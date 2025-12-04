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США тиснуть на Грецію щодо участі у PURL для України

США хочуть від Греції участі у PURL для України

США закликає Грецію приєднатися до PURL, який фінансує закупівлю американської зброї для підтримки оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ekathimerini.

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Напередодні засідання міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі США звернулися до Греції з проханням приєднатися до фонду PURL, повідомили грецькі джерела. Американські дипломати висловили вдячність за "принципову позицію" Афін щодо України та відзначили фінансові обмеження країни наприкінці фінансового року, проте наполягли на оголошенні про участь Греції.

Посольство США в Афінах запропонувало міністру закордонних справ Георгію Герапетрітісу підписати Генеральну рамкову угоду, щоб продемонструвати прихильність, залишивши питання конкретного внеску на потім. Американські представники також порадили не приєднуватися до меншості країн НАТО, які не роблять внесків.

Герапетрітіс зустрівся на полях засідання з заступником держсекретаря США Крістофером Ландау, але окрім наміру підготувати наступний стратегічний діалог між Грецією та США, офіційних оголошень не було. Спочатку запланований на жовтень, потім на грудень, стратегічний діалог тепер ймовірно відбудеться у 2026 році.

Питання PURL активно обговорюється з часу оголошення фонду минулого літа президентом Дональдом Трампом і стало предметом переговорів американських дипломатів із грецькими лідерами. Кабінет прем’єр-міністра Греції стежить за процесом, враховуючи фінансові обмеження країни.

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Що таке PURL

PURL - це спільна ініціатива НАТО та США, створена для координації закупівель американських озброєнь і військової техніки для України за підтримки союзників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що PURL має підтримку двох третин держав-членів та зобов’язання на суму 4 млрд євро. Механізм передбачає, що країни‑члени НАТО (та іноді партнери) надають фінансування - а зброю закуповують у США й передають Україні.

За даними на кінець 2025 року, через PURL країни‑партнери уже надали понад 2,8 мільярда доларів на закупівлю озброєнь для України.  Пакети допомоги вже постачаються: перші відправлення - американське озброєння - вже прибула в Україну. Серед учасників - багато країн Європи: Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Іспанія тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада виділяє $150 млн на військову допомогу Україні в межах ініціативи PURL

Автор: 

Греція (639) США (26759) Україна (7432)
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Топ коментарі
+2
На мадяр та словаків не можна... Бо вони не хочуть...
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04.12.2025 10:19 Відповісти
+1
нехай натиснуть заодно на мад'яр та словаків!
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04.12.2025 10:18 Відповісти
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PURL - це спільна ініціатива НАТО та США

тобто сша вже не нато?

хммм....
рудий пєдофіл сказав, що його зять був на висоті.
зятя ніхто не обісцяв і пісюньчіками не кормив.
друг владімір дуже хоче робити бізнес з геніальним доні.
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04.12.2025 10:15 Відповісти
Ситуація і справді цікава. США вчергове зраджують своїх союзників.

Після WWII США заборонили Німеччині мати свої збройні сили, ґарантувавши їй безпеку.

Тепер про це забуто.
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04.12.2025 10:25 Відповісти
Ця заборона закінчилась щє в 1955. В Німеччини інша проблема - вони після поразок у двох світових війнах розчарувались у військових засобах і їх населення тепер в більшісті проти мілітарізації.
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04.12.2025 10:41 Відповісти
Нічого не закінчилося.

Я припускаю, що заборона щодо ЯЗ для Німеччини від США буде завжди.
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04.12.2025 10:44 Відповісти
Заборона щодо ЯЗ взагалі не для Німеччини і не від США. Заборона щодо ЯЗ, це неформальний статус кво в якому ядерні держави не атакують ядерною зброєю безʼядерні держави, а безʼядерні держави в обмін на це не розробляють свою ЯЗ для стримування ядерних держав від атаки ядерною зброєю безʼядерні держави. На папері ніяких заборон не підписувалось.
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04.12.2025 12:15 Відповісти
"Після WWII США заборонили Німеччині мати свої збройні сили"

это было до 1955. после вступления германии в нато, она должна была иметь вооруженные силы. в 1955 году был создан бундесвер
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04.12.2025 10:43 Відповісти
Формально -- дозволили. Як і Японії.

Але наклали купу обмежень. Тому Бундесвер -- пародія на армію. З німецькими можливостями.
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04.12.2025 10:46 Відповісти
Никаких ограничений последние 35 лет даже в теории.
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04.12.2025 10:50 Відповісти
"Формально -- дозволили. Як і Японії"

япония не является членом нато. нахрена нато член без армии? и бундесвер далеко не пародия, и ограничения только по яз, военная прмышленность работает, и деньги на это есть. вот то что слишком расслабились, и меркельши приложили руку, то да. до 2011 года в германии была обязательная воинская повинность, служили все, либо проходили альтернативную службу. сейчас ее хотят восстановить, и скорее всего, восстановят
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04.12.2025 11:03 Відповісти
Так и было до 1955 года. После 1955 года у Германии своя армия и оккупанты Германии ( 4 страны а не только США) имели лишь символические права над ее суверенитетом, которые закончились в 1990-91 году. Так что халява давно закончилась на самом деле, в 1955м, многих просто не поставили в известность.
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04.12.2025 10:48 Відповісти
нехай натиснуть заодно на мад'яр та словаків!
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04.12.2025 10:18 Відповісти
На мадяр та словаків не можна... Бо вони не хочуть...
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04.12.2025 10:19 Відповісти
Так США саботує саме цю ініциативу, припинивши постачання по ній через Німеччину. Якийсь генератор випадкових міжнародних заяв.
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04.12.2025 10:39 Відповісти
Та немов би ще - не припинили . Німецький генерал давав те інтерв'ю , в якому згадав про припинення допомоги , ще влітку , але його виклали лише зараз .
.
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04.12.2025 11:18 Відповісти
Але ж ви не перепутайте, греки, купувати слід саме американську зброю.
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04.12.2025 10:41 Відповісти
У мага півнів "хитрий план" - ви приєднуйтесь до ініциативи, грошики сплатіть, а ми потім припинимо постачання і не будемо трубку брати.
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04.12.2025 10:44 Відповісти
- при Байдені (сонному, старому, деменційному, "руки в крові") - Україна отримувала тільки від штатів 13.9 млрд на 2 роки. А ще зверху був ЄС

- при трампі (розумному генію, миротворю) - США не дають ні цента. Ще й бігають, як гопники, трясуть європейців.

Зате потім читаю на цензорі: даві іх донні, даві іх *****
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04.12.2025 12:22 Відповісти
 
 