Диверсія на залізниці в Польщі: двох українців заочно арештовано
Суд у Варшаві задовольнив клопотання прокуратури та постановив арештувати на два місяці, після їхнього затримання, двох громадян України, які підозрюються у скоєнні диверсій на залізниці у Польщі і втекли до Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це повідомив представник Національної прокуратури у Варшаві Артур Казновський.
Так, зазначається, що йдеться про 41-річного Євгена І. та 39-річного Олександра К.
За словами Казновського, суд погодився з тим, що підставою арешту є висока ймовірність скоєння ними диверсій, а також ризик перешкоджання у справі, втечі та переховування.
Він зазначив, що одразу після подання матеріалів до суду буде ухвалено рішення про оголошення підозрюваних у розшук.
"Наступним кроком буде звернення до суду з проханням про видачу європейського ордера на арешт. Також можлива подача клопотання про розшук підозрюваних за червоною нотою Інтерполу", – додав Казновський.
Що відомо про диверсії на залізниці
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура пред’явила офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України.
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Тільки мабуть не двох українців, а двох осіб, які можливо мали діючі українські паспорти та інші юридичні ознаки громадянства України, але не ознаки української національності.