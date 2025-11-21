Білорусь заявила, що розшукує двох українських диверсантів на запит Польщі
Міністерство закордонних справ Білорусі офіційно підтвердило, що двоє громадян України, яких у Польщі підозрюють у диверсії на залізниці, в’їхали на територію країни.
Про це йдеться у заяві білоруського відомства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
За інформацією МЗС, компетентні органи Білорусі та Польщі проводять спільні заходи з пошуку підозрюваних, а також аналізують їхні контакти та інші можливі сліди.
"Компетентними органами Республіки Білорусь та Республіки Польща проводяться спільні заходи щодо встановлення місця знаходження двох громадян України, які підозрюються у вчиненні на території Польщі злочинів терористичного характеру", — заявили у Мінську.
У відомстві зазначили, що у разі встановлення місця перебування цих осіб їх затримають, після чого розглянуть питання передачі Польщі.
При цьому білоруське МЗС висловило претензії Варшаві, заявивши, що Польща досі не надіслала належним чином оформлений запит про правову допомогу. "Ця робота проводиться в дусі партнерства та добросусідства, попри те, що з боку Польщі досі не надійшов належним чином оформлений запит щодо правової допомоги з цього питання", — наголосили в Мінську.
Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура висунула офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України, які нині перебувають на території Білорусі.
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