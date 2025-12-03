Венгрия начала работу по обжалованию в суде запрета импорта энергоносителей из РФ, - Сийярто
Венгрия уже приступила к работе над обжалованием в Суде ЕС решения о запрете импорта российской нефти и газа, как только оно будет окончательно принято.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Так, комментируя предварительную договоренность в ЕС о полном отказе от, в частности, российского газа, Сийярто заявил, что Брюссель находится на "завершающей фазе принятия решения о ликвидации энергетической безопасности Венгрии".
По его словам, Венгрия должна быть защищена от этого "политически мотивированного решения", поэтому "как только этот диктат будет проголосован в окончательном виде в Брюсселе, мы немедленно обжалуем его в Суде ЕС".
"Мы начали необходимую юридическую работу для обжалования этого диктата в Суде ЕС, которая уже продолжается", - отметил Сийярто.
Также он заявил, что это решение полностью противоречит Договору о Европейском Союзе, который утверждает, что энергетическая политика является национальной компетенцией государств-членов.
Кроме того, Сийярто отметил, что это фактически санкционная мера, "замаскированная под торговую политику", поскольку так Брюссель обходит требование единодушия, необходимое для принятия санкций.
Он добавил, что Венгрия будет действовать вместе со Словакией в этой правовой процедуре.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.
Сегодня сообщалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.
Санкции США против РФ
- Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
- Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
- Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
- Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.
Після початку війни в Україні ЄС відмовився закуповувати в Росії нафту і вугілля, але донедавна не запроваджував жодних санкцій проти російського газу, оскільки проти цього були Угорщина та Словаччина.
Новий механізм, узгоджений у середу, позбавляє їх права вето, дозволяючи 27 країнам ЄС ухвалювати ембарго більшістю раз і назавжди, а не одноголосно кожні шість місяців, як зараз ухвалюють санкції.
Після офіційного схвалення документа Європарламентом весь російський газ стане незаконним в ЄС з 1 листопада 2027 року. А закупівлі скрапленого газу припиняться 1 січня 2027 року, тобто на рік раніше від початкової пропозиції.
"Це світанок нової ери. Ера повної енергетичної незалежності від Росії", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в середу.
"На початку війни ми платили Росії 12 мільярдів євро на місяць за енергоносії. Зараз лише 1,5 мільярда, і це ще дуже багато. Ми зведемо цю цифру до нуля", - пообіцяла вона.
Європейська комісія попередила в середу, що до нафти теж незабаром дійдуть руки.
Нафтове ембарго має набути чинності одночасно з газовим - наприкінці 2027 року. Єврокомісія представить законопроєкт на початку наступного року.
У вересні Трамп відкритим текстом заявив, що "Європа повинна припинити купувати нафту в Росії", а трохи раніше, в липні, він підписав торговельну "угоду" з ЄС, згідно з якою Європа зобов'язалася купити астрономічну кількість американського скрапленого газу на суму у $750 млрд до 2028 року. У листопаді Трамп запровадив перші санкції проти Росії після повернення в Білий дім, куди увійшли дві найбільші нафтові компанії.
Однак другою рукою Трамп одразу виписав виняток, бо про це попросив його головний європейський шанувальник Віктор Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини особисто прибув до Білого дому, де після теплої зустрічі Трамп дозволив йому продовжувати купувати нафту і газ у Росії.
І це не єдиний сигнал з Америки, який ставить під сумнів те, чи стане реальністю повне нафтогазове ембарго проти Росії.
Минулого тижня американська газета WSJ писала, що оточення Трампа на переговорах із Кремлем про припинення війни в Україні активно обговорює відновлення співпраці між американськими та російськими нафтогазовими компаніями.
Серед іншого, за даними видання, бізнесмени з оточення сім'ї Трампа придивляються до участі в арктичному СПГ-проєкті російської компанії "Новатек" і навіть розглядають можливість викупу єдиної вцілілої гілки підводного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Усе це підсилює давній скептицизм експертів щодо повного відключення Угорщини та Словаччини від поставок російського газу через "Турецький потік" через Туреччину та нафти через "Дружбу" через Україну.