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Новини Стратегія нацбезпеки США
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США оприлюднили Стратегію нацбезпеки: Дні, коли Штати утримували весь світовий порядок, закінчилися

США оприлюднили Стратегію нацбезпеки: там згадують Україну

Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Світовий порядок

"Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, немов Атлант, минули. Серед наших численних союзників і партнерів є десятки заможних, розвинених держав, які повинні взяти на себе основну відповідальність за свої регіони та зробити значно більший внесок у нашу спільну оборону", - наголошується у документі.

Там нагадали, що країни НАТО погодилися та тепер мають виконати зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону.

"Стратегічна ясність дозволить Сполученим Штатам ефективно протидіяти ворожим і підривним впливам, водночас уникаючи надмірного перенавантаження та розпорошення уваги, що послаблювало попередні зусилля.

Сполучені Штати будуть готові допомогти - потенційно через сприятливіші умови щодо торговельних питань, обмін технологіями та оборонні закупівлі - тим країнам, які добровільно беруть на себе більшу відповідальність за безпеку у своїх регіонах і узгоджують свої експортні обмеження з американськими", - наголошується у стратегії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Україну: Війна зрештою буде врегульована

Європа

Зауважується, що європейські союзники мають значну перевагу в "жорсткій силі" над Росією за майже всіма показниками, окрім ядерної зброї.

"Внаслідок російської війни проти України європейські відносини з Росією стали різко ослабленими, і багато європейців вважають Росію екзистенційною загрозою.

Управління європейсько-російськими відносинами вимагатиме значної дипломатичної участі США - як для відновлення умов стратегічної стабільності на Євразійському просторі, так і для зниження ризику конфлікту між Росією та європейськими державами", - йдеться в документі.

У Стратегії зазначається, що адміністрація Трампа опинилася в конфлікті з європейськими чиновниками, які "мають нереалістичні очікування щодо війни, перебуваючи при цьому у нестабільних урядах меншості, багато з яких порушують основні принципи демократії, придушуючи опозицію".

"Більшість європейців прагне миру, але це прагнення не втілюється в політику значною мірою через підрив демократичних процесів цими урядами. Це має стратегічне значення для Сполучених Штатів саме тому, що європейські держави не можуть реформуватися, якщо вони застрягли у політичній кризі", - додали у Білому домі.

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Україна

Також у Стратегії наголошується, що в основних інтересах США - домогтися якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні, щоб стабілізувати європейські економіки, запобігти ненавмисній ескалації чи розширенню війни та відновити стратегічну стабільність у відносинах із Росією.

"Це також дасть змогу розпочати післявоєнну відбудову України, необхідну для її виживання як життєздатної держави", - йдеться там.

У Білому домі зазначили, що війна в Україні мала зворотний ефект - вона збільшила зовнішню залежність Європи.

США планують відновити умови стабільності в Європі та стратегічної стабільності у відносинах з РФ.

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НАТО

США хочуть, щоб НАТО перестало сприйматися як Альянс, що постійно розширюється.

Штати планують надати Європі можливість взяти на себе основну відповідальність за власну оборону.

У документі йдеться, що адміністрація Трампа опинилася в конфлікті з європейськими посадовцями, які мають нереалістичні очікування щодо війни, сидячи в нестабільних урядах меншості й часто порушуючи базові демократичні принципи.

Водночас Європа лишається стратегічно й культурно важливою для США. Трансатлантична торгівля — один зі стовпів світової економіки й американського добробуту.

США повинні зосередитися на торгівлі з Китаєм тільки нестратегічними товарами.

Читайте: США закликали кілька країн ЄС не надавати Україні "репараційну позику", - Bloomberg

Автор: 

війна (1649) Європа (2508) росія (70468) США (26770) стратегія (211)
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Топ коментарі
+40
Обещал сделать Америку великой, а превратил в региональную державу.
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05.12.2025 12:15 Відповісти
+30
перекладаю - США кидають союзників
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05.12.2025 12:15 Відповісти
+24
"Сполучені Штати будуть готові допомогти - потенційно через сприятливіші умови щодо торговельних питань"

