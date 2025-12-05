Росія продовжить війну, якщо мирне врегулювання неможливе, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить "спеціальну військову операцію", якщо не вдасться досягти цілей мирним шляхом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

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Пєсков зазначив, що російські війська демонструють "хорошу динаміку". "Тому, якщо ми не зможемо вирішити проблему мирним шляхом і досягти поставлених цілей, ми продовжимо СВО та зробимо все необхідне для захисту наших інтересів", - сказав він.

За словами прессекретаря, позиція Кремля не змінилася після саміту президентів США та РФ на Алясці. Водночас він додав, що Росія "готова проявляти гнучкість для пошуку рішення", залишає відкритими переговори та зацікавлена у роботі над проєктом документа, підготовленого командою колишнього президента США Дональда Трампа.

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Мирний план США

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