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Новини відносини України та Польщі
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Сікорський: "Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу"

сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоча наполегливе вимагання вибачень чи подяк від України під час війни є недоречним, президент Володимир Зеленський міг би звернутися з проханням про візит до Президентського палацу у Варшаві.

Про це він сказав у ранковому ефірі RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

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Коментуючи небажання Кароля Навроцького їхати до України, Сікорський наголосив: "Наполегливе вимагання вибачень, пошани в ситуації, коли вони борються за життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу".

Глава МЗС нагадав, що за дипломатичними правилами президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше, однак війна "змінює правила".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський про Росію в ОБСЄ: "Не місце для хворих амбіцій тих, хто хоче відбудувати імперію зла"

"Сподіваюся, що це не привід для демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від наших кордонів", - додав Сікорський, коментуючи позицію Навроцького.

Нагадаємо, українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський про надання Україні репараційної позики: "Від цього може залежати результат війни"

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) Польща (9380) Сікорський Радослав (387)
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Топ коментарі
+15
Люблю розумних хлопаків Польші ,грамотні політики ще і з гумором 🇵🇱❤️ ...
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05.12.2025 12:11 Відповісти
+13
так воно від дронів тікало...
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05.12.2025 12:10 Відповісти
+13
Він сам не міг,не було директиви.
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05.12.2025 12:11 Відповісти
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так воно від дронів тікало...
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05.12.2025 12:10 Відповісти
Так і Навроцький не втратив би корону якби приїхав до Києва. Йде війна від якої залежить існування Польщі, чи є більш важливі справи у Президента Польщі ніж безпека поляків? А для того щоб розбудовувати безпеку і оборону потрібно бути в курсі справ на фронті. Але Навроцькому це не дуже цікаво.
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05.12.2025 13:02 Відповісти
Навроцькому нема чого хвилюватись за безпеку Польщі. Він має потужних рольників на тракторах.
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05.12.2025 13:17 Відповісти
Він сам не міг,не було директиви.
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05.12.2025 12:11 Відповісти
Люблю розумних хлопаків Польші ,грамотні політики ще і з гумором 🇵🇱❤️ ...
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05.12.2025 12:11 Відповісти
дипломатия и зеленые вещи суть несовместимые
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05.12.2025 12:15 Відповісти
Ви б теж не втратили...., якби запросили....
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05.12.2025 12:17 Відповісти
тиць-пістиць, а в кінці пердь... і ніжкою так тупць, тупць... зеленський на сцені 95-го кварталу...
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05.12.2025 12:23 Відповісти
Ти часто у гості набиваєшся до тих хто тобі не зовсім радий ? Отак і тут , хоч зелідор мені і не авторитет ...... тиць -пи..диць , поцілуй у дупу польського наркомана , він нічим від нашого не відрізняється (((
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05.12.2025 13:39 Відповісти
Ну нехай ти, про дипломатію ніколи і нічого, але ж то президент держави!
Але ж недолуге є недолуге. Таким його папа Ріма, мама Саша виродили і виростили. Як ви там? свой парєнь із нарота?
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05.12.2025 14:39 Відповісти
