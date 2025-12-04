РУС
США давят на Грецию по поводу участия в PURL для Украины

США хотят от Греции участия в PURL для Украины

США призывают Грецию присоединиться к PURL, который финансирует закупку американского оружия для поддержки обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ekathimerini.

Накануне заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе США обратились к Греции с просьбой присоединиться к фонду PURL, сообщили греческие источники. Американские дипломаты выразили благодарность за "принципиальную позицию" Афин в отношении Украины и отметили финансовые ограничения страны в конце финансового года, однако настояли на объявлении об участии Греции.

Посольство США в Афинах предложило министру иностранных дел Георгию Герапетритису подписать Генеральное рамочное соглашение, чтобы продемонстрировать приверженность, оставив вопрос конкретного взноса на потом. Американские представители также посоветовали не присоединяться к меньшинству стран НАТО, которые не делают взносов.

Герапетритис встретился на полях заседания с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, но кроме намерения подготовить следующий стратегический диалог между Грецией и США, официальных объявлений не было. Сначала запланированный на октябрь, затем на декабрь, стратегический диалог теперь вероятно состоится в 2026 году.

Вопрос PURL активно обсуждается со времени объявления фонда прошлым летом президентом Дональдом Трампом и стал предметом переговоров американских дипломатов с греческими лидерами. Кабинет премьер-министра Греции следит за процессом, учитывая финансовые ограничения страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не будет участвовать в инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины, - Сийярто

Что такое PURL

PURL - это совместная инициатива НАТО и США, созданная для координации закупок американского вооружения и военной техники для Украины при поддержке союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что PURL имеет поддержку двух третей государств-членов и обязательства на сумму 4 млрд евро. Механизм предусматривает, что страны-члены НАТО (и иногда партнеры) предоставляют финансирование, а оружие закупают в США и передают Украине.

По данным на конец 2025 года, через PURL страны-партнеры уже предоставили более 2,8 миллиарда долларов на закупку вооружений для Украины.  Пакеты помощи уже поставляются: первые отправления - американское вооружение - уже прибыли в Украину. Среди участников - многие страны Европы: Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Испания и др.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада выделяет $150 млн на военную помощь Украине в рамках инициативы PURL

+1
нехай натиснуть заодно на мад'яр та словаків!
04.12.2025 10:18 Ответить
+1
На мадяр та словаків не можна... Бо вони не хочуть...
04.12.2025 10:19 Ответить
PURL - це спільна ініціатива НАТО та США

тобто сша вже не нато?

хммм....
рудий пєдофіл сказав, що його зять був на висоті.
зятя ніхто не обісцяв і пісюньчіками не кормив.
друг владімір дуже хоче робити бізнес з геніальним доні.
04.12.2025 10:15 Ответить
Ситуація і справді цікава. США вчергове зраджують своїх союзників.

Після WWII США заборонили Німеччині мати свої збройні сили, ґарантувавши їй безпеку.

Тепер про це забуто.
04.12.2025 10:25 Ответить
Ця заборона закінчилась щє в 1955. В Німеччини інша проблема - вони після поразок у двох світових війнах розчарувались у військових засобах і їх населення тепер в більшісті проти мілітарізації.
04.12.2025 10:41 Ответить
Нічого не закінчилося.

Я припускаю, що заборона щодо ЯЗ для Німеччини від США буде завжди.
04.12.2025 10:44 Ответить
"Після WWII США заборонили Німеччині мати свої збройні сили"

это было до 1955. после вступления германии в нато, она должна была иметь вооруженные силы. в 1955 году был создан бундесвер
04.12.2025 10:43 Ответить
Формально -- дозволили. Як і Японії.

Але наклали купу обмежень. Тому Бундесвер -- пародія на армію. З німецькими можливостями.
04.12.2025 10:46 Ответить
Никаких ограничений последние 35 лет даже в теории.
04.12.2025 10:50 Ответить
"Формально -- дозволили. Як і Японії"

япония не является членом нато. нахрена нато член без армии? и бундесвер далеко не пародия, и ограничения только по яз, военная прмышленность работает, и деньги на это есть. вот то что слишком расслабились, и меркельши приложили руку, то да. до 2011 года в германии была обязательная воинская повинность, служили все, либо проходили альтернативную службу. сейчас ее хотят восстановить, и скорее всего, восстановят
04.12.2025 11:03 Ответить
Так и было до 1955 года. После 1955 года у Германии своя армия и оккупанты Германии ( 4 страны а не только США) имели лишь символические права над ее суверенитетом, которые закончились в 1990-91 году. Так что халява давно закончилась на самом деле, в 1955м, многих просто не поставили в известность.
04.12.2025 10:48 Ответить
нехай натиснуть заодно на мад'яр та словаків!
04.12.2025 10:18 Ответить
На мадяр та словаків не можна... Бо вони не хочуть...
04.12.2025 10:19 Ответить
Так США саботує саме цю ініциативу, припинивши постачання по ній через Німеччину. Якийсь генератор випадкових міжнародних заяв.
04.12.2025 10:39 Ответить
Та немов би ще - не припинили . Німецький генерал давав те інтерв'ю , в якому згадав про припинення допомоги , ще влітку , але його виклали лише зараз .
.
04.12.2025 11:18 Ответить
Але ж ви не перепутайте, греки, купувати слід саме американську зброю.
04.12.2025 10:41 Ответить
У мага півнів "хитрий план" - ви приєднуйтесь до ініциативи, грошики сплатіть, а ми потім припинимо постачання і не будемо трубку брати.
04.12.2025 10:44 Ответить
 
 