В Европе растет мнение, что Украине могут понадобиться территориальные уступки ради мира, - El Pais
Среди европейских партнеров формируется понимание, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы достичь мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.
Как отмечается, в Брюсселе публично это не обсуждают, но в Европе растет ощущение бессилия в отношении собственной роли в мирном процессе. Переговоры между США и Россией фактически зашли в тупик, что заставляет некоторых европейских чиновников считать уступки "меньшим злом".
Такое настроение доминировало на встрече в среду в Брюсселе между представителями Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании и главой украинской делегации на мирных переговорах Рустемом Умеровым. Хотя встречу признали продуктивной, она осветила разногласия по поводу территорий, которых требует Россия.
El Pais отмечает, что идея возможных территориальных уступок вызывает сопротивление в странах Балтии и Польше, которые рассматривают это как угрозу собственной территориальной целостности. В то же время в коалиции, поддерживающей Украину, распространяется мнение, что Киеву для прекращения войны придется идти на серьезные уступки, ключевым вопросом являются гарантии безопасности от США, чтобы предотвратить новое нападение со стороны Кремля.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На відміну від НАТО, у ***** зараз під рукою десь мільйон боєздатних орків, і Китай дронами забезпечить у повному обсязі. У НАТО є щось проти мільйонів FPV? Вони он перед повітряними кульками руки підняли.
Тьху!
Зеля створив всі умови, щоб Україна програла війну.
Звільнив Залужного, поставив замість нього уродженця рашки зрадника Сирського, відпустив молодь з України, провалив мобілізацію, в армію гребе старих, хворих та калік.
Не мобілізує поліцію, тилових військових, розвів корупцію в армії, армія гниє.
Короче, здасть Донбас, все по оманському договорняку з пуйлом.
Натомість зараз Україна -
- забезпечує транзит кацапської нафти
- гроші на допомогу - розкрадаються
- мобілізація буксує - молодь не бадає захищату власну країну і тікає за кордон...
Що можна чекати від Європи ?
В мене протилежна інфа і вона правдива.
Кремлядь бабла не жалкує. Пішітє ісчо