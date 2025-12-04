США давят на Грецию по поводу участия в PURL для Украины
США призывают Грецию присоединиться к PURL, который финансирует закупку американского оружия для поддержки обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ekathimerini.
Накануне заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе США обратились к Греции с просьбой присоединиться к фонду PURL, сообщили греческие источники. Американские дипломаты выразили благодарность за "принципиальную позицию" Афин в отношении Украины и отметили финансовые ограничения страны в конце финансового года, однако настояли на объявлении об участии Греции.
Посольство США в Афинах предложило министру иностранных дел Георгию Герапетритису подписать Генеральное рамочное соглашение, чтобы продемонстрировать приверженность, оставив вопрос конкретного взноса на потом. Американские представители также посоветовали не присоединяться к меньшинству стран НАТО, которые не делают взносов.
Герапетритис встретился на полях заседания с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, но кроме намерения подготовить следующий стратегический диалог между Грецией и США, официальных объявлений не было. Сначала запланированный на октябрь, затем на декабрь, стратегический диалог теперь вероятно состоится в 2026 году.
Вопрос PURL активно обсуждается со времени объявления фонда прошлым летом президентом Дональдом Трампом и стал предметом переговоров американских дипломатов с греческими лидерами. Кабинет премьер-министра Греции следит за процессом, учитывая финансовые ограничения страны.
Что такое PURL
PURL - это совместная инициатива НАТО и США, созданная для координации закупок американского вооружения и военной техники для Украины при поддержке союзников.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что PURL имеет поддержку двух третей государств-членов и обязательства на сумму 4 млрд евро. Механизм предусматривает, что страны-члены НАТО (и иногда партнеры) предоставляют финансирование, а оружие закупают в США и передают Украине.
По данным на конец 2025 года, через PURL страны-партнеры уже предоставили более 2,8 миллиарда долларов на закупку вооружений для Украины. Пакеты помощи уже поставляются: первые отправления - американское вооружение - уже прибыли в Украину. Среди участников - многие страны Европы: Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Испания и др.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тобто сша вже не нато?
хммм....
рудий пєдофіл сказав, що його зять був на висоті.
зятя ніхто не обісцяв і пісюньчіками не кормив.
друг владімір дуже хоче робити бізнес з геніальним доні.
Після WWII США заборонили Німеччині мати свої збройні сили, ґарантувавши їй безпеку.
Тепер про це забуто.
Я припускаю, що заборона щодо ЯЗ для Німеччини від США буде завжди.
это было до 1955. после вступления германии в нато, она должна была иметь вооруженные силы. в 1955 году был создан бундесвер
Але наклали купу обмежень. Тому Бундесвер -- пародія на армію. З німецькими можливостями.
япония не является членом нато. нахрена нато член без армии? и бундесвер далеко не пародия, и ограничения только по яз, военная прмышленность работает, и деньги на это есть. вот то что слишком расслабились, и меркельши приложили руку, то да. до 2011 года в германии была обязательная воинская повинность, служили все, либо проходили альтернативную службу. сейчас ее хотят восстановить, и скорее всего, восстановят
.