Диверсия на железной дороге в Польше: двое украинцев заочно арестованы
Суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил арестовать на два месяца, после их задержания, двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге в Польше и бежавших в Беларусь.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом сообщил представитель Национальной прокуратуры в Варшаве Артур Казновский.
Так, отмечается, что речь идет о 41-летнем Евгении И. и 39-летнем Александре К.
По словам Казновского, суд согласился с тем, что основанием для ареста является высокая вероятность совершения ими диверсий, а также риск препятствования делу, побега и укрытия.
Он отметил, что сразу после подачи материалов в суд будет принято решение об объявлении подозреваемых в розыск.
"Следующим шагом будет обращение в суд с просьбой о выдаче европейского ордера на арест. Также возможна подача ходатайства о розыске подозреваемых по красной ноте Интерпола", – добавил Казновский.
Что известно о диверсии на железной дороге
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура предъявила официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки мабуть не двох українців, а двох осіб, які можливо мали діючі українські паспорти та інші юридичні ознаки громадянства України, але не ознаки української національності.