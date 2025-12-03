РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11654 посетителя онлайн
Новости Программа PURL
208 6

Канада выделяет $150 млн на военную помощь Украине в рамках инициативы PURL

Канада выделяет $150 млн на инициативу PURL для Украины

Канада присоединится к другим партнерам по НАТО в закупке для Украины военного оборудования в рамках инициативы PURL.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Канады, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новая помощь

"В партнерстве с другими союзниками по НАТО Канада приобретет важное военное оборудование в рамках программы НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL). Вклад Канады в этот пакет составит 200 млн канадских долларов (около 150 млн долл. США, - Ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом этот пакет военной помощи Украине оценивается примерно в 500 млн долл. США.

Читайте также: Рютте: Еще "одна-две" страны НАТО готовят решение о присоединении к программе PURL

"В него войдут средства, которые Украина сама определила как критически важные для продолжения ее обороны в войне с Россией", - добавили в Минобороны Канады.

Общий вклад Канады

Сообщается, что общий вклад Канады в инициативу PURL составляет примерно 892 млн канадских долларов (660 млн дол. США. – Ред.)

Кроме того, с начала 2022 года Канада уже предоставила Украине военную помощь почти на 5 млрд долл. США.

Читайте также: Партнеры по НАТО пообещали Украине около $1 млрд по программе PURL, - Сибига

Что такое программа PURL

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
  • По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Автор: 

Канада (2157) оружие (10546) помощь (8229)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а міндіч сїбався, пропустить усе солодке
показать весь комментарий
03.12.2025 20:12 Ответить
Русня у бюджеті на наступний рік заклала 166,8 мільярдів на війну. Ці ледь-ледь 500 мільйонів нашкребли на один пакет. А на наступний рік планують по мільярду на місяць витрачати. Тобто 166,8 мільярдів проти 12...
показать весь комментарий
03.12.2025 20:14 Ответить
А десь у чергового міндіча зеленського загорілись очі і він жадібно потирає руки! От чи знайдеться сила, яка відрубає ці руки разом з шиєю?
показать весь комментарий
03.12.2025 20:14 Ответить
Відрубає Закон про Офіс (Адміністрацію) Президента, щоб не прийшли знову нові 5-6 дефективних менеджерів, а із ними "старий новий дЄрмак і 40 розбійників"
Але проєкт не внесли ще!
показать весь комментарий
03.12.2025 20:22 Ответить
А ОП - позаконституційна структура й так. 5-6 менеджерів - це і так узурпація влади! Отже, рубати треба фізично!
показать весь комментарий
03.12.2025 20:30 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:42 Ответить
 
 