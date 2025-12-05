США оприлюднили Стратегію нацбезпеки: Дні, коли Штати утримували весь світовий порядок, закінчилися

Білий дім оприлюднив нову стратегію нацбезпеки США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Світовий порядок

"Дні, коли Сполучені Штати підтримували весь світовий порядок, немов Атлант, минули. Серед наших численних союзників і партнерів є десятки заможних, розвинених держав, які повинні взяти на себе основну відповідальність за свої регіони та зробити значно більший внесок у нашу спільну оборону", - наголошується у документі.

Там нагадали, що країни НАТО погодилися та тепер мають виконати зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону.

"Стратегічна ясність дозволить Сполученим Штатам ефективно протидіяти ворожим і підривним впливам, водночас уникаючи надмірного перенавантаження та розпорошення уваги, що послаблювало попередні зусилля.

Сполучені Штати будуть готові допомогти - потенційно через сприятливіші умови щодо торговельних питань, обмін технологіями та оборонні закупівлі - тим країнам, які добровільно беруть на себе більшу відповідальність за безпеку у своїх регіонах і узгоджують свої експортні обмеження з американськими", - наголошується у стратегії.

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Європа

Зауважується, що європейські союзники мають значну перевагу в "жорсткій силі" над Росією за майже всіма показниками, окрім ядерної зброї.

"Внаслідок російської війни проти України європейські відносини з Росією стали різко ослабленими, і багато європейців вважають Росію екзистенційною загрозою.

Управління європейсько-російськими відносинами вимагатиме значної дипломатичної участі США - як для відновлення умов стратегічної стабільності на Євразійському просторі, так і для зниження ризику конфлікту між Росією та європейськими державами", - йдеться в документі.

У Стратегії зазначається, що адміністрація Трампа опинилася в конфлікті з європейськими чиновниками, які "мають нереалістичні очікування щодо війни, перебуваючи при цьому у нестабільних урядах меншості, багато з яких порушують основні принципи демократії, придушуючи опозицію".

"Більшість європейців прагне миру, але це прагнення не втілюється в політику значною мірою через підрив демократичних процесів цими урядами. Це має стратегічне значення для Сполучених Штатів саме тому, що європейські держави не можуть реформуватися, якщо вони застрягли у політичній кризі", - додали у Білому домі.

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Україна

Також у Стратегії наголошується, що в основних інтересах США - домогтися якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні, щоб стабілізувати європейські економіки, запобігти ненавмисній ескалації чи розширенню війни та відновити стратегічну стабільність у відносинах із Росією.

"Це також дасть змогу розпочати післявоєнну відбудову України, необхідну для її виживання як життєздатної держави", - йдеться там.

У Білому домі зазначили, що війна в Україні мала зворотний ефект - вона збільшила зовнішню залежність Європи.

США планують відновити умови стабільності в Європі та стратегічної стабільності у відносинах з РФ.

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НАТО

США хочуть, щоб НАТО перестало сприйматися як Альянс, що постійно розширюється.

Штати планують надати Європі можливість взяти на себе основну відповідальність за власну оборону.

У документі йдеться, що адміністрація Трампа опинилася в конфлікті з європейськими посадовцями, які мають нереалістичні очікування щодо війни, сидячи в нестабільних урядах меншості й часто порушуючи базові демократичні принципи.

Водночас Європа лишається стратегічно й культурно важливою для США. Трансатлантична торгівля — один зі стовпів світової економіки й американського добробуту.

США повинні зосередитися на торгівлі з Китаєм тільки нестратегічними товарами.

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