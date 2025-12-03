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Новини Програма PURL
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Канада виділяє $150 млн на військову допомогу Україні в межах ініціативи PURL

Канада виділяє $150 млн на ініціативу PURL для України

Канада долучиться до інших партнерів по НАТО у закупівлі для України військового обладнання в межах ініціативи PURL.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Канади, передає Цензор.НЕТ.

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Нова допомога

"У партнерстві з іншими союзниками по НАТО Канада придбає важливе військове обладнання в межах програми НАТО із закупівлі американської зброї для України (PURL). Внесок Канади до цього пакету становитиме 200 млн канадських доларів (близько 150 млн дол. США, - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом цей пакет військової допомоги Україні оцінюється приблизно в 500 млн дол. США.

Також читайте: Рютте: Ще "одна-дві" країни НАТО готують рішення про приєднання до програми PURL

"До нього увійдуть засоби, які Україна сама визначила як критично важливі для продовження її оборони у війні з Росією", - додали в Міноборони Канади.

Загальний внесок Канади

Повідомляється, що загальний внесок Канади до ініціативи PURL становить приблизно 892 млн канадських доларів (660 млн дол. США. – Ред.)

Крім того, від початку 2022 року Канада вже надала Україні військової допомоги майже на 5 млрд дол. США.

Також читайте: Партнери по НАТО пообіцяли Україні близько $1 млрд за програмою PURL, - Сибіга

Що таке програма PURL

  • Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
  • ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
  • Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

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Канада (2279) зброя (7911) допомога (9213)
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а міндіч сїбався, пропустить усе солодке
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03.12.2025 20:12 Відповісти
Русня у бюджеті на наступний рік заклала 166,8 мільярдів на війну. Ці ледь-ледь 500 мільйонів нашкребли на один пакет. А на наступний рік планують по мільярду на місяць витрачати. Тобто 166,8 мільярдів проти 12...
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03.12.2025 20:14 Відповісти
А десь у чергового міндіча зеленського загорілись очі і він жадібно потирає руки! От чи знайдеться сила, яка відрубає ці руки разом з шиєю?
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03.12.2025 20:14 Відповісти
Відрубає Закон про Офіс (Адміністрацію) Президента, щоб не прийшли знову нові 5-6 дефективних менеджерів, а із ними "старий новий дЄрмак і 40 розбійників"
Але проєкт не внесли ще!
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03.12.2025 20:22 Відповісти
А ОП - позаконституційна структура й так. 5-6 менеджерів - це і так узурпація влади! Отже, рубати треба фізично!
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03.12.2025 20:30 Відповісти
Дякуємо.
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03.12.2025 21:42 Відповісти
 
 