В Польше выдвинули обвинения третьему лицу по делу о диверсии на железной дороге

диверсии на железной дороге в Польше

Национальная прокуратура Польши выдвинула обвинение третьему человеку по делу о диверсии на железной дороге.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Пшемыслав Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Речь идет о Владимире Б., который находится под стражей. По данным следствия, прокурор обвинил его в пособничестве диверсиям на железнодорожной инфраструктуре, произошедшим 15-16 ноября.

Новак пояснил, что подозреваемый "содействовал совершению преступления непосредственными исполнителями", помогая им разведать местность и подготовить дальнейшие действия. Суд принял решение взять мужчину под стражу на три месяца.

Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше

железная дорога (1475) Польша (9021) диверсия (353)
Може хоч полякі дадуть років 12, бо в нас відбувся б легким переляком.
24.11.2025 13:35 Ответить
Втекли би сюди,козир би видав на обмін при першому запиті років.
24.11.2025 13:39 Ответить
Паскуда
24.11.2025 13:50 Ответить
І хто він, Володимир Б? Білоруський українець чи український білорус, завербований кремлем?
24.11.2025 13:52 Ответить
 
 