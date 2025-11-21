Білорусь заявила, що розшукує двох українських диверсантів на запит Польщі

Міністерство закордонних справ Білорусі офіційно підтвердило, що двоє громадян України, яких у Польщі підозрюють у диверсії на залізниці, в’їхали на територію країни.

Про це йдеться у заяві білоруського відомства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

За інформацією МЗС, компетентні органи Білорусі та Польщі проводять спільні заходи з пошуку підозрюваних, а також аналізують їхні контакти та інші можливі сліди.

"Компетентними органами Республіки Білорусь та Республіки Польща проводяться спільні заходи щодо встановлення місця знаходження двох громадян України, які підозрюються у вчиненні на території Польщі злочинів терористичного характеру", — заявили у Мінську.

У відомстві зазначили, що у разі встановлення місця перебування цих осіб їх затримають, після чого розглянуть питання передачі Польщі.

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При цьому білоруське МЗС висловило претензії Варшаві, заявивши, що Польща досі не надіслала належним чином оформлений запит про правову допомогу. "Ця робота проводиться в дусі партнерства та добросусідства, попри те, що з боку Польщі досі не надійшов належним чином оформлений запит щодо правової допомоги з цього питання", — наголосили в Мінську.

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