Диверсія на залізниці в Польщі: двох українців заочно арештовано

Суд у Варшаві задовольнив клопотання прокуратури та постановив арештувати на два місяці, після їхнього затримання, двох громадян України, які підозрюються у скоєнні диверсій на залізниці у Польщі і втекли до Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це повідомив представник Національної прокуратури у Варшаві Артур Казновський.

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Так, зазначається, що йдеться про 41-річного Євгена І. та 39-річного Олександра К.

За словами Казновського, суд погодився з тим, що підставою арешту є висока ймовірність скоєння ними диверсій, а також ризик перешкоджання у справі, втечі та переховування.

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Він зазначив, що одразу після подання матеріалів до суду буде ухвалено рішення про оголошення підозрюваних у розшук.

"Наступним кроком буде звернення до суду з проханням про видачу європейського ордера на арешт. Також можлива подача клопотання про розшук підозрюваних за червоною нотою Інтерполу", – додав Казновський.

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Що відомо про диверсії на залізниці