барыги
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05.12.2025 12:13 Відповісти
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В стратегії вжито термін "українська війна", а не російсько-українська війна. Також не згадано про російську агресію.
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05.12.2025 12:59 Відповісти
обосранці
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05.12.2025 13:04 Відповісти
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05.12.2025 13:06 Відповісти
Стратегія США починається там, де закінчується стратегія Китаю.
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05.12.2025 23:48 Відповісти
Зробимо Америку слабкою!!!
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05.12.2025 13:09 Відповісти
Від Світового лідера до ганьби США знадобилося меньше року...
Якби невдовзі ще й самі США не прийшлось захищати....
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05.12.2025 13:11 Відповісти
Тоді питання до хрипатого --за що незаконно віддав надра України ? Божився що за безпеку , зброю. Імпічмент всім зеленим за державну зраду !
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05.12.2025 13:12 Відповісти
Цікавенно було би прочитати цей договір, який зробили секретним від громадян України.
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05.12.2025 13:28 Відповісти
Кому та й що вiн вiддав? Ви жодного американця бaчiли навколо тix надр?
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05.12.2025 16:40 Відповісти
По-любому этот контракт надо аннулироваться !
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05.12.2025 17:11 Відповісти
Саме смішне, що нічого дурного в цьому нема. Ситуація як в Україні, коли одні роками на фронті в діточки мажорів по ресторанам і саунам. Так і тут, Европа розслабилася в США мае за всіх лямку тащити. проблема в тому що реалізацію буде займатися Трамп що просре всі позитивні сторони.
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05.12.2025 13:14 Відповісти
Це для таких резидентів дурки, як ти. Оникс, нічого дурного в цьому нема.
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05.12.2025 19:02 Відповісти
Кудахкай далі
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05.12.2025 23:35 Відповісти
Ти сходи і перевірся на МРТ: є підозра, що в тебе повністю відсутній головний мозок.
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05.12.2025 23:47 Відповісти
яке жалюгідне видовище...
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05.12.2025 13:19 Відповісти
Республіканська партія США та уся адміністрація шахраїв-махінаторів разом з Трам-пампомном та його прихильниками, це 100% постійне джерело розчарування та зневіри громадян США, Північної Америки, Європи, України та посміховисько політичних невігласів, шахраїв махінаторів-мародерів, котрі хочуть собі щось урвати та з котрих РЕГОЧУТЬ усі держави Азії та Арабського світу тримаючись за животи і тішаться з того, що США втрачає СТАТУС ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ СВІТУ з дементними вибриками їх очільника і принизливо-облизуючими діями його політичної свити шахраїв-махінаторів, щоб йому у цьому догодити і підвести США до багаторічної прірви насмішок та зневаги...!!!
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05.12.2025 13:28 Відповісти
Тоді США не будуть мати тих привілей, які мали до того...
Не можна мати все одразу...
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05.12.2025 13:33 Відповісти
Американському долару кінець.
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05.12.2025 13:39 Відповісти
Зрозуміло, то які переговори ми ведемо і з ким?
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05.12.2025 13:40 Відповісти
тобто сша, сама каже - "я тепер не найсильніша держава яка керує світом, а державочка"
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05.12.2025 13:44 Відповісти
О, похоже это тоже кацапы писали.
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05.12.2025 13:48 Відповісти
а тем временем в Кремле агента Краснова снова наградили орденом "за службу атечиству". заочно

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05.12.2025 13:57 Відповісти
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу

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05.12.2025 13:58 Відповісти
..докерувався!!!!
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05.12.2025 13:59 Відповісти
недоумки разом з цією коровою рудомордою угроблять те, що не вони вибудовували... подивимось
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05.12.2025 14:00 Відповісти
Авжеж, товаріщ Сі "зробе Китай знов великим"
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05.12.2025 14:18 Відповісти
Пуйло тримає Доню за "епштейна" двома руками. І Доня робить усе, що хоче пуйло
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05.12.2025 14:42 Відповісти
А був порядок? ПрийшлА такий собі Трамп і піду я в ХІХ ст. Так звучить.
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05.12.2025 14:56 Відповісти
Контроль над світом дорого обходиться. Усі використовують Америку як сторожового пса. Зараз треба бути гнучкими, грати як всі.
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05.12.2025 15:00 Відповісти
...ага, і друкують свої ничим вже давно не забезпечені долляри і розсилають їх по світу і це їх рятує.
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05.12.2025 15:56 Відповісти
Кожен у світі любить долари. Треба забезпечувати. Всі мають право їх отримати.
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05.12.2025 16:10 Відповісти
Доляри забеспеченi найбiльшей економiкой у свiтi та й 11 атомними авiаносцями. Iди пошукай щось що бiльш забеспечено.
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05.12.2025 16:23 Відповісти
Точно найбільшою? А якщо копнути глибше? Тільки реальну економіку (читайте: промисловість, корисні копалини і людський потенціал), а не папірці?
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05.12.2025 17:54 Відповісти
світовий коп подав у відставку і перейшов на бік агрессора, якого всіляко намагається відбелити і задовільнити всі його забаганки.

Виявилось, що це укр.війна, тобто вся проблема в Україні, яка пручається поневоленню і бореться за виживання.

