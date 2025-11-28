У задержанного украинца, причастного к диверсии на железной дороге в Польше, нашли 46 российских паспортов
Один из четырех украинцев, задержанных в Польше по подозрению в причастности к диверсии на железной дороге, имел при себе 46 российских паспортов и другие документы, выданные РФ.
Об этом сообщает Onet, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, четырех граждан Украины задержали 18 ноября, однако вскоре польские правоохранители заявили, что не обнаружили доказательств их связи с диверсантами, повредившими железную дорогу. Трех человек отпустили, а четвертого - Михаила Х. - оставили под стражей по другому обвинению.
По данным следствия, он незаконно владел 46 российскими паспортами и другими документами РФ. Ему предъявили обвинение по статье 276 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.
Прокуратура просила о временном аресте, однако суд не удовлетворил ходатайство и освободил мужчину, посчитав, что он не представляет риска побега или препятствования следствию. Прокуратура подала апелляцию, считая решение ошибочным и "нарушающим нормы", и подчеркивает, что Михаил Х. не имеет постоянного места жительства в Украине.
Что известно о диверсиях на железной дороге
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура предъявила официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
наявність 46-ти паспортів рашки у правоохоронців Польщі підозр не викликала ?
це якийсь брєд, а не розташування істрєбітєлєй НАТО .
.
пічаль!
.
.
2+2=... - гарна вправа для розвитку логіки
.
Штірліцу йшов по рейхсканцелярії і за ним волочився парашют
"Буває" - подумали правоохоронці Польщі
.
вот з поляками проблеми реальні
то "Смоленськ" не розгледіли,
то рашиської дрони так собі літають,
а тут колекціонер рашиських паспортів по Польщі гуляє
.
зауважу, що 46 паспортів потрібно не тій людині яка живе в росії, а тій людині яка планує робити диверсії в росії і переховуватися під одним або іншим паспортом
короче, не того взяли, можливо й умисно, не того засвітили