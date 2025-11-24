У Польщі висунули звинувачення третій особі у справі про диверсію на залізниці

Національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині у справі про диверсію на залізниці.

Про це повідомив речник прокуратури Пшемислав Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Йдеться про Володимира Б., який перебуває під вартою. За даними слідства, прокурор звинуватив його у пособництві диверсіям на залізничній інфраструктурі, що сталися 15-16 листопада.

Новак пояснив, що підозрюваний "сприяв скоєнню злочину безпосередніми виконавцями", допомагаючи їм розвідати місцевість та підготувати подальші дії. Суд ухвалив рішення взяти чоловіка під варту на три місяці.

Що відомо про диверсії на залізниці у Польщі

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