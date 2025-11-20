Польща вимагає від Білорусі видати двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці
Тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Польщі передали дипломатичну ноту з вимогою видати двох громадян України, яких підозрюють у диверсіях на польській залізниці.
Про це заявив речник МЗС Польщі Мацей Вевюр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
За словами Вевюра, білоруського дипломата викликали до МЗС 20 листопада, де йому вручили документ із формальним проханням про екстрадицію. Польська сторона вимагає видати українців, "підозрюваних у скоєнні на замовлення спецслужб Російської Федерації злочинів терористичного характеру".
У Варшаві наголошують, що дії, у яких підозрюють громадян України, становлять загрозу безпеці Польщі та пов’язані з діяльністю російських спецслужб.
Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура висунула офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України, які нині перебувають на території Білорусі.
Топ коментарі
+2 Огусто
показати весь коментар20.11.2025 15:48 Відповісти Посилання
+2 Pan Lipko
показати весь коментар20.11.2025 16:10 Відповісти Посилання
+1 Сергей Леонидович #601043
показати весь коментар20.11.2025 15:38 Відповісти Посилання
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Може вони білоруси з українськими паспортами ?
Може кацапи з українськими паспортами...
В українців мотиву немає, підривати залізницю, котрою вони переміщуються і постачається зброя для українців....