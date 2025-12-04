США давят на Грецию по поводу участия в PURL для Украины

США призывают Грецию присоединиться к PURL, который финансирует закупку американского оружия для поддержки обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ekathimerini.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Накануне заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе США обратились к Греции с просьбой присоединиться к фонду PURL, сообщили греческие источники. Американские дипломаты выразили благодарность за "принципиальную позицию" Афин в отношении Украины и отметили финансовые ограничения страны в конце финансового года, однако настояли на объявлении об участии Греции.

Посольство США в Афинах предложило министру иностранных дел Георгию Герапетритису подписать Генеральное рамочное соглашение, чтобы продемонстрировать приверженность, оставив вопрос конкретного взноса на потом. Американские представители также посоветовали не присоединяться к меньшинству стран НАТО, которые не делают взносов.

Герапетритис встретился на полях заседания с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, но кроме намерения подготовить следующий стратегический диалог между Грецией и США, официальных объявлений не было. Сначала запланированный на октябрь, затем на декабрь, стратегический диалог теперь вероятно состоится в 2026 году.

Вопрос PURL активно обсуждается со времени объявления фонда прошлым летом президентом Дональдом Трампом и стал предметом переговоров американских дипломатов с греческими лидерами. Кабинет премьер-министра Греции следит за процессом, учитывая финансовые ограничения страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия не будет участвовать в инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины, - Сийярто

Что такое PURL

PURL - это совместная инициатива НАТО и США, созданная для координации закупок американского вооружения и военной техники для Украины при поддержке союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что PURL имеет поддержку двух третей государств-членов и обязательства на сумму 4 млрд евро. Механизм предусматривает, что страны-члены НАТО (и иногда партнеры) предоставляют финансирование, а оружие закупают в США и передают Украине.

По данным на конец 2025 года, через PURL страны-партнеры уже предоставили более 2,8 миллиарда долларов на закупку вооружений для Украины. Пакеты помощи уже поставляются: первые отправления - американское вооружение - уже прибыли в Украину. Среди участников - многие страны Европы: Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Испания и др.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада выделяет $150 млн на военную помощь Украине в рамках инициативы PURL