У задержанного украинца, причастного к диверсии на железной дороге в Польше, нашли 46 российских паспортов

Один из четырех украинцев, задержанных в Польше по подозрению в причастности к диверсии на железной дороге, имел при себе 46 российских паспортов и другие документы, выданные РФ.

Об этом сообщает Onet, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, четырех граждан Украины задержали 18 ноября, однако вскоре польские правоохранители заявили, что не обнаружили доказательств их связи с диверсантами, повредившими железную дорогу. Трех человек отпустили, а четвертого - Михаила Х. - оставили под стражей по другому обвинению.

По данным следствия, он незаконно владел 46 российскими паспортами и другими документами РФ. Ему предъявили обвинение по статье 276 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

Прокуратура просила о временном аресте, однако суд не удовлетворил ходатайство и освободил мужчину, посчитав, что он не представляет риска побега или препятствования следствию. Прокуратура подала апелляцию, считая решение ошибочным и "нарушающим нормы", и подчеркивает, что Михаил Х. не имеет постоянного места жительства в Украине.

Что известно о диверсиях на железной дороге