"Ну нехай ти, про дипломатію ніколи і нічого" Добре що ти про неї завжди і все . Саме тому що ти такий обізнаний з дипломатичним етикетом дай відповідь на питання - чому запрошення до Навроцького відразу після його обрання відвідати Україну отримало саме таку реакцію : "Президент Польщі Кароль Навроцький відповів на запрошення Володимира Зеленського, запросивши його відвідати Варшаву, щоб зустрітися з українцями в Польщі та подякувати полякам за допомогу, наголосивши на потребі вирішення питань, зокрема ексгумацій, і переходу до більш партнерських відносин, а не лише запитів про допомогу, хоча і підтвердив готовність до візиту в Україну, зазначаючи, що зустріч має відбутися в контексті партнерства та взаємовигоди, а не лише прохань. " Я розумію , що ти "дипломатично" забудеш про те що у взаємних конфліктах у минулому загинуло українців не менше , а може і більше аніж поляків , але ж ми мову ведемо про "але ж то президент держави! " Може тому президенту не варто було розпочинати стосунки з Україною саме так , його ж не папа саша зробив і не мама рімма ? Чи його папа і мама нічим не кращі за батьків нашого ??????
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05.12.2025 14:59 Відповісти
Прекрасний та змістовний у тебе аргумент! 😁😁😁 Вмієш ти переконувати!
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05.12.2025 14:19 Відповісти
От скажи, а де і в чому то зелене і недолуге чмо ще не обісралось?
Їхати транзитом через країну, яка є чи не найбільшим нашим помічником в тій біді і навіть не натякнути, щоб зустрітись? То ж, курва, не сусіди через подвір`я, то ж цілий ********** держави. Про дипломатичні правила, про дипломатичний етикет в крівозькій підворітні не розказували? Ні?
Ну не чуло воно про таке, не знає. І, що найгірше, знати ж воно не хоче! Вже сьомий рік, а тупе і недолуге як було так і є. Йому ж то відкритим текстом то пояснють, але ж воно на стільки тупе і недолуге... А ще гірше його адепти.
Можна, звичайно, паяца зеленського забрати зі сцени того кварталу, а от квартал з зеленського ну ніяк...
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05.12.2025 14:36 Відповісти
"Їхати транзитом через країну, яка є чи не найбільшим нашим помічником в тій біді і навіть не натякнути, щоб зустрітись? " Гм.... як виявилося , наш "найбільший помічник " заробив на українцях у вісім разів більше аніж на них витратив . При цьому цей "помічник" організував блокаду українських перевезень і стимулював закупки кацапських товарів через бульбашню . Дякуючи Україні цей "помічник" переозброївся за рахунок США , а тебе ковбасить питання дипломатичного етикету ....... Тебе не хвилюють відверто провокаційні заяви поляків щодо минулого у наших стосунках , цькування українців у Польщі , чи то наслідки твого "дипломатичного виховання " ?
Ну і щодо "їхати транзитом " ...... ти коли ідеш у гастроном за хлібом , "транзитом" повз сусідів , до кожного із них заходиш ?
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05.12.2025 15:10 Відповісти
Це очевидні речі для кожної адекватної людини. Зеленський їхав не в подорож, а на конкретну заплановану зустріч, він не мав ані часу, ані можливості, тим більше, що такі речі зазвичай не роблять без протоколу. Слова Сікорського - це аналогія слів Трампа, щоб зайвий раз безпідставно вколоти українську владу. До речі, найбільшим донором України є не Польща, а Німеччина.
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05.12.2025 15:31 Відповісти
Саме пора з з Польщею пересратись... бач, заробила... бач які ті поляки погані..
А нам що! Ми ж з кварталу!
Ну звідки ж ви такі беретесь? Вас в ОПі в якомусь інкубаторі вирощують?
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05.12.2025 15:34 Відповісти
А звідки такі як ти беруться ? На інкубатор не схоже , бо вас як могікан , але все ж є .... це гененитчний збій чи щось інше ? Щодо "пересратись " , то як виявилося - з нами ніхто особливо і не мирився , просто у 2022 поляки трішки обхезалися що наступні вони , дала себе знати пам'ять 1939 , ну а потім переляк трішки минув .
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05.12.2025 15:39 Відповісти
От питання, ти тупий зЄбанат, чи кацап? Чи то все разом?
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05.12.2025 15:55 Відповісти
