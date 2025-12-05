В Європі зростає думка, що Україні можуть знадобитися територіальні поступки заради миру, - El Pais
Серед європейських партнерів формується розуміння, що Україні можливо доведеться піти на територіальні поступки, щоб досягти миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.
Як зазначається, у Брюсселі публічно цього не обговорюють, але в Європі зростає відчуття безсилля щодо власної ролі у мирному процесі. Переговори між США та Росією фактично зайшли в глухий кут, що змушує деяких європейських урядовців вважати поступки "меншим злом".
Такий настрій домінував на зустрічі у середу в Брюсселі між представниками Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Великої Британії і головою української делегації на мирних переговорах Рустемом Умєровим. Хоча зустріч визнали продуктивною, вона висвітлила розбіжності щодо територій, яких вимагає Росія.
El Pais зазначає, що ідея можливих територіальних поступок викликає спротив у країнах Балтії та Польщі, які розглядають це як загрозу власній територіальній цілісності. Водночас у коаліції, що підтримує Україну, поширюється думка, що Києву для припинення війни доведеться йти на серйозні поступки, ключовим питанням є гарантії безпеки від США, щоб запобігти новому нападу з боку Кремля.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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На відміну від НАТО, у ***** зараз під рукою десь мільйон боєздатних орків, і Китай дронами забезпечить у повному обсязі. У НАТО є щось проти мільйонів FPV? Вони он перед повітряними кульками руки підняли.
Тьху!
нет , что бы закрутить паРаше яйца в узелок потужними санкциями , то конечно же европейцам проще отдать кусок территории Украины и дело с концом !
ПДРСЫ …
Зеля створив всі умови, щоб Україна програла війну.
Звільнив Залужного, поставив замість нього уродженця рашки зрадника Сирського, відпустив молодь з України, провалив мобілізацію, в армію гребе старих, хворих та калік.
Не мобілізує поліцію, тилових військових, розвів корупцію в армії, армія гниє.
Короче, здасть Донбас, все по оманському договорняку з пуйлом.
Натомість зараз Україна -
- забезпечує транзит кацапської нафти
- гроші на допомогу - розкрадаються
- мобілізація буксує - молодь не бадає захищату власну країну і тікає за кордон...
Що можна чекати від Європи ?
В мене протилежна інфа і вона правдива.
Кремлядь бабла не жалкує. Пішітє ісчо