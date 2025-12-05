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Новини Мирні перемовини
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Росія продовжить війну, якщо мирне врегулювання неможливе, - Пєсков

пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжить "спеціальну військову операцію", якщо не вдасться досягти цілей мирним шляхом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

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Пєсков зазначив, що російські війська демонструють "хорошу динаміку". "Тому, якщо ми не зможемо вирішити проблему мирним шляхом і досягти поставлених цілей, ми продовжимо СВО та зробимо все необхідне для захисту наших інтересів", - сказав він.

За словами прессекретаря, позиція Кремля не змінилася після саміту президентів США та РФ на Алясці. Водночас він додав, що Росія "готова проявляти гнучкість для пошуку рішення", залишає відкритими переговори та зацікавлена у роботі над проєктом документа, підготовленого командою колишнього президента США Дональда Трампа.

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Мирний план США

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
  • 2 грудня відбулася зустріч диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1872) війна в Україні (8539)
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Топ коментарі
+8
Так їх цілі - це знищення України тим чи іншим шляхом.
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05.12.2025 15:23 Відповісти
+8
Наші ракети з боєголовкою потужністю 2М $ летять в москву,
а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
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05.12.2025 15:32 Відповісти
+7
Регулярні обстріли москви радикально змінять думку цього полупокера.
Де наші ракети???????
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05.12.2025 15:19 Відповісти
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Регулярні обстріли москви радикально змінять думку цього полупокера.
Де наші ракети???????
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05.12.2025 15:19 Відповісти
От це навряд! Тільки масове знищення окупантів на території України змінить їхню думку.
Можливо знищення ГосДури під час засідання та Кремля разом з Пуйлом та Піськом поможе. але на це ніхто не ризикне.
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05.12.2025 15:29 Відповісти
Єрмак зробив все щоб знищити єдиний підрозділ БПЛА Касьянова, який міг подолати ППО росіян, тому обстріли Москви будуть ще нескоро!
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05.12.2025 16:32 Відповісти
Наші ракети з боєголовкою потужністю 2М $ летять в москву,
а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
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05.12.2025 15:32 Відповісти
Перефарбовують з рожевого на чорний, щоб не так видко було
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05.12.2025 16:00 Відповісти
А було можливе? - ви ж викотили капітуляцію а не мир
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05.12.2025 15:20 Відповісти
Так їх цілі - це знищення України тим чи іншим шляхом.
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05.12.2025 15:23 Відповісти
Цей шакал потім першим кричатиме «Акєла промахнулся»!
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05.12.2025 15:21 Відповісти
мирне врегулювання з Гітлером , привело б до розстрілу рашистських "пілоток- мамаш " ,котрі народили в рази більших кровопивців української крові ,як нацистські злочинці.Зокрема "трупіна"
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05.12.2025 15:24 Відповісти
Самі нє отдадітє - сілой забєрьом.
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05.12.2025 15:25 Відповісти
Пясков, можеш заспокоїтись - цілей СВО не вдастся досягнути ні мирним, ні немирним шляхом)
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05.12.2025 15:27 Відповісти
Більше м'яса-більше фарша.Не своє - не жаль.Бабы ещё нарожают.
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05.12.2025 15:35 Відповісти
Перефразовуючи Піськова це ,,Ми в любому випадку окупуємо Україну. Але якщо через мирну угоду то наші кацапи остануться живі,, Що до українців то нас вбиватимуть у любому випадку. Чи зараз під час спротиву, чи після ,,мирної угоди,, згноять по лагерях. Але спротив хоч дає змогу вбивати у відповідь.
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05.12.2025 15:39 Відповісти
Україна також продовжить війну поки не знищить кілька мільйонів кацапів та не звільнить усі свої території!
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05.12.2025 15:41 Відповісти
Смерть клятим ворогам!!!
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05.12.2025 15:43 Відповісти
Воюйте. Ну його на *** таке врегулювання.
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05.12.2025 15:54 Відповісти
курвославний хрюкокуй, піймаємо - вуса без наркоза висмикнемо
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05.12.2025 15:56 Відповісти
В то же время он добавил, что Россия "готова проявлять гибкость для поиска решения", оставляет открытыми переговоры и заинтересована в работе над проектом документа, подготовленного командой бывшего президента США Дональда Трампа….

Ух ты! Я что-то пропустила !
Когда это рыжий г@ндон стал БЫВШИМ президентом ?
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05.12.2025 17:56 Відповісти
 
 