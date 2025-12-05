УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13432 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Територіальні поступки
2 733 32

В Європі зростає думка, що Україні можуть знадобитися територіальні поступки заради миру, - El Pais

єс

Серед європейських партнерів формується розуміння, що Україні можливо доведеться піти на територіальні поступки, щоб досягти миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El Pais.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, у Брюсселі публічно цього не обговорюють, але в Європі зростає відчуття безсилля щодо власної ролі у мирному процесі. Переговори між США та Росією фактично зайшли в глухий кут, що змушує деяких європейських урядовців вважати поступки "меншим злом".

Такий настрій домінував на зустрічі у середу в Брюсселі між представниками Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Великої Британії і головою української делегації на мирних переговорах Рустемом Умєровим. Хоча зустріч визнали продуктивною, вона висвітлила розбіжності щодо територій, яких вимагає Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон прокоментував витік розмови про "зраду" США щодо України: "Єдиний, хто не хоче миру - це Росія. Бо вона хоче все"

El Pais зазначає, що ідея можливих територіальних поступок викликає спротив у країнах Балтії та Польщі, які розглядають це як загрозу власній територіальній цілісності. Водночас у коаліції, що підтримує Україну, поширюється думка, що Києву для припинення війни доведеться йти на серйозні поступки, ключовим питанням є гарантії безпеки від США, щоб запобігти новому нападу з боку Кремля.

Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із Кислицею: Обговорили перемовини зі США

Автор: 

Європа (2508) територіальна цілісність (325) війна в Україні (8539)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
НАТО також доведеться піти на болючі територіальні поступки, щоб уникнути можливого конфлікту. Ціна не така вже й висока: країни Балтії та Польща. Варто погоджуватись, поки росія більшого не зажадала. Наприклад, Фінляндії та Болгарії з Румунією.
показати весь коментар
05.12.2025 14:44 Відповісти
+10
США, Аляска.
показати весь коментар
05.12.2025 14:46 Відповісти
+10
Це НАТО не в тому стані, щоб йому хоч щось адекватне протиставити.
На відміну від НАТО, у ***** зараз під рукою десь мільйон боєздатних орків, і Китай дронами забезпечить у повному обсязі. У НАТО є щось проти мільйонів FPV? Вони он перед повітряними кульками руки підняли.
показати весь коментар
05.12.2025 14:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не ************ так як Україна цю війну виграла і доведе її до кінця, знишивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
показати весь коментар
05.12.2025 14:42 Відповісти
вам , звісно , з Польщі видніше ...
показати весь коментар
05.12.2025 14:45 Відповісти
НАТО також доведеться піти на болючі територіальні поступки, щоб уникнути можливого конфлікту. Ціна не така вже й висока: країни Балтії та Польща. Варто погоджуватись, поки росія більшого не зажадала. Наприклад, Фінляндії та Болгарії з Румунією.
показати весь коментар
05.12.2025 14:44 Відповісти
США, Аляска.
показати весь коментар
05.12.2025 14:46 Відповісти
Начебто ще Каліфорнія.
показати весь коментар
05.12.2025 14:47 Відповісти
За НАТО будьте спокойны. Путин не в том состоянии чтобы на неё напасть. А по Украине-половина с помощью Америки и наших кошерных вполне может захапать. Спасибо 73% дебилам. Поржали с***км?
показати весь коментар
05.12.2025 14:48 Відповісти
Це НАТО не в тому стані, щоб йому хоч щось адекватне протиставити.
На відміну від НАТО, у ***** зараз під рукою десь мільйон боєздатних орків, і Китай дронами забезпечить у повному обсязі. У НАТО є щось проти мільйонів FPV? Вони он перед повітряними кульками руки підняли.
показати весь коментар
05.12.2025 14:50 Відповісти
)(уйло віагри підкинув?
показати весь коментар
05.12.2025 14:45 Відповісти
Дима вы конечно патриот. Но то что вы пишете это просто розовые фэнтези. Без оружия и денег с запада нас хватит ненадолго. Кошерные уже Я думаю согласовали сдачу Украины. Посмотрите тут на некоторых как у них пейсы из трусов выпрыгивают. При попытке спасти зеленского.
показати весь коментар
05.12.2025 14:46 Відповісти
Он не патриот, а тролль, который сидит в Польше и вызывает чувство презрения
показати весь коментар
05.12.2025 16:51 Відповісти
Эта газетенка уже делала кучу вбросов по поводу ереговоров. Рашка деньжат подбрасывает, чтобы продажная пресса навязывала путинские нарративы. Расслабьтесь
показати весь коментар
05.12.2025 14:47 Відповісти
Ну звісно. До НАТО брати сцикотно, а інших варіантів справедливого миру не передбачено. Зате можна віддати частину ЧУЖОЇ території агресору. Це ж так очевидно...