Міжн.право, статут оон, міжн.договори остаточно спаплюжені і поховані.
Тепер бал править право сили, яка у тих, хто має ЯЗ... і роззброїв Україну під обіцянки, запевнення
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05.12.2025 15:26 Відповісти
Европа могла стать сильной и уметь себя защитить!Но тратила миллиарды на обсолютно не нужное!Они расслабились за эти годы и надеялись на США Так не поступают лидеры, которые думают о своей безопасности.Да и сейчас такие дилеры ,как Санчес в Испании не хотят отдавать деньги на оборону,но тратят их на содержание беженцев из Африки Почему кто-то должен вот таких защищать???? Этот левый Критин сказал"что он собирается жить в Мире а не войне!😂 Поэтому 5%это очень много!И у нас в Германии долгие Годы ничего не делали для защиты себя!Вот на днях Израиль дал Германии систему"Железный купол"А Моссад раскрыл группу террористов , которые готовили террор акты на рождество!А сами ничего не могут!Это нормально???А где МИ 6,когда тот же Моссад предупредил в Англии за 24год 17 попыток терр актов!Значит не нужно быть большими,а просто думать,как себя сделать сильными!
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05.12.2025 15:33 Відповісти
І на утримання наших офіцерів, що наплювали на присягу і втекли, теж тратять.
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05.12.2025 16:30 Відповісти
США оновили стратегію нацбезпеки, у якій назвали агресію РФ "українською війною"
То ми самі з собою воюємо чи як? Ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
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05.12.2025 16:31 Відповісти
Дивно,що усі так переймаються цім?? Американцям добре живеться то й головне для трампа,яке йому має бути діло до України,чи то велика США держава чи ні?За балачки краще фінансовий стан країни каже.
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05.12.2025 17:29 Відповісти
Республіканська партія США та уся адміністрація шахраїв-махінаторів разом з Трам-пампомном та його прихильниками, це 100% постійне джерело розчарування та зневіри громадян США, Північної Америки, Європи, України та посміховисько політичних невігласів, шахраїв махінаторів-мародерів, котрі хочуть собі щось урвати та з котрих РЕГОЧУТЬ усі держави Азії та Арабського світу тримаючись за животи і тішаться з того, що США втрачає СТАТУС ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ СВІТУ з дементними вибриками їх очільника і принизливо-облизуючими діями його політичної свити шахраїв-махінаторів, щоб йому у цьому догодити і підвести США до багаторічної прірви насмішок та зневаги...!!!
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05.12.2025 17:32 Відповісти
Геть дибіл! США підтримувало цей порядок не із альтруїзма, а прагматичного розрахунку: ми вам умовно надаємо безпеку для сталого і прогнозованого розвитку, а навзаєм отримуємо вплив, торговельні преференції, підтримку в геополітиці. Так злити в унітаз напрацювання кількох поколінь політиків після 2 СВ - потрібно дійсно мати хист. Пройде кілька років і ЄС повністю перебудуєтьмя під власний безпековий сектор, а економічні інтереси США підуть у дупу, це погіршить стан економіки самих штатів і можливо запустить кризу. І навіть якщо прийде притомна команда і відмотає це "взад" - нічого не вийде.... механізми будуть працювати без штатів. Так само як хло просрав нафтогазовий ринок ЄС назавжди...
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05.12.2025 17:47 Відповісти
дні світового панування сша закінчились
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05.12.2025 17:50 Відповісти
Висновок: длубаймо все, що можемо, своїми руками.

Мікропроцесорів (і компʼютерів, збудованих на них) це теж стосується. У Китаї цей процес вже запущено, і він невідворотний. Якщо Європа продовжуватиме бути залежною від x86 і window$ -- нічого хорошого з того не буде.
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05.12.2025 17:57 Відповісти
Доросле і правильне рішення. Один в полі не воїн проти вісі зла. Замість того аби годувати рибою, час вже дати вудку і вигнати на річку, наприклад, "стару" Європу, бо вона все ще більше схожа на мале дитя. Тепер все залежить від реалізації ідеї, хочеться вірити в кращі сценарії
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05.12.2025 18:17 Відповісти
І зовсім не хочеться вірити в погані
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05.12.2025 18:25 Відповісти
Подобалось це комусь чи ні, але США завжди виконували роль ,,світового поліцейського..". І в якомусь сенсі були гарантом світовоі безпеки..... Зараз цей поліцейський каже що він іде і живіть як хочете...Але що відбувається у місті коли зникає поліція? Коли поліція зникає з вулиць міста, зазвичай відбувається зростання рівня злочинності, збільшенням кількості вбивств, нападів та пограбувань,спостерігається збільшення кількості крадіжок, викрадень автомобілів та інших майнових правопорушень,.Бо зникає ефект стримування, який забезпечував присутність правоохоронців. Зниження відчуття безпеки: .....,
Всім зрозуміло,що певний базовий рівень поліцейської присутності все ж таки є необхідним для підтримки громадської безпеки та стримування злочинності. Наш світ- це те ж саме місто..І США були у ньому тим самим поліцейським. Але через те що поліцейський вже не той що був раніше, в ньому вже набирають силу нахабні і зухвалі злочинні угрупування з ватажками Пу, Сі і Ын та іншими, які вже відчувають безкарність і вседозволеність.....Один вже напав на сусідій район, вчиняючи вбивства і грабежі, і бачучи байдужість поліцейського не планує зупинятися... Інший вузькоглазий ватажок явно збирається теж напасти на сусіда під тим самим приводом, і точно це зробить при такому розкладі.....Бо безкарність завжди провокує напад сильніших на слабіших ..... Світ змінюється з сили права на право сили, І ми явно на порозі нових світових конфліктів і нових воєн......
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05.12.2025 19:09 Відповісти
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