США обнародовали Стратегию нацбезопасности: Дни, когда Штаты удерживали весь мировой порядок, закончились

Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мировой порядок

"Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, словно Атлант, прошли. Среди наших многочисленных союзников и партнеров есть десятки богатых, развитых государств, которые должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и внести значительно больший вклад в нашу общую оборону", - отмечается в документе.

Там напомнили, что страны НАТО согласились и теперь должны выполнить обязательства тратить 5% ВВП на оборону.

"Стратегическая ясность позволит Соединенным Штатам эффективно противодействовать враждебным и подрывным влияниям, одновременно избегая чрезмерной перегрузки и распыления внимания, что ослабляло предыдущие усилия.

Соединенные Штаты будут готовы помочь - потенциально через более благоприятные условия по торговым вопросам, обмен технологиями и оборонные закупки - тем странам, которые добровольно берут на себя большую ответственность за безопасность в своих регионах и согласовывают свои экспортные ограничения с американскими", - отмечается в стратегии.

Также читайте: США призвали несколько стран ЕС не предоставлять Украине "репарационный кредит", - Bloomberg

Европа

Отмечается, что европейские союзники имеют значительное преимущество в "жесткой силе" над Россией почти по всем показателям, кроме ядерного оружия.

"В результате российской войны против Украины европейские отношения с Россией резко ослабли, и многие европейцы считают Россию экзистенциальной угрозой.

Управление европейско-российскими отношениями потребует значительного дипломатического участия США - как для восстановления условий стратегической стабильности на Евразийском пространстве, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами", - говорится в документе.

В Стратегии отмечается, что администрация Трампа оказалась в конфликте с европейскими чиновниками, "имеющими нереалистические ожидания относительно войны, находясь при этом в нестабильных правительствах меньшинства, многие из которых нарушают основные принципы демократии, подавляя оппозицию".

"Большинство европейцев стремится к миру, но это стремление не воплощается в политику, в значительной степени, из-за подрыва демократических процессов этими правительствами. Это имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов именно потому, что европейские государства не могут реформироваться, если они застряли в политическом кризисе", - добавили в Белом доме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейцы предостерегают Зеленского от уступок РФ без надежных гарантий безопасности от США, - WSJ

Украина

Также в Стратегии отмечается, что в основных интересах США - добиться скорейшего прекращения боевых действий в Украине, чтобы стабилизировать европейские экономики, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией.

"Это также позволит начать послевоенное восстановление Украины, необходимое для ее выживания как жизнеспособного государства", - говорится там.

В Белом доме отметили, что война в Украине имела обратный эффект - она увеличила внешнюю зависимость от Европы.

США планируют восстановить условия стабильности в Европе и стратегической стабильности в отношениях с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о мире в Центральной Африке: Конго и Руанда формально урегулировали войну

НАТО

США хотят, чтобы НАТО перестало восприниматься как постоянно расширяющийся альянс.

Штаты планируют предоставить Европе возможность взять на себя основную ответственность за собственную оборону.

В документе говорится, что администрация Трампа оказалась в конфликте с европейскими чиновниками, которые имеют нереалистичные ожидания относительно войны, сидя в нестабильных правительствах меньшинства и часто нарушая базовые демократические принципы.

В то же время Европа остается стратегически и культурно важной для США. Трансатлантическая торговля - один из столпов мировой экономики и американского благосостояния.

США должны сосредоточиться на торговле с Китаем только нестратегическими товарами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ожидают сдвигов в переговорах между Украиной и РФ, - Вэнс