США обнародовали Стратегию нацбезопасности: Дни, когда Штаты удерживали весь мировой порядок, закончились
Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мировой порядок
"Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, словно Атлант, прошли. Среди наших многочисленных союзников и партнеров есть десятки богатых, развитых государств, которые должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и внести значительно больший вклад в нашу общую оборону", - отмечается в документе.
Там напомнили, что страны НАТО согласились и теперь должны выполнить обязательства тратить 5% ВВП на оборону.
"Стратегическая ясность позволит Соединенным Штатам эффективно противодействовать враждебным и подрывным влияниям, одновременно избегая чрезмерной перегрузки и распыления внимания, что ослабляло предыдущие усилия.
Соединенные Штаты будут готовы помочь - потенциально через более благоприятные условия по торговым вопросам, обмен технологиями и оборонные закупки - тем странам, которые добровольно берут на себя большую ответственность за безопасность в своих регионах и согласовывают свои экспортные ограничения с американскими", - отмечается в стратегии.
Европа
Отмечается, что европейские союзники имеют значительное преимущество в "жесткой силе" над Россией почти по всем показателям, кроме ядерного оружия.
"В результате российской войны против Украины европейские отношения с Россией резко ослабли, и многие европейцы считают Россию экзистенциальной угрозой.
Управление европейско-российскими отношениями потребует значительного дипломатического участия США - как для восстановления условий стратегической стабильности на Евразийском пространстве, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами", - говорится в документе.
В Стратегии отмечается, что администрация Трампа оказалась в конфликте с европейскими чиновниками, "имеющими нереалистические ожидания относительно войны, находясь при этом в нестабильных правительствах меньшинства, многие из которых нарушают основные принципы демократии, подавляя оппозицию".
"Большинство европейцев стремится к миру, но это стремление не воплощается в политику, в значительной степени, из-за подрыва демократических процессов этими правительствами. Это имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов именно потому, что европейские государства не могут реформироваться, если они застряли в политическом кризисе", - добавили в Белом доме.
Украина
Также в Стратегии отмечается, что в основных интересах США - добиться скорейшего прекращения боевых действий в Украине, чтобы стабилизировать европейские экономики, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией.
"Это также позволит начать послевоенное восстановление Украины, необходимое для ее выживания как жизнеспособного государства", - говорится там.
В Белом доме отметили, что война в Украине имела обратный эффект - она увеличила внешнюю зависимость от Европы.
США планируют восстановить условия стабильности в Европе и стратегической стабильности в отношениях с РФ.
НАТО
США хотят, чтобы НАТО перестало восприниматься как постоянно расширяющийся альянс.
Штаты планируют предоставить Европе возможность взять на себя основную ответственность за собственную оборону.
В документе говорится, что администрация Трампа оказалась в конфликте с европейскими чиновниками, которые имеют нереалистичные ожидания относительно войны, сидя в нестабильных правительствах меньшинства и часто нарушая базовые демократические принципы.
В то же время Европа остается стратегически и культурно важной для США. Трансатлантическая торговля - один из столпов мировой экономики и американского благосостояния.
США должны сосредоточиться на торговле с Китаем только нестратегическими товарами.
