Угорщина почала роботу з оскарження в суді заборони імпорту енергоносіїв з РФ, - Сійярто
Угорщина вже розпочала роботу над оскарженням у Суді ЄС рішення про заборону імпорту російських нафти і газу, щойно воно буде остаточно ухвалено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповів глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
Так, коментуючи попередню домовленість у ЄС про повну відмову від, зокрема, російського газу, Сійярто заявив, що Брюссель перебуває на "завершальній фазі ухвалення рішення про ліквідацію енергетичної безпеки Угорщини".
За його словами, Угорщина має бути захищена від цього "політично мотивованого рішення", тому "щойно цей диктат буде проголосовано в остаточному вигляді в Брюсселі, ми негайно оскаржимо його в Суді ЄС".
"Ми розпочали необхідну юридичну роботу для оскарження цього диктату в Суді ЄС, яка вже триває", – зауважив Сійярто.
Також він заявив, що це рішення повністю суперечить Договору про Європейський Союз, який стверджує, що енергетична політика є національною компетенцією держав-членів.
Крім того, Сійярто зазначив, що це фактично санкційний захід, "замаскований під торговельну політику", оскільки так Брюссель обходить вимогу одностайності, яка необхідна для ухвалення санкцій.
Він додав, що Угорщина діятиме разом зі Словаччиною у цій правовій процедурі.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
Сьогодні повідомлялося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.
Санкції США проти РФ
- Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
- Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
- Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
- Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.
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Після початку війни в Україні ЄС відмовився закуповувати в Росії нафту і вугілля, але донедавна не запроваджував жодних санкцій проти російського газу, оскільки проти цього були Угорщина та Словаччина.
Новий механізм, узгоджений у середу, позбавляє їх права вето, дозволяючи 27 країнам ЄС ухвалювати ембарго більшістю раз і назавжди, а не одноголосно кожні шість місяців, як зараз ухвалюють санкції.
Після офіційного схвалення документа Європарламентом весь російський газ стане незаконним в ЄС з 1 листопада 2027 року. А закупівлі скрапленого газу припиняться 1 січня 2027 року, тобто на рік раніше від початкової пропозиції.
"Це світанок нової ери. Ера повної енергетичної незалежності від Росії", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в середу.
"На початку війни ми платили Росії 12 мільярдів євро на місяць за енергоносії. Зараз лише 1,5 мільярда, і це ще дуже багато. Ми зведемо цю цифру до нуля", - пообіцяла вона.
Європейська комісія попередила в середу, що до нафти теж незабаром дійдуть руки.
Нафтове ембарго має набути чинності одночасно з газовим - наприкінці 2027 року. Єврокомісія представить законопроєкт на початку наступного року.
У вересні Трамп відкритим текстом заявив, що "Європа повинна припинити купувати нафту в Росії", а трохи раніше, в липні, він підписав торговельну "угоду" з ЄС, згідно з якою Європа зобов'язалася купити астрономічну кількість американського скрапленого газу на суму у $750 млрд до 2028 року. У листопаді Трамп запровадив перші санкції проти Росії після повернення в Білий дім, куди увійшли дві найбільші нафтові компанії.
Однак другою рукою Трамп одразу виписав виняток, бо про це попросив його головний європейський шанувальник Віктор Орбан. Прем'єр-міністр Угорщини особисто прибув до Білого дому, де після теплої зустрічі Трамп дозволив йому продовжувати купувати нафту і газ у Росії.
І це не єдиний сигнал з Америки, який ставить під сумнів те, чи стане реальністю повне нафтогазове ембарго проти Росії.
Минулого тижня американська газета WSJ писала, що оточення Трампа на переговорах із Кремлем про припинення війни в Україні активно обговорює відновлення співпраці між американськими та російськими нафтогазовими компаніями.
Серед іншого, за даними видання, бізнесмени з оточення сім'ї Трампа придивляються до участі в арктичному СПГ-проєкті російської компанії "Новатек" і навіть розглядають можливість викупу єдиної вцілілої гілки підводного газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
Усе це підсилює давній скептицизм експертів щодо повного відключення Угорщини та Словаччини від поставок російського газу через "Турецький потік" через Туреччину та нафти через "Дружбу" через Україну.