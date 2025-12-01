Польша объявила европейский ордер на арест двух украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге. ФОТО

Прокурор подал в окружной суд Варшавы ходатайство о выдаче европейского ордера на арест двух украинцев, подозреваемых в причастности к диверсии на польской железной дороге.

Об этом заявил представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

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Речь идет о Евгении Иваново, 1984 года рождения в Эстонии, и Александре Кононове, 1986 года рождения в Украине. По данным следствия, оба покинули территорию Польши и уехали в Беларусь.

Поиск подозреваемых осуществляет Варшавское управление полиции. После подачи ходатайства о европейском ордере польская сторона смогла обнародовать фотографии разыскиваемых.

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Что известно о диверсии на железной дороге?

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