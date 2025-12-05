Сікорський: "Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу"

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоча наполегливе вимагання вибачень чи подяк від України під час війни є недоречним, президент Володимир Зеленський міг би звернутися з проханням про візит до Президентського палацу у Варшаві.

Про це він сказав у ранковому ефірі RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

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Коментуючи небажання Кароля Навроцького їхати до України, Сікорський наголосив: "Наполегливе вимагання вибачень, пошани в ситуації, коли вони борються за життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу".

Глава МЗС нагадав, що за дипломатичними правилами президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше, однак війна "змінює правила".

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"Сподіваюся, що це не привід для демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від наших кордонів", - додав Сікорський, коментуючи позицію Навроцького.

Нагадаємо, українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.

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