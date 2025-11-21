УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11009 відвідувачів онлайн
Новини Українці у Польщі Диверсії у Польщі та Литві
1 362 12

Білорусь заявила, що розшукує двох українських диверсантів на запит Польщі

білорусь,польща

Міністерство закордонних справ Білорусі офіційно підтвердило, що двоє громадян України, яких у Польщі підозрюють у диверсії на залізниці, в’їхали на територію країни.

Про це йдеться у заяві білоруського відомства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

За інформацією МЗС, компетентні органи Білорусі та Польщі проводять спільні заходи з пошуку підозрюваних, а також аналізують їхні контакти та інші можливі сліди.

"Компетентними органами Республіки Білорусь та Республіки Польща проводяться спільні заходи щодо встановлення місця знаходження двох громадян України, які підозрюються у вчиненні на території Польщі злочинів терористичного характеру", — заявили у Мінську.

У відомстві зазначили, що у разі встановлення місця перебування цих осіб їх затримають, після чого розглянуть питання передачі Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща вимагає від Білорусі видати двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

При цьому білоруське МЗС висловило претензії Варшаві, заявивши, що Польща досі не надіслала належним чином оформлений запит про правову допомогу. "Ця робота проводиться в дусі партнерства та добросусідства, попри те, що з боку Польщі досі не надійшов належним чином оформлений запит щодо правової допомоги з цього питання", — наголосили в Мінську.

Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі

Автор: 

Білорусь (8144) Польща (9330) диверсія (434)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
такі ж брехуни як і кацапи
показати весь коментар
21.11.2025 18:06 Відповісти
+4
Коли вусатому таргану потрібно, він за добу знаходить винного чи не винного, а на другу добу розстрілює чи дає пожиттєве.
показати весь коментар
21.11.2025 18:07 Відповісти
+2
Злочинці українці але диверсанти вони фсбшні.Шукати будуть довго але не знайдуть.
показати весь коментар
21.11.2025 18:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
такі ж брехуни як і кацапи
показати весь коментар
21.11.2025 18:06 Відповісти
Значно гірши.
показати весь коментар
21.11.2025 18:16 Відповісти
Коли вусатому таргану потрібно, він за добу знаходить винного чи не винного, а на другу добу розстрілює чи дає пожиттєве.
показати весь коментар
21.11.2025 18:07 Відповісти
Злочинці українці але диверсанти вони фсбшні.Шукати будуть довго але не знайдуть.
показати весь коментар
21.11.2025 18:09 Відповісти
Ті українці родились десь на рашці, або їх батьки.
показати весь коментар
21.11.2025 18:59 Відповісти
Пане Янченко, якщо їх завербувала росія, то вони російські диверсанти, а не українські
показати весь коментар
21.11.2025 18:13 Відповісти
Много ходов очка. Взяли пару новоросів, підірвали поляків і тепер Україна наче терорист, а бульбаші молодці.
показати весь коментар
21.11.2025 18:23 Відповісти
Іщют пажарниє, іщєт міліция
Іщют віздє! І німогут найті...
показати весь коментар
21.11.2025 18:29 Відповісти
Немного пид@ры вы)
показати весь коментар
21.11.2025 18:45 Відповісти
Ще одна казкова історія від білорусського фюрера.
показати весь коментар
21.11.2025 19:17 Відповісти
 
 