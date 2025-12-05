Сікорський: "Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу"
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоча наполегливе вимагання вибачень чи подяк від України під час війни є недоречним, президент Володимир Зеленський міг би звернутися з проханням про візит до Президентського палацу у Варшаві.
Про це він сказав у ранковому ефірі RMF FM, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи небажання Кароля Навроцького їхати до України, Сікорський наголосив: "Наполегливе вимагання вибачень, пошани в ситуації, коли вони борються за життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу".
Глава МЗС нагадав, що за дипломатичними правилами президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше, однак війна "змінює правила".
"Сподіваюся, що це не привід для демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від наших кордонів", - додав Сікорський, коментуючи позицію Навроцького.
Нагадаємо, українська сторона готує двосторонню зустріч Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького, яка може відбутись найближчими тижнями.
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Але ж недолуге є недолуге. Таким його папа Ріма, мама Саша виродили і виростили. Як ви там? свой парєнь із нарота?
Їхати транзитом через країну, яка є чи не найбільшим нашим помічником в тій біді і навіть не натякнути, щоб зустрітись? То ж, курва, не сусіди через подвір`я, то ж цілий ********** держави. Про дипломатичні правила, про дипломатичний етикет в крівозькій підворітні не розказували? Ні?
Ну не чуло воно про таке, не знає. І, що найгірше, знати ж воно не хоче! Вже сьомий рік, а тупе і недолуге як було так і є. Йому ж то відкритим текстом то пояснють, але ж воно на стільки тупе і недолуге... А ще гірше його адепти.
Можна, звичайно, паяца зеленського забрати зі сцени того кварталу, а от квартал з зеленського ну ніяк...
Ну і щодо "їхати транзитом " ...... ти коли ідеш у гастроном за хлібом , "транзитом" повз сусідів , до кожного із них заходиш ?
А нам що! Ми ж з кварталу!
Ну звідки ж ви такі беретесь? Вас в ОПі в якомусь інкубаторі вирощують?
Придурку, ну не в тому становищі сьогодні Україна щоб безперервно провокувати всі ті скандали і проблеми. От бачите поляки, про якоїсь дипломатії хочуть. Дотримання елементарних правил і норм... От погані які ті поляки. А ми ж всі такі... ніжкою тупць і ЗЕсрань в черговий раз на хрін послали.
Воно ж то б нічого, йому не звикати. Але от проблема, воно, о те недолуге, президент нашої держави. Правда, йому та держава десь далеко в задниці. В нього ж зовсім інші цілі і поняття. Як і у вслякої ЗЕсрані, типу тебе.
До речі, щоб такої херні не творити, люди, які не знають тих правил, дорослих слухають. Дипломатична служба в нормальних країнах для цього існує. Але ж 95-й квартал...
Та для зЄбанатів то не втяму, бо ж зЄбанати.
Ти давай швидше, а то ж смороду від тебе. Зелене гімно воно ж таке смердюче...
Воно ж в Ірландію спішило чи на зустріч з самим королем Іспанії? А ще ж скумбрія в бутік в Парижі захотіла...
Тут голова зайнята другим- як свою справу вберегти від розправи, що робити, куди тікати ховатись, в орду чи в Ізраїль, чи почекати, а може і ні...
Візит Зеленського був визначений протоколом. Такі візити визначаються зарані, і кожний рух там визначений, я "па", у тайському балеті. Будь-яка зміна - це зміна в роботі служб безпеки як української, так і польської. Зміни в роботі польської дорожної поліції, зміни в роботі адміністрації польського президента... І все це повинно робиться ДЛЯ ЧОГО? Який наслідок буде від цього візиту?
Є різні рівні дипломатичого протоколу.
Є.
Державний візит.
Офіційний візіт.
Робочий візіт( церемонії можуть бути взагалі відсутні)
Є Неофіційний візіт
Єє візіт без " галстуків".
І не повіриш, є
"ВІзіт проїздо"!
Уявляєш, таке протокольно існує.
Увсеь час тобі розказую, перед тим, щоб, щось писати, - вчи предмет.
е(ка) , брись коли тебе не звали , краще на місяць поскавчи поки він уповні
А ось такого запрошення від нового керівництва Польщі наче не було.
"Чекаю у Варшаві: Кароль Навроцький запросив Зеленського до Польщі
Прага, Чехія, Вівторок 25 листопада 2025 04:19"
Справжній політик, справжній захисник і патріот Польщі, дуже сильна людина, підкована і всіх питаннях.
Кому кому, а Сікорсткому ні розуму, ні дипломатії, ні впертості не занімати.
Якщо хтось цікавиться, то послухайте як на всіх збіговиськах гутапечивих представників НАТО, або в ООН, або в ОБСЄ він захищає саме Україну. Я в шоці як він це робить, понизливо і жорстко, вимогливо і аргументовано.
А в нас зтось щось несуразне та третьє рядне тихенько квакає, бо немає дипломатів, а все якась шушера маловідома, немаюча багажу знань, і від того нікому не цікаво.
Єрмак, чи ще на його вимого послабили нас скрізь невимовно.
Треба розуміти про що сказав Сікорський, і те, що дипломатія це тонка сфера коли іноді треба наступити на горло власної пісні заради СВОЄЇ країни і їх народу.