В Європі зростає думка, що Україні можуть знадобитися територіальні поступки заради миру, - El Pais

Серед європейських партнерів формується розуміння, що Україні можливо доведеться піти на територіальні поступки, щоб досягти миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

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Як зазначається, у Брюсселі публічно цього не обговорюють, але в Європі зростає відчуття безсилля щодо власної ролі у мирному процесі. Переговори між США та Росією фактично зайшли в глухий кут, що змушує деяких європейських урядовців вважати поступки "меншим злом".

Такий настрій домінував на зустрічі у середу в Брюсселі між представниками Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Великої Британії і головою української делегації на мирних переговорах Рустемом Умєровим. Хоча зустріч визнали продуктивною, вона висвітлила розбіжності щодо територій, яких вимагає Росія.

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El Pais зазначає, що ідея можливих територіальних поступок викликає спротив у країнах Балтії та Польщі, які розглядають це як загрозу власній територіальній цілісності. Водночас у коаліції, що підтримує Україну, поширюється думка, що Києву для припинення війни доведеться йти на серйозні поступки, ключовим питанням є гарантії безпеки від США, щоб запобігти новому нападу з боку Кремля.

Мирний план США

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