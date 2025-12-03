Канада виділяє $150 млн на військову допомогу Україні в межах ініціативи PURL

Канада долучиться до інших партнерів по НАТО у закупівлі для України військового обладнання в межах ініціативи PURL.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Канади, передає Цензор.НЕТ.

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Нова допомога

"У партнерстві з іншими союзниками по НАТО Канада придбає важливе військове обладнання в межах програми НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL). Внесок Канади до цього пакету становитиме 200 млн канадських доларів (близько 150 млн дол. США, - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом цей пакет військової допомоги Україні оцінюється приблизно в 500 млн дол. США.

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"До нього увійдуть засоби, які Україна сама визначила як критично важливі для продовження її оборони у війні з Росією", - додали в Міноборони Канади.

Загальний внесок Канади

Повідомляється, що загальний внесок Канади до ініціативи PURL становить приблизно 892 млн канадських доларів (660 млн дол. США. – Ред.)

Крім того, від початку 2022 року Канада вже надала Україні військової допомоги майже на 5 млрд дол. США.

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Що таке програма PURL