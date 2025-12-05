Росія продовжить війну, якщо мирне врегулювання неможливе, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить "спеціальну військову операцію", якщо не вдасться досягти цілей мирним шляхом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Пєсков зазначив, що російські війська демонструють "хорошу динаміку". "Тому, якщо ми не зможемо вирішити проблему мирним шляхом і досягти поставлених цілей, ми продовжимо СВО та зробимо все необхідне для захисту наших інтересів", - сказав він.
За словами прессекретаря, позиція Кремля не змінилася після саміту президентів США та РФ на Алясці. Водночас він додав, що Росія "готова проявляти гнучкість для пошуку рішення", залишає відкритими переговори та зацікавлена у роботі над проєктом документа, підготовленого командою колишнього президента США Дональда Трампа.
Мирний план США
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
- 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
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Де наші ракети???????
Можливо знищення ГосДури під час засідання та Кремля разом з Пуйлом та Піськом поможе. але на це ніхто не ризикне.
а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
Ух ты! Я что-то пропустила !
Когда это рыжий г@ндон стал БЫВШИМ президентом ?