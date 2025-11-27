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Диверсія на залізниці в Польщі: двох українців заочно арештовано

Невідомі влаштували диверсію на залізниці у Польщі

Суд у Варшаві задовольнив клопотання прокуратури та постановив арештувати на два місяці, після їхнього затримання, двох громадян України, які підозрюються у скоєнні диверсій на залізниці у Польщі і втекли до Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це повідомив представник Національної прокуратури у Варшаві Артур Казновський.

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Так, зазначається, що йдеться про 41-річного Євгена І. та 39-річного Олександра К.

За словами Казновського, суд погодився з тим, що підставою арешту є висока ймовірність скоєння ними диверсій, а також ризик перешкоджання у справі, втечі та переховування.

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Він зазначив, що одразу після подання матеріалів до суду буде ухвалено рішення про оголошення підозрюваних у розшук.

"Наступним кроком буде звернення до суду з проханням про видачу європейського ордера на арешт. Також можлива подача клопотання про розшук підозрюваних за червоною нотою Інтерполу", – додав Казновський.

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Що відомо про диверсії на залізниці

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залізниця (1736) Польща (9343) диверсія (434)
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вони не українці, але, якщо колись спіймаєте, нехай відповідають за законодавством по максимуму
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27.11.2025 17:42 Відповісти
Диверсія на залізниці в Польщі: двох українців заочно арештовано Джерело: https://censor.net/ua/n3587381

Тільки мабуть не двох українців, а двох осіб, які можливо мали діючі українські паспорти та інші юридичні ознаки громадянства України, але не ознаки української національності.
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27.11.2025 17:44 Відповісти
Та їм там всім пох на ці нюанси. Зате некрофіл Навроцький буде патякати і далі про "поганих українців".
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27.11.2025 17:49 Відповісти
А чи доведено, що ці два "заочно арештовані" фігуранти мали одне лише громадянство України?
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27.11.2025 18:20 Відповісти
Мабуть бЄжЄнці з бамбасу?
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27.11.2025 17:46 Відповісти
Іщі-свіщі.
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27.11.2025 17:47 Відповісти
 
 