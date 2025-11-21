Беларусь заявила, что разыскивает двух украинских диверсантов по запросу Польши

Министерство иностранных дел Беларуси официально подтвердило, что двое граждан Украины, которых в Польше подозревают в диверсии на железной дороге, въехали на территорию страны.

Об этом говорится в заявлении белорусского ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По информации МИД, компетентные органы Беларуси и Польши проводят совместные мероприятия по поиску подозреваемых, а также анализируют их контакты и другие возможные следы.

"Компетентными органами Республики Беларусь и Республики Польша проводятся совместные мероприятия по установлению местонахождения двух граждан Украины, подозреваемых в совершении на территории Польши преступлений террористического характера", — заявили в Минске.

В ведомстве отметили, что в случае установления местонахождения этих лиц их задержат, после чего рассмотрят вопрос о передаче Польше.

При этом белорусский МИД выразил претензии Варшаве, заявив, что Польша до сих пор не прислала надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи. "Эта работа проводится в духе партнерства и добрососедства, несмотря на то, что со стороны Польши до сих пор не поступил надлежащим образом оформленный запрос о правовой помощи по этому вопросу", — подчеркнули в Минске.

Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше