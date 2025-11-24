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У Польщі висунули звинувачення третій особі у справі про диверсію на залізниці

диверсії на залізниці в Польщі

Національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині у справі про диверсію на залізниці.

Про це повідомив речник прокуратури Пшемислав Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Йдеться про Володимира Б., який перебуває під вартою. За даними слідства, прокурор звинуватив його у пособництві диверсіям на залізничній інфраструктурі, що сталися 15-16 листопада.

Новак пояснив, що підозрюваний "сприяв скоєнню злочину безпосередніми виконавцями", допомагаючи їм розвідати місцевість та підготувати подальші дії. Суд ухвалив рішення взяти чоловіка під варту на три місяці.

Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі

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залізниця (1734) Польща (9334) диверсія (434)
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Може хоч полякі дадуть років 12, бо в нас відбувся б легким переляком.
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24.11.2025 13:35 Відповісти
Втекли би сюди,козир би видав на обмін при першому запиті років.
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24.11.2025 13:39 Відповісти
Паскуда
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24.11.2025 13:50 Відповісти
І хто він, Володимир Б? Білоруський українець чи український білорус, завербований кремлем?
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24.11.2025 13:52 Відповісти
Синок якогось судді або прокурора. Ті готові за парашу на усяку підлість.
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24.11.2025 18:02 Відповісти
 
 