Тьху!
показати весь коментар
05.12.2025 14:47 Відповісти
Это точно !
нет , что бы закрутить паРаше яйца в узелок потужними санкциями , то конечно же европейцам проще отдать кусок территории Украины и дело с концом !
ПДРСЫ …
показати весь коментар
05.12.2025 18:09 Відповісти
Все вирішується на полі бою.
Зеля створив всі умови, щоб Україна програла війну.
Звільнив Залужного, поставив замість нього уродженця рашки зрадника Сирського, відпустив молодь з України, провалив мобілізацію, в армію гребе старих, хворих та калік.
Не мобілізує поліцію, тилових військових, розвів корупцію в армії, армія гниє.
Короче, здасть Донбас, все по оманському договорняку з пуйлом.
показати весь коментар
05.12.2025 14:49 Відповісти
Хто може прогарантувати, що після територіальних поступок настане мир
показати весь коментар
05.12.2025 14:49 Відповісти
Переможеним ніхто нічого не гарантує.
показати весь коментар
05.12.2025 14:55 Відповісти
Шкода, що кацапи і досі мають можливість просувати своє ІПСО через західну пресу.
показати весь коментар
05.12.2025 14:51 Відповісти
Єдина хто може мобілізувати Європу на відсіч кацапам - лише Україна власним прикладом !
Натомість зараз Україна -
- забезпечує транзит кацапської нафти
- гроші на допомогу - розкрадаються
- мобілізація буксує - молодь не бадає захищату власну країну і тікає за кордон...
Що можна чекати від Європи ?
показати весь коментар
05.12.2025 14:51 Відповісти
Такий гниляк запаїсили😄
В мене протилежна інфа і вона правдива.
Кремлядь бабла не жалкує. Пішітє ісчо
показати весь коментар
05.12.2025 14:54 Відповісти
Откуда эта инфа .Можно источник
показати весь коментар
05.12.2025 15:21 Відповісти
Не зрозумів, що там у них зростає - думка чи дупка?
показати весь коментар
05.12.2025 14:57 Відповісти
А шоб надавити на рашку - в Європі думка не зростає?
показати весь коментар
05.12.2025 14:58 Відповісти
Ці думки будуть зростати ще десь 2-3 роки, після чого ті хто радив Україні триматись як можна довше - скажуть "домовляйтесь як є".
показати весь коментар
05.12.2025 14:58 Відповісти
Уже говорят .
показати весь коментар
05.12.2025 18:13 Відповісти
Такий настрій домінував на зустрічі у середу в Брюсселі між представниками Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Великої Британії і головою української делегації на мирних переговорах Умєровим-(((( зелене похоронне бюро для України очолюють слуги куйла в Україні
показати весь коментар
05.12.2025 15:06 Відповісти
Запам'ятайте ті хто думає що Україні треба йти на територіальні поступки.Першими в Європі куди піде раша будуть країни Балтії.Пуйла так манить сувалківський коридор, а потім Польща.
показати весь коментар
05.12.2025 15:09 Відповісти
Десь щось у когось зростає думка та настрій гуляє....Докладна стаття, фахова, обгрунтована назвами країн Європи!
показати весь коментар
05.12.2025 15:21 Відповісти
На порозі Мюнхенський зговор-2 який ще більше принесе війни
показати весь коментар
05.12.2025 15:34 Відповісти
Чи всі люди з глузду з'їхали? Коли новини починаються з інформації словами: "Десь, колись, в якійсь країні...", то це не новини, в цитата з відомого твору Лесі Українки. І дуже прикро, що люди цьому вірять. Таких новин на замовлення, можна написати десятки за вечір, достатньо лише включити уяву. Отже, люди, схаменіться! Будьте розумними і хоч трохи поважайте себе.
показати весь коментар
05.12.2025 18:51 Відповісти
 
 