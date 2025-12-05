В Европе растет мнение, что Украине могут понадобиться территориальные уступки ради мира, - El Pais

Среди европейских партнеров формируется понимание, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы достичь мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

Как отмечается, в Брюсселе публично это не обсуждают, но в Европе растет ощущение бессилия в отношении собственной роли в мирном процессе. Переговоры между США и Россией фактически зашли в тупик, что заставляет некоторых европейских чиновников считать уступки "меньшим злом".

Такое настроение доминировало на встрече в среду в Брюсселе между представителями Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании и главой украинской делегации на мирных переговорах Рустемом Умеровым. Хотя встречу признали продуктивной, она осветила разногласия по поводу территорий, которых требует Россия.

El Pais отмечает, что идея возможных территориальных уступок вызывает сопротивление в странах Балтии и Польше, которые рассматривают это как угрозу собственной территориальной целостности. В то же время в коалиции, поддерживающей Украину, распространяется мнение, что Киеву для прекращения войны придется идти на серьезные уступки, ключевым вопросом являются гарантии безопасности от США, чтобы предотвратить новое нападение со стороны Кремля.

Мирный план США

