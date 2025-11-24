В Польше выдвинули обвинения третьему лицу по делу о диверсии на железной дороге

Национальная прокуратура Польши выдвинула обвинение третьему человеку по делу о диверсии на железной дороге.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Пшемыслав Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Речь идет о Владимире Б., который находится под стражей. По данным следствия, прокурор обвинил его в пособничестве диверсиям на железнодорожной инфраструктуре, произошедшим 15-16 ноября.

Новак пояснил, что подозреваемый "содействовал совершению преступления непосредственными исполнителями", помогая им разведать местность и подготовить дальнейшие действия. Суд принял решение взять мужчину под стражу на три месяца.

Что известно о диверсиях на железной дороге в Польше