Все простіше аніж ти можеш собі уявити , ти - ідіот , а ідіоту пояснити що він ідіот неможливо , бо так функціонують ідіоти ((
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05.12.2025 16:00 Відповісти
Точно, і поляки ідіоти, бо ж вимагають чогось незрозумілого, якоїсь там дипломатії, і, взагалі, всі навколо ідіоти, один лиш бубочка і його адепти не ідіоти.... а повні придурки.
Придурку, ну не в тому становищі сьогодні Україна щоб безперервно провокувати всі ті скандали і проблеми. От бачите поляки, про якоїсь дипломатії хочуть. Дотримання елементарних правил і норм... От погані які ті поляки. А ми ж всі такі... ніжкою тупць і ЗЕсрань в черговий раз на хрін послали.
Воно ж то б нічого, йому не звикати. Але от проблема, воно, о те недолуге, президент нашої держави. Правда, йому та держава десь далеко в задниці. В нього ж зовсім інші цілі і поняття. Як і у вслякої ЗЕсрані, типу тебе.
До речі, щоб такої херні не творити, люди, які не знають тих правил, дорослих слухають. Дипломатична служба в нормальних країнах для цього існує. Але ж 95-й квартал...
Та для зЄбанатів то не втяму, бо ж зЄбанати.
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05.12.2025 16:20 Відповісти
Бувай ідіоте !
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05.12.2025 16:30 Відповісти
Що, придурку, обісрався? Тобі треба штанці прати?
Ти давай швидше, а то ж смороду від тебе. Зелене гімно воно ж таке смердюче...
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05.12.2025 16:34 Відповісти
Ідіоте , прийми заспокійливе .
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05.12.2025 16:40 Відповісти
Ні часу, ні можливості. Воно спішило...
Воно ж в Ірландію спішило чи на зустріч з самим королем Іспанії? А ще ж скумбрія в бутік в Парижі захотіла...
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05.12.2025 15:31 Відповісти
Скумбрія, абирвалг, єщьо парочку... Такі твої безглузді аргументи.
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05.12.2025 15:33 Відповісти
Зрозуміло, зачепив святе... скумбрія...
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05.12.2025 15:35 Відповісти
Коротко та ясно.
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05.12.2025 12:18 Відповісти
Та йому ніколи, пробачте.
Тут голова зайнята другим- як свою справу вберегти від розправи, що робити, куди тікати ховатись, в орду чи в Ізраїль, чи почекати, а може і ні...
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05.12.2025 12:19 Відповісти
Якби воно мало розум, то б заїхав. Але для цього треба було б розігнати людей навколо президентського палацу на кілометр, так як воно дуже боязливе
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05.12.2025 12:22 Відповісти
Пане Сікорський, з усією повагою до Польші за допомогу Україні і і мілліони і міллліони і ше раз мілліони вам дякую... за українців і за ЗЕленського..запишіть що мілліон подяк було від Президента України і мілліонів українців... Він, би заїхав до Вас в гості, але поляки агресивно налаштовані, їх напрягли телепокази багатотисячні про злочини УПА...то вони вже не знають з ким Київ воює чи з кац..пами чи з УПА ..але цькують і калічать дітей з України.. як файно побудована була виборча компанія... скажіть????Ви ж були не в курсі??
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05.12.2025 12:23 Відповісти
сто відсотків. ще нам Сікорського проти себе налаштувати, один з небагатьох притомних поляків
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05.12.2025 12:24 Відповісти
Питання Сікорському: "А для чого? Для чого заїжджать до палацу?" Поить чаю? І послухать, в черговий раз, які погані та невдячні українці, і які хороші поляки?
Візит Зеленського був визначений протоколом. Такі візити визначаються зарані, і кожний рух там визначений, я "па", у тайському балеті. Будь-яка зміна - це зміна в роботі служб безпеки як української, так і польської. Зміни в роботі польської дорожної поліції, зміни в роботі адміністрації польського президента... І все це повинно робиться ДЛЯ ЧОГО? Який наслідок буде від цього візиту?
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05.12.2025 12:29 Відповісти
Дуже простий і зрозумілий наслідок- засвідчення добрих взаємин між союзниками у війні.

