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Новини Диверсії у Польщі та Литві Російські диверсії в ЄС
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Польща вимагає від Білорусі видати двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

диверсія на залізниці

Тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Польщі передали дипломатичну ноту з вимогою видати двох громадян України, яких підозрюють у диверсіях на польській залізниці.

Про це заявив речник МЗС Польщі Мацей Вевюр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

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За словами Вевюра, білоруського дипломата викликали до МЗС 20 листопада, де йому вручили документ із формальним проханням про екстрадицію. Польська сторона вимагає видати українців, "підозрюваних у скоєнні на замовлення спецслужб Російської Федерації злочинів терористичного характеру".

У Варшаві наголошують, що дії, у яких підозрюють громадян України, становлять загрозу безпеці Польщі та пов’язані з діяльністю російських спецслужб.

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Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі

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Білорусь (8143) залізниця (1734) Польща (9324) диверсія (434)
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Топ коментарі
+2
Та то вже трупаки.
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20.11.2025 15:48 Відповісти
+2
Вимагати - повне перекриття кордону, а це називається просити.
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20.11.2025 16:10 Відповісти
+1
Білорусь, звісно, посилатиме польську сторону куди подалі.
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20.11.2025 15:38 Відповісти
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Білорусь, звісно, посилатиме польську сторону куди подалі.
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20.11.2025 15:38 Відповісти
Громадян України ? То чому Україна сама не вимагає їх екстрадиції?
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20.11.2025 15:41 Відповісти
Провадження відкрито у Польщі польськими правоохоронцями.
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20.11.2025 15:49 Відповісти
поляци, не смішіть світ.
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20.11.2025 15:42 Відповісти
Нааіщо писати "українців"?
Може вони білоруси з українськими паспортами ?
Може кацапи з українськими паспортами...
В українців мотиву немає, підривати залізницю, котрою вони переміщуються і постачається зброя для українців....
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20.11.2025 15:47 Відповісти
А ще українці якогось пуя наводять кацапські ракети на українців...
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20.11.2025 18:21 Відповісти
Та то вже трупаки.
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20.11.2025 15:48 Відповісти
Вимагати - повне перекриття кордону, а це називається просити.
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20.11.2025 16:10 Відповісти
Українців? Вони етнічні кацапи з характерними кацапохваміліямі!!
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20.11.2025 17:52 Відповісти
Не зрозуміло чи думають гонорові стражи граніци паньства коли впускають в Польшу чуваків не з території України а з Бєларуссіі,хай і з паспортами України...Чи вони лише в укрзерні добре розбираються?
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20.11.2025 17:55 Відповісти
не українців , а двох етнічних московитів з паспортами України
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20.11.2025 18:34 Відповісти
 
 