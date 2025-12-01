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Польша объявила европейский ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге. ФОТО

Прокурор подал в окружной суд Варшавы ходатайство о выдаче европейского ордера на арест двух украинцев, подозреваемых в причастности к диверсии на польской железной дороге.

Об этом заявил представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

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Речь идет о Евгении Иваново, 1984 года рождения в Эстонии, и Александре Кононове, 1986 года рождения в Украине. По данным следствия, оба покинули территорию Польши и уехали в Беларусь.

Поиск подозреваемых осуществляет Варшавское управление полиции. После подачи ходатайства о европейском ордере польская сторона смогла обнародовать фотографии разыскиваемых.

Польша объявила европейский ордер на арест двух украинцев
Фото: Komenda Stołeczna Policji

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Что известно о диверсии на железной дороге?

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Автор: 

арест (10165) железная дорога (1475) Польша (9098) диверсия (383)
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Топ комментарии
+14
Іванов і Кононов,-чисто українськіпрізвища. Десь так, як Міндіч і Цукерман. Між цими прізвищами підарасів знак=
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01.12.2025 11:02 Ответить
+8
Після того, коли Польща переможе всіх полеглих вояків УПА...
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01.12.2025 11:06 Ответить
+8
Українці Іванов та Кононов. )))
Японська трагедія: батько - рікша, мати - гейша, а син - Мойша.
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01.12.2025 11:10 Ответить
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Двоє громадян , які втекли в Білорусь...а хто їх туди випустив?
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01.12.2025 11:02 Ответить
це ті у кого по 45 пашпортів ********* в кармані на рило?
нуну. точно українці
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01.12.2025 11:02 Ответить
Іванов і Кононов,-чисто українськіпрізвища. Десь так, як Міндіч і Цукерман. Між цими прізвищами підарасів знак=
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01.12.2025 11:02 Ответить
А ордер на арешт кацапів,які підірвали літак з Качинським коли буде оголошено?
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01.12.2025 11:04 Ответить
Після того, коли Польща переможе всіх полеглих вояків УПА...
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01.12.2025 11:06 Ответить
Казали ж шо не будуть переслідувати - шо сі стало?
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01.12.2025 11:07 Ответить
Українці Іванов та Кононов. )))
Японська трагедія: батько - рікша, мати - гейша, а син - Мойша.
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01.12.2025 11:10 Ответить
Вони такі українці як я балерина
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01.12.2025 11:11 Ответить
Іванов та Кононов українці???
Чистокровні московити
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01.12.2025 11:13 Ответить
Це етнічні московити з паспортами України не українці!
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01.12.2025 11:16 Ответить
Це такі ж українці як російський олігарх Ковальчук, як Козак і інші манкурти. Які вони українці? Це звичайні російський агенти.
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01.12.2025 11:17 Ответить
Україна повинна анульовувати паспорти України колоборантам, зрадникам. А то вільно подорожують світом і навіть у посольствах поновлюють закордонні, як зробила зрадниця Сніжана, бувша дружина Мухарського.
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01.12.2025 11:37 Ответить
Які дивні удмуртські обличча. Яке відношення вони мають до України?
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01.12.2025 15:36 Ответить
 
 