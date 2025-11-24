У Польщі висунули звинувачення третій особі у справі про диверсію на залізниці
Національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині у справі про диверсію на залізниці.
Про це повідомив речник прокуратури Пшемислав Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Йдеться про Володимира Б., який перебуває під вартою. За даними слідства, прокурор звинуватив його у пособництві диверсіям на залізничній інфраструктурі, що сталися 15-16 листопада.
Новак пояснив, що підозрюваний "сприяв скоєнню злочину безпосередніми виконавцями", допомагаючи їм розвідати місцевість та підготувати подальші дії. Суд ухвалив рішення взяти чоловіка під варту на три місяці.
Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі
- пошкодження залізничної колії у Польщі сталося вранці в неділю, 16 листопада;
- відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні;
- до диверсії на залізниці Польщі причетні двоє українців, які працювали на спецслужби РФ, - заявив польський прем'єр Дональд Туск.
- польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України у причетності до диверсій.
- польська прокуратура висунула офіційні звинувачення у вчиненні диверсійних актів терористичного характеру на замовлення РФ двом громадянам України, які нині перебувають на території Білорусі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виктор Ле #550890
показати весь коментар24.11.2025 13:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Lemberg #565313
показати весь коментар24.11.2025 13:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pan Konotop #390804
показати весь коментар24.11.2025 13:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергей Леонидович #601043
показати весь коментар24.11.2025 13:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vlad #592046
показати весь коментар24.11.2025 18:02 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль