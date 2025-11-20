Польща вимагає від Білорусі видати двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

Тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Польщі передали дипломатичну ноту з вимогою видати двох громадян України, яких підозрюють у диверсіях на польській залізниці.

Про це заявив речник МЗС Польщі Мацей Вевюр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

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За словами Вевюра, білоруського дипломата викликали до МЗС 20 листопада, де йому вручили документ із формальним проханням про екстрадицію. Польська сторона вимагає видати українців, "підозрюваних у скоєнні на замовлення спецслужб Російської Федерації злочинів терористичного характеру".

У Варшаві наголошують, що дії, у яких підозрюють громадян України, становлять загрозу безпеці Польщі та пов’язані з діяльністю російських спецслужб.

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Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі

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