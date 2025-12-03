Канада виділяє $150 млн на військову допомогу Україні в межах ініціативи PURL
Канада долучиться до інших партнерів по НАТО у закупівлі для України військового обладнання в межах ініціативи PURL.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Канади, передає Цензор.НЕТ.
Нова допомога
"У партнерстві з іншими союзниками по НАТО Канада придбає важливе військове обладнання в межах програми НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL). Внесок Канади до цього пакету становитиме 200 млн канадських доларів (близько 150 млн дол. США, - Ред.)", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загалом цей пакет військової допомоги Україні оцінюється приблизно в 500 млн дол. США.
"До нього увійдуть засоби, які Україна сама визначила як критично важливі для продовження її оборони у війні з Росією", - додали в Міноборони Канади.
Загальний внесок Канади
Повідомляється, що загальний внесок Канади до ініціативи PURL становить приблизно 892 млн канадських доларів (660 млн дол. США. – Ред.)
Крім того, від початку 2022 року Канада вже надала Україні військової допомоги майже на 5 млрд дол. США.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
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