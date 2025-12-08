Кремль оценил новую стратегию нацбезопасности США как потенциально позитивную

В Кремле выразили оптимизм по поводу положений новой стратегии национальной безопасности США, представленной на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Пресс-секретарь Кремля Песков в эфире телеканала "Россия 1" отметил, что документ содержит "формулировки против конфронтации, в сторону диалога и развития хороших отношений". Он добавил, что, несмотря на позитивные концептуальные положения, "то, что у них называется deep state, делает все по-другому", поэтому Кремлю придется внимательно следить за реализацией стратегии.

Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев также прокомментировал документ, отметив его за "реальную оценку многих современных вызовов". В то же время он предупредил, что пока это "только политические декларации", и не стоит преувеличивать значение документа.

Медведев сравнил новую стратегию с "попыткой разворота большого корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс". По его словам, Вашингтон впервые за много лет открыто говорит о необходимости восстанавливать стратегическую стабильность в Евразии и налаживать отношения с Россией.

Что предшествовало?

На днях Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США. В ней, в частности, говорится, что европейский континент сталкивается с "цивилизационным уничтожением" из-за десятилетия экономического спада, а также политических и культурных провалов. В обновленной стратегии подчеркивается идеологическая пропасть, открывшаяся между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала обновленную Стратегию нацбезопасности США, где Европа подвергается критике. Она отметила, что, несмотря на идеологическую пропасть, США остаются ключевым союзником Европы.

В Еврокомиссии, в свою очередь, подчеркнули, что решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом.

