РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11914 посетителей онлайн
Новости Венгрия против поддержки Украины Программа PURL
569 20

Венгрия не будет участвовать в инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Будапешт полностью поддерживает мирные усилия президента США Дональда Трампа по российско-украинской войне и не намерен участвовать в финансировании закупок оружия для Киева по программе PURL.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Не будем финансировать войну"

"Члены ряда европейских стран НАТО хотят направлять больше оружия Украине, поэтому они снова призывают всех выделять деньги в рамках механизма НАТО (...). Но пока в Венгрии действует наше национальное правительство, деньги венгров не будут отправляться в Украину", - заявил венгерский министр.

Сейярто добавил, что Венгрия не хочет, чтобы Европа находилась в состоянии войны с Россией и "делает все, что может, чтобы обеспечить успех мирных усилий Трампа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия начала работу по обжалованию в суде запрета импорта энергоносителей из РФ, - Сийярто

  • Так Сийярто прокомментировал тему закупки странами НАТО оружия в США для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Больше об инициативе НАТО

  • Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
  • Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
  • По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.

Читайте также: Орбан о финансовой поддержке ЕС Украины: "Это напоминает попытку помочь алкоголику"

Автор: 

Венгрия (2246) НАТО (10533) оружие (10546) Сийярто Петер (402)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Хто ще має сумнів, що пуйловці...?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:00 Ответить
+7
та ти шо.....типу ви наш головний союзник)))))

Якби не боялись ви б 1000% ще б і закарпаття бомбили. Знаєм, проходили. В 1938 ви як і рашисти тепер розтрілювали за Україну
показать весь комментарий
03.12.2025 21:00 Ответить
+7
Перекрийте вже дотації тим сіяртам і орбанам!І тоді подивимось!
показать весь комментарий
03.12.2025 21:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто ще має сумнів, що пуйловці...?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:00 Ответить
та ти шо.....типу ви наш головний союзник)))))

Якби не боялись ви б 1000% ще б і закарпаття бомбили. Знаєм, проходили. В 1938 ви як і рашисти тепер розтрілювали за Україну
показать весь комментарий
03.12.2025 21:00 Ответить
А хто ще б сумнівався. Там є ще одне пропутінське недострелене ніщо - фіцо.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:01 Ответить
Перекрийте вже дотації тим сіяртам і орбанам!І тоді подивимось!
показать весь комментарий
03.12.2025 21:02 Ответить
... і нафтопровод дрюжбу.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:11 Ответить
саме краще перекриття дотації -
їбанути залишки "дружби"
показать весь комментарий
03.12.2025 22:00 Ответить
Хто б сумнівався,що ви з Орбаном не будете допомагати Україні зброєю.Ви будете фінансувати па-рашинську армію,купуючи в них енергоносії.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:02 Ответить
это давно понятно. иди лучше поцелуй ху...ло еще раз в жопу
показать весь комментарий
03.12.2025 21:04 Ответить
нато створено було для протистояння росії, угоршина для протистояння росії як гівно для будівництва фортеці
показать весь комментарий
03.12.2025 21:07 Ответить
Хто б сумнівався - потрібно позоритись до кінця
показать весь комментарий
03.12.2025 21:08 Ответить
насправді т.зв. "мирна ініціатива трампа" (навіть не США) - це припинення допомоги ЗСУ, щоб Україна капітулювала. Тому Орбан+Сіярто та Фіцо+Бланар нехай йдуть *****; бо вони - вороги України.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:09 Ответить
Трумп, між іншим, теж
показать весь комментарий
03.12.2025 21:52 Ответить
Та відкуси собі, падло, язика! І так вже всім відомо мадяри були поплічниками фашистів, такими і залишились!
показать весь комментарий
03.12.2025 21:09 Ответить
Туди тобі і дорога півень облізлий
показать весь комментарий
03.12.2025 21:10 Ответить
Фсбшники ****** заборонили??
показать весь комментарий
03.12.2025 21:11 Ответить
Сподіваємося, що це до найближчих виборів.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:21 Ответить
"Будапешт повністю підтримує мирні зусилля президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни й не має наміру брати участь у фінансуванні закупівель зброї для Києва за програмою PURL"

Сам цей його висір ніяк не сходиться з зусиллями Трампа заробити на продажі зброї союзникам по НАТО. Цей обісраний полу мадяр мабуть сам не поняв що сказав
показать весь комментарий
03.12.2025 21:26 Ответить
Колись Трамп та Путя сдохнуть, але угорське лайно ми будемо пам'ятати.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:34 Ответить
- але транзит нафти ми їм все одно не припинимо ... так ?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:55 Ответить
 
 