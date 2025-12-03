Угорщина почала роботу з оскарження в суді заборони імпорту енергоносіїв з РФ, - Сійярто

Угорщина вже розпочала роботу над оскарженням у Суді ЄС рішення про заборону імпорту російських нафти і газу, щойно воно буде остаточно ухвалено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповів глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Так, коментуючи попередню домовленість у ЄС про повну відмову від, зокрема, російського газу, Сійярто заявив, що Брюссель перебуває на "завершальній фазі ухвалення рішення про ліквідацію енергетичної безпеки Угорщини".

За його словами, Угорщина має бути захищена від цього "політично мотивованого рішення", тому "щойно цей диктат буде проголосовано в остаточному вигляді в Брюсселі, ми негайно оскаржимо його в Суді ЄС".

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"Ми розпочали необхідну юридичну роботу для оскарження цього диктату в Суді ЄС, яка вже триває", – зауважив Сійярто.

Також він заявив, що це рішення повністю суперечить Договору про Європейський Союз, який стверджує, що енергетична політика є національною компетенцією держав-членів.

Крім того, Сійярто зазначив, що це фактично санкційний захід, "замаскований під торговельну політику", оскільки так Брюссель обходить вимогу одностайності, яка необхідна для ухвалення санкцій.

Він додав, що Угорщина діятиме разом зі Словаччиною у цій правовій процедурі.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.

Сьогодні повідомлялося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

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