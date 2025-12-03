Канада выделяет $150 млн на военную помощь Украине в рамках инициативы PURL

Канада присоединится к другим партнерам по НАТО в закупке для Украины военного оборудования в рамках инициативы PURL.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Канады, передает Цензор.НЕТ.

Новая помощь

"В партнерстве с другими союзниками по НАТО Канада приобретет важное военное оборудование в рамках программы НАТО по закупке американского оружия для Украины (PURL). Вклад Канады в этот пакет составит 200 млн канадских долларов (около 150 млн долл. США, - Ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом этот пакет военной помощи Украине оценивается примерно в 500 млн долл. США.

"В него войдут средства, которые Украина сама определила как критически важные для продолжения ее обороны в войне с Россией", - добавили в Минобороны Канады.

Общий вклад Канады

Сообщается, что общий вклад Канады в инициативу PURL составляет примерно 892 млн канадских долларов (660 млн дол. США. – Ред.)

Кроме того, с начала 2022 года Канада уже предоставила Украине военную помощь почти на 5 млрд долл. США.

Что такое программа PURL