Є різні рівні дипломатичого протоколу.
Є.
Державний візит.
Офіційний візіт.
Робочий візіт( церемонії можуть бути взагалі відсутні)
Є Неофіційний візіт
Єє візіт без " галстуків".
І не повіриш, є
"ВІзіт проїздо"!
Уявляєш, таке протокольно існує.
Увсеь час тобі розказую, перед тим, щоб, щось писати, - вчи предмет.
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05.12.2025 12:51 Відповісти
"Уявляєш, таке протокольно існує. Увсеь час тобі розказую, перед тим, щоб, щось писати, - вчи предмет." ...... То вивчи і ти що там за протоколом мало бути першим перш аніж розповідати про божу росу (( Ти статтю читала ? Ти сама особисто часто ідеш до тих хто тебе 100% нах пошле ? Я не прихильник Зеленського , але тобі мало результатів його спілкування з американським рудим ****** , ти прагнеш щоб і поляки у лайно Україну обкаляли як американці , не вистачає сраних угорців ?
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05.12.2025 13:47 Відповісти
Чувирло, вимкни штучний інтелект. Включи мізки щоб спілкуватися
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05.12.2025 16:47 Відповісти
Чмошниця , засохни бо дуже смердиш .
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05.12.2025 16:57 Відповісти
О, зразу вимкнув штучний інтелект, залишився тільки вроджений.
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05.12.2025 19:36 Відповісти
На фоні твоїх рефлекторних реакцій цього достатньо , родичко поліграфа поліграфовича
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05.12.2025 21:05 Відповісти
Чувирло, тобі ж сказано,увімкни мізки, а ти що увімкнув?
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06.12.2025 00:27 Відповісти
Мати пса , не скавчи
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06.12.2025 00:39 Відповісти
А до Берліну по дорозі заїхати, щоби засвідчити добрі відносини? А до Парижу? А до Лондону, хіба не варто? Потрібно було скасувати візит до Ірландії, і організувати євротур по всім столицям Європи, щоби засвідчити добрі відносини.
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05.12.2025 14:25 Відповісти
А що, коли дурня граєш, Подляк також гроші платить?
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05.12.2025 16:48 Відповісти
Ти ще про скумбрію забули додати. Зазвичай такі боти, як ти, коли беззмістовну маячню пишуть, коли немає реальних аргументів у відповідь, скумбрію ліплять.
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05.12.2025 18:54 Відповісти
Зеленський малограмотний ідіот далекий від дипломатії, тому звиняйте
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05.12.2025 12:29 Відповісти
У твоєму текстові проглядається великий розум ох..ного дипломата , ба , більше , малограмотного ідіота . Вибачайте , раптом що ((
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05.12.2025 13:50 Відповісти
Ну добре, клоун з купленим дипломом юриста це глиба дипломатії, так піде ботику ?
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05.12.2025 14:11 Відповісти
Піде , піде , ідіотику . Таким як ти , недопатріотам , варто знайти автора фрази : "Так, він ІДІОТ з нульовим здоровим глуздом та соціальними навичками, але він мій син. " , а потім задуматися чому таких як ти поляки сотнями років звуть "бидлом " .
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05.12.2025 14:26 Відповісти
Дядьку а з якої це пори оця вся шваль яка зараз при владі в нас стала патріотами, ти послухай що казав про них Степан Хмара, ця вся носата сволота наб'є кармани баблом і потихеньку звалить
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05.12.2025 14:35 Відповісти
Племінничку , шваль при владі ніколи не була патріотами бо вона шваль . Я про тебе мову вів , бо ти , не задумавшись над моїм питанням , завів пісню " чотири ноги краще аніж дві " ((
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05.12.2025 14:45 Відповісти
Ти мене не знаєш, я тебе не знаю, так шо не мели дурниць і не розказуй тут х ..ню
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05.12.2025 15:34 Відповісти
Ось тобі й на .... ти вже не племінник ..... ну добре , тоді я тобі не дядько . Пи .Си. Щоб тобі не розказували тут х.ню - ти ху.ю не пиши і буде тобі щастя . До речі , як виявилося , овець можна навчити бекати "дві ноги краще аніж чотири " ... не віриш - почитай : https://www.ukrlib.com.ua/world/printitzip.php?tid=2282#google_vignette
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05.12.2025 15:44 Відповісти
Дубеца..о, ти що тут розійшовся, Машка з хати виперла?
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06.12.2025 01:16 Відповісти
Ідіоботе (ка) , брись коли тебе не звали , краще на місяць поскавчи поки він уповні
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06.12.2025 15:19 Відповісти
Так зеля ніхто, а без дерьмака і подавно
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05.12.2025 12:30 Відповісти
Це знаєте як ото в селі . Коли через сусідський двір іде . То можуть і запросити до хати чи вийти привітатись , а можуть і крізь штори споглядати "хоч би не побачив що вдома та не приперлось " . А вже як опісля десь побачив то можна і спитати " та чогож не зайшов?"
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05.12.2025 12:30 Відповісти
Таке. І лизнуть, і вкуснуть.
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05.12.2025 12:33 Відповісти
Таке щось, це як ото наче Зеленський у відпустку літав і не заскочив, не покланявся Сікорському. Що це взагалі за висер про корону.. І взагалі то він переїжджав, перелітав багато країн, то що мав до кожного заїхати.. якесь дурне зморозив польський президент. Не було заплановано, то і не заїхав.
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05.12.2025 12:35 Відповісти
Тобто, Зеленський мав напроситись на візит? Я нічого не сплутав? Наскільки чув, Зе робив запрошення для нового президента Польщі.
А ось такого запрошення від нового керівництва Польщі наче не було.
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05.12.2025 12:36 Відповісти
Вибачайте, воно у скрині їхало. Нікому було на руку натягти.
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05.12.2025 12:36 Відповісти
По дорозі треба всім заїхати подякувати, і зателефонутвати Трампу звичайно 10 разів
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05.12.2025 12:46 Відповісти
Ну навроцкий тоже не потерял бы корону, если бы приехал или пригласил к себе.
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05.12.2025 12:49 Відповісти
Навроцький неодноразово публічно виступав із бажанням зістрічі, і запрошував Зе до зустічі,
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05.12.2025 12:55 Відповісти
Зеленський запросив нового президента Польщі Кароля Навроцького відвідати Україну під час спільного брифінгу у Києві 28 червня 2025 року, що підтверджує новинне агентство NV. Зеленський запросив Навроцького до Києва одразу після його обрання. Що там навроцький , торби вже зібрав , чи все ніколи ??????????
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05.12.2025 13:55 Відповісти
Дивись, бота...о Подоляцьке.
"Чекаю у Варшаві: Кароль Навроцький запросив Зеленського до Польщі

