Задержан 17-летний агент РФ, который пытался сжечь вышку мобильной связи в Кировоградской области, - СБУ

СБУ разоблачила несовершеннолетнего агента ФСБ, который по заданию РФ пытался сжечь вышку мобильной связи в Кировоградской области.

Предатель совершал диверсии

Как отмечается, Служба безопасности задержала российского агента, который совершал диверсии на объектах критической инфраструктуры центральной Украины. Злоумышленником оказался завербованный врагом 17-летний житель Кировоградской области.

По материалам дела, юноша попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. Там на него вышел российский спецслужбист и предложил сотрудничество в обмен на "быстрое вознаграждение".

"По заказу оккупантов несовершеннолетний сначала сжег релейный шкаф светофора на местной станции Укрзализныци.

Для совершения преступления фигурант использовал легковоспламеняющуюся смесь, которую изготовил по инструкции рашистов, а вызванное возгорание снял на телефонную камеру для агентурного "отчета", - пояснили в СБУ.

Впоследствии злоумышленник получил задание на уничтожение базовой станции одного из мобильных операторов в регионе.

Задержание предателя

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "по горячим следам" после неудачной попытки очередного поджога.

Во время обыска у задержанного изъят смартфон с агентурными "видеоотчетами" и контактами с куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили несовершеннолетнему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.