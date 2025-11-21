РУС
Беларусь заявила, что разыскивает двух украинских диверсантов по запросу Польши

Министерство иностранных дел Беларуси официально подтвердило, что двое граждан Украины, которых в Польше подозревают в диверсии на железной дороге, въехали на территорию страны.

Об этом говорится в заявлении белорусского ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По информации МИД, компетентные органы Беларуси и Польши проводят совместные мероприятия по поиску подозреваемых, а также анализируют их контакты и другие возможные следы.

"Компетентными органами Республики Беларусь и Республики Польша проводятся совместные мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера", — заявили в Минске.

В ведомстве отметили, что в случае установления местонахождения этих лиц их задержат, после чего рассмотрят вопрос о передаче Польше.

При этом белорусский МИД выразил претензии Варшаве, заявив, что Польша до сих пор не прислала надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи. "Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи по этому вопросу", — подчеркнули в Минске.

Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше

+2
такі ж брехуни як і кацапи
21.11.2025 18:06 Ответить
+2
Коли вусатому таргану потрібно, він за добу знаходить винного чи не винного, а на другу добу розстрілює чи дає пожиттєве.
21.11.2025 18:07 Ответить
+1
Злочинці українці але диверсанти вони фсбшні.Шукати будуть довго але не знайдуть.
21.11.2025 18:09 Ответить
такі ж брехуни як і кацапи
21.11.2025 18:06 Ответить
Значно гірши.
21.11.2025 18:16 Ответить
Коли вусатому таргану потрібно, він за добу знаходить винного чи не винного, а на другу добу розстрілює чи дає пожиттєве.
21.11.2025 18:07 Ответить
Злочинці українці але диверсанти вони фсбшні.Шукати будуть довго але не знайдуть.
21.11.2025 18:09 Ответить
Ті українці родились десь на рашці, або їх батьки.
21.11.2025 18:59 Ответить
Пане Янченко, якщо їх завербувала росія, то вони російські диверсанти, а не українські
21.11.2025 18:13 Ответить
Много ходов очка. Взяли пару новоросів, підірвали поляків і тепер Україна наче терорист, а бульбаші молодці.
21.11.2025 18:23 Ответить
Іщют пажарниє, іщєт міліция
Іщют віздє! І німогут найті...
21.11.2025 18:29 Ответить
Немного пид@ры вы)
21.11.2025 18:45 Ответить
 
 