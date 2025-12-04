США тиснуть на Грецію щодо участі у PURL для України

США закликає Грецію приєднатися до PURL, який фінансує закупівлю американської зброї для підтримки оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ekathimerini.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Напередодні засідання міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі США звернулися до Греції з проханням приєднатися до фонду PURL, повідомили грецькі джерела. Американські дипломати висловили вдячність за "принципову позицію" Афін щодо України та відзначили фінансові обмеження країни наприкінці фінансового року, проте наполягли на оголошенні про участь Греції.

Посольство США в Афінах запропонувало міністру закордонних справ Георгію Герапетрітісу підписати Генеральну рамкову угоду, щоб продемонструвати прихильність, залишивши питання конкретного внеску на потім. Американські представники також порадили не приєднуватися до меншості країн НАТО, які не роблять внесків.

Герапетрітіс зустрівся на полях засідання з заступником держсекретаря США Крістофером Ландау, але окрім наміру підготувати наступний стратегічний діалог між Грецією та США, офіційних оголошень не було. Спочатку запланований на жовтень, потім на грудень, стратегічний діалог тепер ймовірно відбудеться у 2026 році.

Питання PURL активно обговорюється з часу оголошення фонду минулого літа президентом Дональдом Трампом і стало предметом переговорів американських дипломатів із грецькими лідерами. Кабінет прем’єр-міністра Греції стежить за процесом, враховуючи фінансові обмеження країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина не братиме участі в ініціативі НАТО із закупівлі американської зброї для України, - Сійярто

Що таке PURL

PURL - це спільна ініціатива НАТО та США, створена для координації закупівель американських озброєнь і військової техніки для України за підтримки союзників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що PURL має підтримку двох третин держав-членів та зобов’язання на суму 4 млрд євро. Механізм передбачає, що країни‑члени НАТО (та іноді партнери) надають фінансування - а зброю закуповують у США й передають Україні.

За даними на кінець 2025 року, через PURL країни‑партнери уже надали понад 2,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь для України. Пакети допомоги вже постачаються: перші відправлення - американське озброєння - вже прибула в Україну. Серед учасників - багато країн Європи: Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Іспанія тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада виділяє $150 млн на військову допомогу Україні в межах ініціативи PURL