Новости
1 447 27

В Европе растет мнение, что Украине могут понадобиться территориальные уступки ради мира, - El Pais

єс

Среди европейских партнеров формируется понимание, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки, чтобы достичь мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El Pais.

Как отмечается, в Брюсселе публично это не обсуждают, но в Европе растет ощущение бессилия в отношении собственной роли в мирном процессе. Переговоры между США и Россией фактически зашли в тупик, что заставляет некоторых европейских чиновников считать уступки "меньшим злом".

Такое настроение доминировало на встрече в среду в Брюсселе между представителями Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании и главой украинской делегации на мирных переговорах Рустемом Умеровым. Хотя встречу признали продуктивной, она осветила разногласия по поводу территорий, которых требует Россия.

El Pais отмечает, что идея возможных территориальных уступок вызывает сопротивление в странах Балтии и Польше, которые рассматривают это как угрозу собственной территориальной целостности. В то же время в коалиции, поддерживающей Украину, распространяется мнение, что Киеву для прекращения войны придется идти на серьезные уступки, ключевым вопросом являются гарантии безопасности от США, чтобы предотвратить новое нападение со стороны Кремля.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Европа (2185) территориальная целостность (317) война в Украине (7123)
+9
НАТО також доведеться піти на болючі територіальні поступки, щоб уникнути можливого конфлікту. Ціна не така вже й висока: країни Балтії та Польща. Варто погоджуватись, поки росія більшого не зажадала. Наприклад, Фінляндії та Болгарії з Румунією.
05.12.2025 14:44
+5
вам , звісно , з Польщі видніше ...
05.12.2025 14:45
+4
США, Аляска.
05.12.2025 14:46
Не ************ так як Україна цю війну виграла і доведе її до кінця, знишивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
05.12.2025 14:42
вам , звісно , з Польщі видніше ...
05.12.2025 14:45
НАТО також доведеться піти на болючі територіальні поступки, щоб уникнути можливого конфлікту. Ціна не така вже й висока: країни Балтії та Польща. Варто погоджуватись, поки росія більшого не зажадала. Наприклад, Фінляндії та Болгарії з Румунією.
05.12.2025 14:44
США, Аляска.
05.12.2025 14:46
Начебто ще Каліфорнія.
05.12.2025 14:47
За НАТО будьте спокойны. Путин не в том состоянии чтобы на неё напасть. А по Украине-половина с помощью Америки и наших кошерных вполне может захапать. Спасибо 73% дебилам. Поржали с***км?
05.12.2025 14:48
Це НАТО не в тому стані, щоб йому хоч щось адекватне протиставити.
На відміну від НАТО, у ***** зараз під рукою десь мільйон боєздатних орків, і Китай дронами забезпечить у повному обсязі. У НАТО є щось проти мільйонів FPV? Вони он перед повітряними кульками руки підняли.
05.12.2025 14:50
)(уйло віагри підкинув?
05.12.2025 14:45
Дима вы конечно патриот. Но то что вы пишете это просто розовые фэнтези. Без оружия и денег с запада нас хватит ненадолго. Кошерные уже Я думаю согласовали сдачу Украины. Посмотрите тут на некоторых как у них пейсы из трусов выпрыгивают. При попытке спасти зеленского.
05.12.2025 14:46
Эта газетенка уже делала кучу вбросов по поводу ереговоров. Рашка деньжат подбрасывает, чтобы продажная пресса навязывала путинские нарративы. Расслабьтесь
05.12.2025 14:47
Ну звісно. До НАТО брати сцикотно, а інших варіантів справедливого миру не передбачено. Зате можна віддати частину ЧУЖОЇ території агресору. Це ж так очевидно...

Тьху!

Тьху!
05.12.2025 14:47
каким образом нато отдает часть чужой територии ? Ты сам из окопа пишешь или тебя нато не пускает ? Прочитал бред в газетенке и давай пердеть в лужу ))))
05.12.2025 15:47
Все вирішується на полі бою.
Зеля створив всі умови, щоб Україна програла війну.
Звільнив Залужного, поставив замість нього уродженця рашки зрадника Сирського, відпустив молодь з України, провалив мобілізацію, в армію гребе старих, хворих та калік.
Не мобілізує поліцію, тилових військових, розвів корупцію в армії, армія гниє.
Короче, здасть Донбас, все по оманському договорняку з пуйлом.
05.12.2025 14:49
Хто може прогарантувати, що після територіальних поступок настане мир
05.12.2025 14:49
Переможеним ніхто нічого не гарантує.
05.12.2025 14:55
Шкода, що кацапи і досі мають можливість просувати своє ІПСО через західну пресу.
05.12.2025 14:51
Єдина хто може мобілізувати Європу на відсіч кацапам - лише Україна власним прикладом !
Натомість зараз Україна -
- забезпечує транзит кацапської нафти
- гроші на допомогу - розкрадаються
- мобілізація буксує - молодь не бадає захищату власну країну і тікає за кордон...
Що можна чекати від Європи ?
05.12.2025 14:51
Такий гниляк запаїсили😄
В мене протилежна інфа і вона правдива.
05.12.2025 14:54
05.12.2025 14:54 Ответить
Откуда эта инфа .Можно источник
05.12.2025 15:21
Не зрозумів, що там у них зростає - думка чи дупка?
05.12.2025 14:57
А шоб надавити на рашку - в Європі думка не зростає?
05.12.2025 14:58
Ці думки будуть зростати ще десь 2-3 роки, після чого ті хто радив Україні триматись як можна довше - скажуть "домовляйтесь як є".
05.12.2025 14:58
Такій настрій домінував на зустрічі у середу в Брюсселі між представниками Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Великої Британії і головою української делегації на мирних переговорах Умєровим-(((( зелене похоронне бюро для України очолюють слуги куйла в Україні
05.12.2025 15:06
Запам'ятайте ті хто думає що Україні треба йти на територіальні поступки.Першими в Європі куди піде раша будуть країни Балтії.Пуйла так манить сувалківський коридор, а потім Польща.
05.12.2025 15:09
Десь щось у когось зростає думка та настрій гуляє....Докладна стаття, фахова, обгрунтована назвами країн Європи!
05.12.2025 15:21
На порозі Мюнхенський зговор-2 який ще більше принесе війни
05.12.2025 15:34
 
 