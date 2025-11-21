Беларусь заявила, что разыскивает двух украинских диверсантов по запросу Польши
Министерство иностранных дел Беларуси официально подтвердило, что двое граждан Украины, которых в Польше подозревают в диверсии на железной дороге, въехали на территорию страны.
Об этом говорится в заявлении белорусского ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По информации МИД, компетентные органы Беларуси и Польши проводят совместные мероприятия по поиску подозреваемых, а также анализируют их контакты и другие возможные следы.
"Компетентными органами Республики Беларусь и Республики Польша проводятся совместные мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера", — заявили в Минске.
В ведомстве отметили, что в случае установления местонахождения этих лиц их задержат, после чего рассмотрят вопрос о передаче Польше.
При этом белорусский МИД выразил претензии Варшаве, заявив, что Польша до сих пор не прислала надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи. "Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи по этому вопросу", — подчеркнули в Минске.
Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура выдвинула официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины, которые в настоящее время находятся на территории Беларуси.
