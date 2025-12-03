Венгрия не будет участвовать в инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины, - Сийярто

Будапешт полностью поддерживает мирные усилия президента США Дональда Трампа по российско-украинской войне и не намерен участвовать в финансировании закупок оружия для Киева по программе PURL.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

"Не будем финансировать войну"

"Члены ряда европейских стран НАТО хотят направлять больше оружия Украине, поэтому они снова призывают всех выделять деньги в рамках механизма НАТО (...). Но пока в Венгрии действует наше национальное правительство, деньги венгров не будут отправляться в Украину", - заявил венгерский министр.

Сейярто добавил, что Венгрия не хочет, чтобы Европа находилась в состоянии войны с Россией и "делает все, что может, чтобы обеспечить успех мирных усилий Трампа".

Так Сийярто прокомментировал тему закупки странами НАТО оружия в США для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Больше об инициативе НАТО

Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.

По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

