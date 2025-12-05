РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12100 посетителей онлайн
Новости Стратегия нацбезопасности США
2 693 33

США обнародовали Стратегию нацбезопасности: Дни, когда Штаты удерживали весь мировой порядок, закончились

США обнародовали Стратегию нацбезопасности: там упоминают Украину

Белый дом обнародовал новую стратегию нацбезопасности США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мировой порядок

"Дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, словно Атлант, прошли. Среди наших многочисленных союзников и партнеров есть десятки богатых, развитых государств, которые должны взять на себя основную ответственность за свои регионы и внести значительно больший вклад в нашу общую оборону", - отмечается в документе.

Там напомнили, что страны НАТО согласились и теперь должны выполнить обязательства тратить 5% ВВП на оборону.

"Стратегическая ясность позволит Соединенным Штатам эффективно противодействовать враждебным и подрывным влияниям, одновременно избегая чрезмерной перегрузки и распыления внимания, что ослабляло предыдущие усилия.

Соединенные Штаты будут готовы помочь - потенциально через более благоприятные условия по торговым вопросам, обмен технологиями и оборонные закупки - тем странам, которые добровольно берут на себя большую ответственность за безопасность в своих регионах и согласовывают свои экспортные ограничения с американскими", - отмечается в стратегии.

Также читайте: США призвали несколько стран ЕС не предоставлять Украине "репарационный кредит", - Bloomberg

Европа

Отмечается, что европейские союзники имеют значительное преимущество в "жесткой силе" над Россией почти по всем показателям, кроме ядерного оружия.

"В результате российской войны против Украины европейские отношения с Россией резко ослабли, и многие европейцы считают Россию экзистенциальной угрозой.

Управление европейско-российскими отношениями потребует значительного дипломатического участия США - как для восстановления условий стратегической стабильности на Евразийском пространстве, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами", - говорится в документе.

В Стратегии отмечается, что администрация Трампа оказалась в конфликте с европейскими чиновниками, "имеющими нереалистические ожидания относительно войны, находясь при этом в нестабильных правительствах меньшинства, многие из которых нарушают основные принципы демократии, подавляя оппозицию".

"Большинство европейцев стремится к миру, но это стремление не воплощается в политику, в значительной степени, из-за подрыва демократических процессов этими правительствами. Это имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов именно потому, что европейские государства не могут реформироваться, если они застряли в политическом кризисе", - добавили в Белом доме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейцы предостерегают Зеленского от уступок РФ без надежных гарантий безопасности от США, - WSJ

Украина

Также в Стратегии отмечается, что в основных интересах США - добиться скорейшего прекращения боевых действий в Украине, чтобы стабилизировать европейские экономики, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией.

"Это также позволит начать послевоенное восстановление Украины, необходимое для ее выживания как жизнеспособного государства", - говорится там.

В Белом доме отметили, что война в Украине имела обратный эффект - она увеличила внешнюю зависимость от Европы.

США планируют восстановить условия стабильности в Европе и стратегической стабильности в отношениях с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о мире в Центральной Африке: Конго и Руанда формально урегулировали войну

НАТО

США хотят, чтобы НАТО перестало восприниматься как постоянно расширяющийся альянс.

Штаты планируют предоставить Европе возможность взять на себя основную ответственность за собственную оборону.

В документе говорится, что администрация Трампа оказалась в конфликте с европейскими чиновниками, которые имеют нереалистичные ожидания относительно войны, сидя в нестабильных правительствах меньшинства и часто нарушая базовые демократические принципы.

В то же время Европа остается стратегически и культурно важной для США. Трансатлантическая торговля - один из столпов мировой экономики и американского благосостояния.

США должны сосредоточиться на торговле с Китаем только нестратегическими товарами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ожидают сдвигов в переговорах между Украиной и РФ, - Вэнс

Автор: 

война (1509) Европа (2185) россия (98261) США (28514) стратегия (195)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Обещал сделать Америку великой, а превратил в региональную державу.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:15 Ответить
+7
Оруелл був пророком
показать весь комментарий
05.12.2025 12:15 Ответить
+7
перекладаю - США кидають союзників
показать весь комментарий
05.12.2025 12:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
штати вибирають контролювати північну і південну Америки. все інше відходить Китаю.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:11 Ответить
Оруелл був пророком
показать весь комментарий
05.12.2025 12:15 Ответить
Уявляю умовно Бразілію чи Аргентину, та і Мексику, яким рудий скаже, що контролюватиме їх
показать весь комментарий
05.12.2025 12:17 Ответить
трампон пошле зятя ))
показать весь комментарий
05.12.2025 12:19 Ответить
закриють їх порти, закриють небо над ними, якщо будуть брикатися
показать весь комментарий
05.12.2025 12:21 Ответить
тільки коли Китай захопить Евразію(вкупі з Африкою).. він прийде по Америку
показать весь комментарий
05.12.2025 12:18 Ответить
або ж ще простіше ..

