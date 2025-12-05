21 країна внесла понад $4 млрд у PURL, - Сибіга

Із моменту створення ініціативи НАТО PURL з фінансування закупівлі американської зброї для України до програми вже долучилася 21 країна, які сукупно внесли понад 4,18 млрд доларів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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За словами глави МЗС, лише за останні дні до PURL приєдналися ще п’ять держав, а також надійшло вісім додаткових внесків від країн, які вже брали участь у програмі.

"Вперше розширення кола учасників цієї програми, яка зокрема закриває левову частину наших потреб у зміцненні ППО, на країни за межами Альянсу - завдяки приєднанню Австралії та Нової Зеландії", - повідомив Сибіга.

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Також зустріч міністрів НАТО у Брюсселі принесла домовленості про нові поставки зброї для України за програмою PURL орієнтовно на додатковий 1 млрд доларів.

"На сьогоднішній день вже 21 країна бере участь у PURL - на загальну суму зобовʼязань у 4,18 мільярда доларів. Ми дуже вдячні кожній з них", - зазначив міністр.

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Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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