Польша требует от Беларуси выдать двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железной дороге
Временному поверенному в делах Беларуси в Польше передали дипломатическую ноту с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в диверсиях на польской железной дороге.
Об этом заявил спикер МИД Польши Мацей Вевюр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
По словам Вевюра, белорусского дипломата вызвали в МИД 20 ноября, где ему вручили документ с формальной просьбой об экстрадиции. Польская сторона требует выдать украинцев, "подозреваемых в совершении по заказу спецслужб Российской Федерации преступлений террористического характера".
В Варшаве отмечают, что действия, в которых подозревают граждан Украины, представляют угрозу безопасности Польши и связаны с деятельностью российских спецслужб.
Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура выдвинула официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины, которые в настоящее время находятся на территории Беларуси.
Може вони білоруси з українськими паспортами ?
Може кацапи з українськими паспортами...
В українців мотиву немає, підривати залізницю, котрою вони переміщуються і постачається зброя для українців....