американські китайці проголосують за вступ до КНР )))
показать весь комментарий
05.12.2025 12:24 Ответить
Да ми вже бачимо що сша з світового поліцейського перетворились на світового терориста
показать весь комментарий
05.12.2025 12:12 Ответить
"Сполучені Штати будуть готові допомогти - потенційно через сприятливіші умови щодо торговельних питань"

барыги
показать весь комментарий
05.12.2025 12:13 Ответить
Я вас прошу, вам залишилось два роки і відійдете на смітник історії. Геостратеги хєрові.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:13 Ответить
Що цікаво, українці ржуть над тупими москалями, які застрягли в імперському минулому, а самі якось не помічають, що застрягли в тому минулому, де США були "світовим поліцейським".
показать весь комментарий
05.12.2025 12:14 Ответить
"Дні, коли Штати утримували весь світовий порядок, закінчилися "

Ну тогда есть опасность получить беспорядок....
показать весь комментарий
05.12.2025 12:14 Ответить
Обещал сделать Америку великой, а превратил в региональную державу.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:15 Ответить
перекладаю - США кидають союзників
показать весь комментарий
05.12.2025 12:15 Ответить
Ця так звана стратегія Трампа ,якщо при всіх нормальних президентах США була країна оплотом світової демократії ,то недоумковатий президент дав шанс злу перелаштувати світ ,а для Трампа понад усе бізнес.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:16 Ответить
Great again, кажете?
показать весь комментарий
05.12.2025 12:21 Ответить
Рудий упир забагато собі відміряв. Після проміжних виборів він скоріше за все буде імпічнутий демократами.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:23 Ответить
Здулися? - і на Україні все окошиця
показать весь комментарий
05.12.2025 12:24 Ответить
чекаємо коли ця гніда для "утримання стабільності" почне постачати зброю підораші, ну щоб "стабільність" настала швидше!
показать весь комментарий
05.12.2025 12:25 Ответить
Китай цим скористається, і після Трампа Америка вже ніколи не вийде у лідери світу
показать весь комментарий
05.12.2025 12:25 Ответить
Трохи не так - наступному керівництву США треба буде прикласти дуже багато зусиль, що б відновити те, що цей рудий ідіот похєрив.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:43 Ответить
Все так, сша вже помийка на яку всі плюють. Завдяки жадібним нарцисам які думають тільки про своє збагачення. Далі буде, гегемонія долара і штатів добігає кінця
показать весь комментарий
05.12.2025 12:26 Ответить
і ще нюанс ..саме завдяки тому що США були світовим поліцейським - бакс цінувався.

а тепер очійкуйте..
показать весь комментарий
05.12.2025 12:26 Ответить
я до останнього вважав що в США існує система важелів .. але схоже ні

трампон пробиває дно і США разом з ним
показать весь комментарий
05.12.2025 12:29 Ответить
А це втрата головного - доври до США.
Якщо теперішній курс не припиниться, то самі копають собі могилу.
Якщо лусне "надутий" долар, то Штатів не стане.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:31 Ответить
The Day the British US Army Lost the War...
показать весь комментарий
05.12.2025 12:31 Ответить
Згадавсь "Перець" та "Крокодил" з їхніми карикатурами на Дядька Сема
показать весь комментарий
05.12.2025 12:33 Ответить
Час життя цієї "стратегії" -до наступних виборів президента США. Це стратегія трампонівських покидьків, гнид і кацапських повій.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:34 Ответить
Нарешті америка стала Great Again , не те що раніше.

Можливо - все, коли президент - геній (у своїй голові)
показать весь комментарий
05.12.2025 12:36 Ответить
США - країна третього світу. Надіятися на неї більше не можливо. Союзників у США мабуть теж більше не буде. Уряд США попав в повну залежність від кремля.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:38 Ответить
Оце по їхньому "порядок"...
показать весь комментарий
05.12.2025 12:42 Ответить
Разом з кремльом писали цю "стратегію", тільки він виграє з цього.
Щур ***** аж пищить від задоволення.
показать весь комментарий
05.12.2025 12:43 Ответить
 
 