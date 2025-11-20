Польша требует от Беларуси выдать двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железной дороге

Временному поверенному в делах Беларуси в Польше передали дипломатическую ноту с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в диверсиях на польской железной дороге.

Об этом заявил спикер МИД Польши Мацей Вевюр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Вевюра, белорусского дипломата вызвали в МИД 20 ноября, где ему вручили документ с формальной просьбой об экстрадиции. Польская сторона требует выдать украинцев, "подозреваемых в совершении по заказу спецслужб Российской Федерации преступлений террористического характера".

В Варшаве отмечают, что действия, в которых подозревают граждан Украины, представляют угрозу безопасности Польши и связаны с деятельностью российских спецслужб.

Также читайте: Диверсии РФ в Европе - сигнал эскалации, - Будрис

Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каллас о диверсиях на польской железной дороге: беспрецедентный риск для инфраструктуры ЕС