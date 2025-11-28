РУС
4 413 21

У задержанного украинца, причастного к диверсии на железной дороге в Польше, нашли 46 российских паспортов

залізниця

Один из четырех украинцев, задержанных в Польше по подозрению в причастности к диверсии на железной дороге, имел при себе 46 российских паспортов и другие документы, выданные РФ.

Об этом сообщает Onet, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, четырех граждан Украины задержали 18 ноября, однако вскоре польские правоохранители заявили, что не обнаружили доказательств их связи с диверсантами, повредившими железную дорогу. Трех человек отпустили, а четвертого - Михаила Х. - оставили под стражей по другому обвинению.

По данным следствия, он незаконно владел 46 российскими паспортами и другими документами РФ. Ему предъявили обвинение по статье 276 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

Прокуратура просила о временном аресте, однако суд не удовлетворил ходатайство и освободил мужчину, посчитав, что он не представляет риска побега или препятствования следствию. Прокуратура подала апелляцию, считая решение ошибочным и "нарушающим нормы", и подчеркивает, что Михаил Х. не имеет постоянного места жительства в Украине.

Что известно о диверсиях на железной дороге

Автор: 

Топ комментарии
+14
Не українця, а громадянина України. Чи ще краще - "особи, яка чомусь серед кацапських, мала і український паспорт".
показать весь комментарий
28.11.2025 13:01 Ответить
+6
46 паспортів, і всі справжні.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:08 Ответить
+5
скоріше, 46-ти кратного громадянина рашки.
наявність 46-ти паспортів рашки у правоохоронців Польщі підозр не викликала ?
це якийсь брєд, а не розташування істрєбітєлєй НАТО .

.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:19 Ответить
Якщо згадати, як кацапетівка розкидується своїми паспортами з мутантом на обкладинці, то нічого дивного. Вони й купі собачого лайна будуть раді видати "паспорт громадянина".
показать весь комментарий
28.11.2025 13:27 Ответить
схоже, Ви теж служите в польській поліції....

пічаль!

.
.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:31 Ответить
Ага, поруч з вами стоїмо на ранковому шикуванні
показать весь комментарий
28.11.2025 13:33 Ответить
рашка випадково видала 46 своїх паспортів чуваку, який потім підірвав залізницю

2+2=... - гарна вправа для розвитку логіки

.
показать весь комментарий
28.11.2025 14:25 Ответить
а він слово "ПАЛЯНИЦЯ" може вимовити?
показать весь комментарий
28.11.2025 13:07 Ответить
Мабуть ні, тому що вони білоруси з призвіщем, яке закінчується на " ко".
показать весь комментарий
28.11.2025 13:13 Ответить
46 паспортів, і всі справжні.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:08 Ответить
а чьо такоє ?
Штірліцу йшов по рейхсканцелярії і за ним волочився парашют
"Буває" - подумали правоохоронці Польщі

.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:22 Ответить
Це такі "українці", які план х*ла з капітуляції України підтримують
показать весь комментарий
28.11.2025 13:08 Ответить
краще, щоб воно загинуло при спробі опору, таких "українців" у Мордорі до біса на всі послуги для Х-уйла
показать весь комментарий
28.11.2025 13:10 Ответить
Один в один как у друганов Зеленского.......
показать весь комментарий
28.11.2025 13:13 Ответить
то може і паспорт України в нього такий самий, як ті мокшанські... на одній фабриці друкований...
показать весь комментарий
28.11.2025 13:16 Ответить
за рашиську паспортну фабрику не хвилюйтесь - це правильна фабрика, та, яка Петрову і Баширову загранпаспорти підряд виписувала

вот з поляками проблеми реальні
то "Смоленськ" не розгледіли,
то рашиської дрони так собі літають,
а тут колекціонер рашиських паспортів по Польщі гуляє

.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:28 Ответить
Маячня...👎
показать весь комментарий
28.11.2025 13:17 Ответить
Katsap level 46
показать весь комментарий
28.11.2025 13:24 Ответить
Як я і казав, це наступний план )(уйла кошмарити Європу руками ''українців''. Які будуть проводити вбивства, теракти, диверсії в Європі поки Європа сама закриє кордони з Україною високими парканами, і ще й попросить )(уйла навести порядок в Україні на що )(уйло з радістю погодиться
показать весь комментарий
28.11.2025 13:27 Ответить
Та,навіщо перед свинями розкидати бісер- дуже хороше прислів'я.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:28 Ответить
БЄжЄньЄц з бамбасу?
показать весь комментарий
28.11.2025 13:52 Ответить
виглядає, що затримали якогось подвійного агента, тому що знали що в нього є російський паспорт, але не змогли доказати його причетність до диверсії, поспішили, треба було постежити ще

зауважу, що 46 паспортів потрібно не тій людині яка живе в росії, а тій людині яка планує робити диверсії в росії і переховуватися під одним або іншим паспортом

короче, не того взяли, можливо й умисно, не того засвітили
показать весь комментарий
28.11.2025 15:01 Ответить
 
 