Сікорський про Росію в ОБСЄ: "Не місце для хворих амбіцій тих, хто хоче відбудувати імперію зла"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія систематично порушує принципи ОБСЄ, тому не повинна брати участь у роботі організації.

Про це він сказав під час зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Сікорський наголосив, що сучасна Росія є більш репресивною та агресивною, ніж Радянський Союз у 1970-х роках. Він зазначив, що майже щодня Росія атакує Україну сотнями дронів та ракет, націлених на цивільне населення та критичну інфраструктуру, а також веде гібридну війну проти Європи.

Провокації РФ

"Ми стикалися з перешкодами GPS, підпалами та вбивствами. Останнім часом російські провокації посилилися… Понад 20 військових дронів вторглися в повітряний простір Польщі. Ось один з них", - сказав Сікорський, демонструючи фото одного з російських дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський про надання Україні репараційної позики: "Від цього може залежати результат війни"

Міністр також нагадав про підрив залізниці російськими диверсантами та численні кібератаки російських хакерів проти Польщі. Він підкреслив роль дезінформації у цих атаках:

"Кожна з цих агресивних дій, звичайно, супроводжується цунамі дезінформації, покликаної поляризувати наші суспільства. Всі ці ворожі дії проти України та проти Європейського Союзу порушують правила цієї організації. Дотримання цих правил має бути необхідною умовою для збереження місця в організації. Ця чудова зала не повинна бути місцем для хворих амбіцій тих, хто хоче відбудувати імперію зла".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Диверсія на польській залізниці: Варшава виділить додаткові кошти на оборону України

Глава МЗС України Андрій Сибіга також підтримав позицію Польщі, зазначивши, що Росії не місце за столом ОБСЄ. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров цьогорічної зустрічі не відвідав, РФ представляє його заступник Александр Глушко.