився завербований ворогом 17-річний мешканець Кіровоградщини.

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За матеріалами справи, юнак потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на "швидку винагороду".

"На замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції Укрзалізниці.

Для вчинення злочину фігурант використав легкозаймисту суміш, яку виготовив за інструкцією рашистів, а спричинене загоряння зняв на телефонну камеру для агентурного "звіту", - пояснили в СБУ.

Згодом зловмисник отримав завдання на знищення базової станції одного із мобільних операторів у регіоні.

Затримання зрадника

  • Співробітники СБУ затримали фігуранта "по гарячих слідах" після невдалої спроби чергового підпалу.
  • Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із агентурними "відеозвітами" та контактами з куратором.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

підпал (767) СБУ (13938) диверсія (434) Кіровоградська область (667)
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повісити його потрібно на тій вежі! виб--ки страху взагалі немають!
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25.11.2025 13:16 Відповісти
дєті наркоманов
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25.11.2025 13:16 Відповісти
Наркоман юний?
Треба всіх на облік до того, як запропонують дозу звідтіля
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25.11.2025 13:39 Відповісти
радітєлі васпиталі настаящева маладагвардєйца.
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25.11.2025 13:54 Відповісти
... ну як же уперто дэрьмак з зелебобиком стоять за телеграм горою !!!.. ну ніззя закривать .. ВІЙСЬКОВІ просють , !!!
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25.11.2025 14:00 Відповісти
А чому б його не вкинути у те полум'я, що він сам розвів!?
Хай би смажився живцем!
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25.11.2025 14:27 Відповісти
Закрывайте этот телесрам. Хотя, сомневаюсь, что это сделают. Вон, и даже тут ЦН зазывает "Подробнее читайте в нашем Telegram-канале"
Что так Украине нравится этот "уголок дурова"?
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25.11.2025 16:06 Відповісти
 
 