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Новини Відмова ЄС від російських енергоресурсів
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ЄС ніколи не повернеться до енергетичного шантажу з боку РФ, - єврокомісар Йоргенсен

єврокомісар Йоргенсен про російський газ

Рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року є історичним, Євросоюз ніколи більше не повернеться до енергетичного шантажу Росії.

Про це йдеться в заяві єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена, передає Цензор.НЕТ.

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Так, єврокомісар наголосив, що російський диктатор Володимир Путін використовує енергію як зброю проти ЄС, а прибутки спрямовує на фінансування жахливої війни проти України.

"Сьогодні ми говоримо: "Годі! І ніколи більше!". Ми ніколи не повернемося до небезпечної залежності від Росії. До нестабільних поставок і маніпулювання ринком. До енергетичного шантажу та економічного ризику", – наголосив Йоргенсен.

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ЄС обирає енергетичну безпеку

За його словами, натомість ЄС обирає "нове майбутнє, енергетичну безпеку та незалежність для Європи".

"Це зміна, до якої Європа готова. Це крок, який ми готові зробити. Поступова відмова буде обережною, поступовою та скоординованою", – додав він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

Санкції США проти РФ

  • Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
  • Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
  • Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

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газ (10724) Єврокомісія (2454) росія (70431) енергетика (3850)
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Ще у кінці 70-х, коли я навчався, наш викладач майор Володін відповідав на запитання чому ми, СРСР, постачаємо ,,праклятим буржуінам,, нафту та газ. Казав, що потім ми крантіком на трубі руки та шию викрутим цим буржуїнам коли вони остаточно присядуть на нашу нафту. Це вже тоді так планувалося. А Європа тільки зараз зрозуміла.
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03.12.2025 14:28 Відповісти
"Європа тільки зараз зрозуміла." - не зрозуміла, а зробила вигляд.
Готовий закластися, що будуть купувати аж бігом...

"Сьогодні ми говоримо: "Годі! І ніколи більше!".
Це не сьогодні - це на 2028 рік. Довбані маніпулятори...
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03.12.2025 15:19 Відповісти
В КРАЙНЬОМУ ВИПАДКУ ДО ТИХ ПІР, ПОКИ КУЙЛО ЗНОВУ НЕ ПРИКУПИТЬ НІМЦЯМ КАНЦЛЕРА НА КШТАЛТ МЕРКЕЛЬ....
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03.12.2025 15:58 Відповісти
 
 