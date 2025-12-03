ЄС ніколи не повернеться до енергетичного шантажу з боку РФ, - єврокомісар Йоргенсен

Рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року є історичним, Євросоюз ніколи більше не повернеться до енергетичного шантажу Росії.

Про це йдеться в заяві єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена, передає Цензор.НЕТ.

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Так, єврокомісар наголосив, що російський диктатор Володимир Путін використовує енергію як зброю проти ЄС, а прибутки спрямовує на фінансування жахливої війни проти України.

"Сьогодні ми говоримо: "Годі! І ніколи більше!". Ми ніколи не повернемося до небезпечної залежності від Росії. До нестабільних поставок і маніпулювання ринком. До енергетичного шантажу та економічного ризику", – наголосив Йоргенсен.

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ЄС обирає енергетичну безпеку

За його словами, натомість ЄС обирає "нове майбутнє, енергетичну безпеку та незалежність для Європи".

"Це зміна, до якої Європа готова. Це крок, який ми готові зробити. Поступова відмова буде обережною, поступовою та скоординованою", – додав він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

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