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Новини Програма PURL
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21 країна внесла понад $4 млрд у PURL, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Із моменту створення ініціативи НАТО PURL з фінансування закупівлі американської зброї для України до програми вже долучилася 21 країна, які сукупно внесли понад 4,18 млрд доларів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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За словами глави МЗС, лише за останні дні до PURL приєдналися ще п’ять держав, а також надійшло вісім додаткових внесків від країн, які вже брали участь у програмі.

"Вперше розширення кола учасників цієї програми, яка зокрема закриває левову частину наших потреб у зміцненні ППО, на країни за межами Альянсу - завдяки приєднанню Австралії та Нової Зеландії", - повідомив Сибіга.

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Також зустріч міністрів НАТО у Брюсселі принесла домовленості про нові поставки зброї для України за програмою PURL орієнтовно на додатковий 1 млрд доларів.

"На сьогоднішній день вже 21 країна бере участь у PURL - на загальну суму зобовʼязань у 4,18 мільярда доларів. Ми дуже вдячні кожній з них", - зазначив міністр.

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Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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Автор: 

НАТО (7242) зброя (7912) США (26770) Сибіга Андрій (1006)
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***** рахуй аби до рук не липло
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05.12.2025 10:58 Відповісти
Ви тільки на зимову тисячу мільярд $ спустили в унітаз! А ще кешбек, потяги, медогляд і інші програми розпилу! Україна сама могла собі ще $4 мільярди виділити на ЗСУ замість цих піар-програм!
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05.12.2025 11:05 Відповісти
міністр закордонних справ замість того щоб вести перемовини - рахує бабло

зельона дічь
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05.12.2025 11:06 Відповісти
Земиндич задоволений...є що вкрасти та і про двушечку на мацкву вистачить
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05.12.2025 11:09 Відповісти
Небагато, потрібно побільше грошей на зброю!
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05.12.2025 11:24 Відповісти
4 ярда з усього ЄС - це сльози.
У ЄС ВВП більше ніж у США.
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05.12.2025 12:01 Відповісти
 
 