Диверсия на железной дороге в Польше: двое украинцев заочно арестованы

Неизвестные устроили диверсию на железной дороге в Польше

Суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил арестовать на два месяца, после их задержания, двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге в Польше и бежавших в Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры в Варшаве Артур Казновский.

Так, отмечается, что речь идет о 41-летнем Евгении И. и 39-летнем Александре К.

По словам Казновского, суд согласился с тем, что основанием для ареста является высокая вероятность совершения ими диверсий, а также риск препятствования делу, побега и укрытия.

Читайте также: Беларусь заявила, что разыскивает двух украинских диверсантов по запросу Польши

Он отметил, что сразу после подачи материалов в суд будет принято решение об объявлении подозреваемых в розыск.

"Следующим шагом будет обращение в суд с просьбой о выдаче европейского ордера на арест. Также возможна подача ходатайства о розыске подозреваемых по красной ноте Интерпола", – добавил Казновский.

Читайте также: В Польше выдвинули обвинение третьему лицу по делу о диверсии на железной дороге

Что известно о диверсии на железной дороге

железная дорога (1478) Польша (9029) диверсия (355)
