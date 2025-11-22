У Польщі стартувала масштабна операція із захисту критичної інфраструктури після двох нещодавніх диверсій на залізниці

У Польщі розпочалася масштабна операція "Горизонт", мета якої ‒ посилити захист критичної інфраструктури країни. До неї залучають до 10 тисяч військових із технікою, зокрема безпілотниками та вертольотами.

Про це повідомляє RMF24.

У межах операції працюють підрозділи армії, територіальної оборони, сил спецоперацій, поліція, служба охорони залізниць та інші структури. Основний фокус ‒ на регіонах, де ризик диверсій оцінюють як найвищий.

Операцію запустили після двох нещодавніх диверсій на залізниці. За версією слідства, до них могли бути причетні громадяни України, які співпрацювали з російськими спецслужбами. У Варшаві також заявили, що в найближчі місяці планують розпочати створення власної системи протидії безпілотникам ‒ окремо від ініціативи ЄС щодо "стіни дронів".

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Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що в листопаді відомство оголосить інвестиції в технології виявлення, придушення та нейтралізації ворожих дронів у межах ширшої програми ППО. Суми фінансування Томчик не уточнив, однак наголосив, що щонайменше половина контрактів має бути передана польським компаніям.

Як повідомлялося, 16 листопада Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на відрізку Демблін–Варшава було пошкоджено залізничну колію. Ділянка залізниці, на якій сталася диверсія, має стратегічне значення для надання допомоги Україні. Пізніше Дональд Туск повідомив про затримання двох громадян України, яких підозрюють у причетності до диверсії на залізниці.