Прага, Чехія, Вівторок 25 листопада 2025 04:19"
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06.12.2025 01:18 Відповісти
ботило кацапське , ти заплуталося у датах )) Що першим було -28 червня , чи 25 листопада ? Для таких ідіотів як ти в українській мові є приказка "Кликали на дорозі щоб не були на порозі " . Особливо прикольно коли ти сам ігноруєш запрошення здійснене згідно до дипломатичного етикету ,а своє даєш , перебуваючи поза межами власної держави
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06.12.2025 15:15 Відповісти
Потерял би. Фото з людиною, в одязі гопника зіпсувала, би його імідж.
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05.12.2025 13:04 Відповісти
У зєлі та корона,вже сама не спаде ніколи!
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05.12.2025 12:55 Відповісти
Іноді деякі пани пОляки стають пшеками. Тут той випадок, коли в них стає багато гонору чи в голові... чи деінде.
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05.12.2025 13:02 Відповісти
Я поважаю Сикорського.
Справжній політик, справжній захисник і патріот Польщі, дуже сильна людина, підкована і всіх питаннях.
Кому кому, а Сікорсткому ні розуму, ні дипломатії, ні впертості не занімати.
Якщо хтось цікавиться, то послухайте як на всіх збіговиськах гутапечивих представників НАТО, або в ООН, або в ОБСЄ він захищає саме Україну. Я в шоці як він це робить, понизливо і жорстко, вимогливо і аргументовано.
А в нас зтось щось несуразне та третьє рядне тихенько квакає, бо немає дипломатів, а все якась шушера маловідома, немаюча багажу знань, і від того нікому не цікаво.
Єрмак, чи ще на його вимого послабили нас скрізь невимовно.
Треба розуміти про що сказав Сікорський, і те, що дипломатія це тонка сфера коли іноді треба наступити на горло власної пісні заради СВОЄЇ країни і їх народу.
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05.12.2025 13:06 Відповісти
Невже хтось серед лідерів держав має Зеленского, як дипломата, стратега, або реального президента? Актор, навіть без театральної освіти, не те, що хоч якоїсь, посаджений в крісло обманом олігархів в консолідації з Кацапією, без абсолютного політичного досвіду, не володіючи ні одним з основних критеріїв керівника не те, що держави, а і маленького підприємства. Оплескозалежний нарцис, не здатний до аналізу, і навчання, яким можна керувати лестощами. Єдине на що здатен, то це створювати вираз тупого селянина, та поза сценою красти до чого руки дотягнуться.
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05.12.2025 13:08 Відповісти
Зраднику союзники не потрібні
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05.12.2025 13:37 Відповісти
Ох, з такою горе-дипломатією від зелених доведеться ще довго відмиватись...
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05.12.2025 15:32 Відповісти
Ещё одним в ноги не покланялись. И это война не закончилась.) Как закончится будут счёта выставлять на перегонки.
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05.12.2025 19:54 Відповісти
И да. Для тех кто ещё не понял. Союзников у нас нет. Союзники бок о бок воюют. У нас есть в лучшем случае бизнес партнёры или спонсоры. В худшем просто сочувствующие.
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05.12.2025 19:57 Відповісти
 
 