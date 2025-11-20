РУС
Польша требует от Беларуси выдать двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железной дороге

диверсия на железной дороге

Временному поверенному в делах Беларуси в Польше передали дипломатическую ноту с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в диверсиях на польской железной дороге.

Об этом заявил спикер МИД Польши Мацей Вевюр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

По словам Вевюра, белорусского дипломата вызвали в МИД 20 ноября, где ему вручили документ с формальной просьбой об экстрадиции. Польская сторона требует выдать украинцев, "подозреваемых в совершении по заказу спецслужб Российской Федерации преступлений террористического характера".

В Варшаве отмечают, что действия, в которых подозревают граждан Украины, представляют угрозу безопасности Польши и связаны с деятельностью российских спецслужб.

Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше

Білорусь, звісно, посилатиме польську сторону куди подалі.
20.11.2025 15:38 Ответить
Громадян України ? То чому Україна сама не вимагає їх екстрадиції?
20.11.2025 15:41 Ответить
Провадження відкрито у Польщі польськими правоохоронцями.
20.11.2025 15:49 Ответить
поляци, не смішіть світ.
20.11.2025 15:42 Ответить
Нааіщо писати "українців"?
Може вони білоруси з українськими паспортами ?
Може кацапи з українськими паспортами...
В українців мотиву немає, підривати залізницю, котрою вони переміщуються і постачається зброя для українців....
20.11.2025 15:47 Ответить
Та то вже трупаки.
20.11.2025 15:48 Ответить
Вимагати - повне перекриття кордону, а це називається просити.
20.11.2025 16:10 Ответить
Українців? Вони етнічні кацапи з характерними кацапохваміліямі!!
20.11.2025 17:52 Ответить
 
 