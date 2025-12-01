Польша объявила европейский ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге. ФОТО
Прокурор подал в окружной суд Варшавы ходатайство о выдаче европейского ордера на арест двух украинцев, подозреваемых в причастности к диверсии на польской железной дороге.
Об этом заявил представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Речь идет о Евгении Иваново, 1984 года рождения в Эстонии, и Александре Кононове, 1986 года рождения в Украине. По данным следствия, оба покинули территорию Польши и уехали в Беларусь.
Поиск подозреваемых осуществляет Варшавское управление полиции. После подачи ходатайства о европейском ордере польская сторона смогла обнародовать фотографии разыскиваемых.
Что известно о диверсии на железной дороге?
- повреждение железнодорожного пути в Польше произошло утром в воскресенье, 16 ноября;
- участок железной дороги Варшава – Люблин, на котором была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для помощи Украине;
- к диверсии на железной дороге Польши причастны двое украинцев, которые работали на спецслужбы РФ, - заявил польский премьер Дональд Туск.
- польские следователи подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям.
- польская прокуратура предъявила официальные обвинения в совершении диверсионных актов террористического характера по заказу РФ двум гражданам Украины.
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