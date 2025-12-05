США оприлюднили Стратегію нацбезпеки: Дні, коли Штати утримували весь світовий порядок, закінчилися
Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Світовий порядок
"Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, немов Атлант, минули. Серед наших численних союзників і партнерів є десятки заможних, розвинених держав, які повинні взяти на себе основну відповідальність за свої регіони та зробити значно більший внесок у нашу спільну оборону", - наголошується у документі.
Там нагадали, що країни НАТО погодилися та тепер мають виконати зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону.
"Стратегічна ясність дозволить Сполученим Штатам ефективно протидіяти ворожим і підривним впливам, водночас уникаючи надмірного перенавантаження та розпорошення уваги, що послаблювало попередні зусилля.
Сполучені Штати будуть готові допомогти - потенційно через сприятливіші умови щодо торговельних питань, обмін технологіями та оборонні закупівлі - тим країнам, які добровільно беруть на себе більшу відповідальність за безпеку у своїх регіонах і узгоджують свої експортні обмеження з американськими", - наголошується у стратегії.
Європа
Зауважується, що європейські союзники мають значну перевагу в "жорсткій силі" над Росією за майже всіма показниками, окрім ядерної зброї.
"Внаслідок російської війни проти України європейські відносини з Росією стали різко ослабленими, і багато європейців вважають Росію екзистенційною загрозою.
Управління європейсько-російськими відносинами вимагатиме значної дипломатичної участі США - як для відновлення умов стратегічної стабільності на Євразійському просторі, так і для зниження ризику конфлікту між Росією та європейськими державами", - йдеться в документі.
У Стратегії зазначається, що адміністрація Трампа опинилася в конфлікті з європейськими чиновниками, які "мають нереалістичні очікування щодо війни, перебуваючи при цьому у нестабільних урядах меншості, багато з яких порушують основні принципи демократії, придушуючи опозицію".
"Більшість європейців прагне миру, але це прагнення не втілюється в політику значною мірою через підрив демократичних процесів цими урядами. Це має стратегічне значення для Сполучених Штатів саме тому, що європейські держави не можуть реформуватися, якщо вони застрягли у політичній кризі", - додали у Білому домі.
Україна
Також у Стратегії наголошується, що в основних інтересах США - домогтися якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні, щоб стабілізувати європейські економіки, запобігти ненавмисній ескалації чи розширенню війни та відновити стратегічну стабільність у відносинах із Росією.
"Це також дасть змогу розпочати післявоєнну відбудову України, необхідну для її виживання як життєздатної держави", - йдеться там.
У Білому домі зазначили, що війна в Україні мала зворотний ефект - вона збільшила зовнішню залежність Європи.
США планують відновити умови стабільності в Європі та стратегічної стабільності у відносинах з РФ.
НАТО
США хочуть, щоб НАТО перестало сприйматися як Альянс, що постійно розширюється.
Штати планують надати Європі можливість взяти на себе основну відповідальність за власну оборону.
У документі йдеться, що адміністрація Трампа опинилася в конфлікті з європейськими посадовцями, які мають нереалістичні очікування щодо війни, сидячи в нестабільних урядах меншості й часто порушуючи базові демократичні принципи.
Водночас Європа лишається стратегічно й культурно важливою для США. Трансатлантична торгівля — один зі стовпів світової економіки й американського добробуту.
США повинні зосередитися на торгівлі з Китаєм тільки нестратегічними товарами.
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Якби невдовзі ще й самі США не прийшлось захищати....
Не можна мати все одразу...
Виявилось, що це укр.війна, тобто вся проблема в Україні, яка пручається поневоленню і бореться за виживання.
Міжн.право, статут оон, міжн.договори остаточно спаплюжені і поховані.
Тепер бал править право сили, яка у тих, хто має ЯЗ... і роззброїв Україну під обіцянки, запевнення
То ми самі з собою воюємо чи як? Ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
Мікропроцесорів (і компʼютерів, збудованих на них) це теж стосується. У Китаї цей процес вже запущено, і він невідворотний. Якщо Європа продовжуватиме бути залежною від x86 і window$ -- нічого хорошого з того не буде.
Всім зрозуміло,що певний базовий рівень поліцейської присутності все ж таки є необхідним для підтримки громадської безпеки та стримування злочинності. Наш світ- це те ж саме місто..І США були у ньому тим самим поліцейським. Але через те що поліцейський вже не той що був раніше, в ньому вже набирають силу нахабні і зухвалі злочинні угрупування з ватажками Пу, Сі і Ын та іншими, які вже відчувають безкарність і вседозволеність.....Один вже напав на сусідій район, вчиняючи вбивства і грабежі, і бачучи байдужість поліцейського не планує зупинятися... Інший вузькоглазий ватажок явно збирається теж напасти на сусіда під тим самим приводом, і точно це зробить при такому розкладі.....Бо безкарність завжди провокує напад сильніших на слабіших ..... Світ змінюється з сили права на право сили, І ми явно на порозі нових світових конфліктів і нових воєн......