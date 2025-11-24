В Польше выдвинули обвинения третьему лицу по делу о диверсии на железной дороге
Национальная прокуратура Польши выдвинула обвинение третьему человеку по делу о диверсии на железной дороге.
Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Пшемыслав Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Речь идет о Владимире Б., который находится под стражей. По данным следствия, прокурор обвинил его в пособничестве диверсиям на железнодорожной инфраструктуре, произошедшим 15-16 ноября.
Новак пояснил, что подозреваемый "содействовал совершению преступления непосредственными исполнителями", помогая им разведать местность и подготовить дальнейшие действия. Суд принял решение взять мужчину под стражу на три месяца.
Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура выдвинула официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины, которые в настоящее время находятся на территории Беларуси.
