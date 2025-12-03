Венгрия начала работу по обжалованию в суде запрета импорта энергоносителей из РФ, - Сийярто

Венгрия уже приступила к работе над обжалованием в Суде ЕС решения о запрете импорта российской нефти и газа, как только оно будет окончательно принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Так, комментируя предварительную договоренность в ЕС о полном отказе от, в частности, российского газа, Сийярто заявил, что Брюссель находится на "завершающей фазе принятия решения о ликвидации энергетической безопасности Венгрии".

По его словам, Венгрия должна быть защищена от этого "политически мотивированного решения", поэтому "как только этот диктат будет проголосован в окончательном виде в Брюсселе, мы немедленно обжалуем его в Суде ЕС".

"Мы начали необходимую юридическую работу для обжалования этого диктата в Суде ЕС, которая уже продолжается", - отметил Сийярто.

Также он заявил, что это решение полностью противоречит Договору о Европейском Союзе, который утверждает, что энергетическая политика является национальной компетенцией государств-членов.

Кроме того, Сийярто отметил, что это фактически санкционная мера, "замаскированная под торговую политику", поскольку так Брюссель обходит требование единодушия, необходимое для принятия санкций.

Он добавил, что Венгрия будет действовать вместе со Словакией в этой правовой процедуре.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.

Сегодня сообщалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.

