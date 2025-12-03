ЄС ніколи не повернеться до енергетичного шантажу з боку РФ, - єврокомісар Йоргенсен
Рішення ЄС відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року є історичним, Євросоюз ніколи більше не повернеться до енергетичного шантажу Росії.
Про це йдеться в заяві єврокомісара з питань енергетики Дена Йоргенсена, передає Цензор.НЕТ.
Так, єврокомісар наголосив, що російський диктатор Володимир Путін використовує енергію як зброю проти ЄС, а прибутки спрямовує на фінансування жахливої війни проти України.
"Сьогодні ми говоримо: "Годі! І ніколи більше!". Ми ніколи не повернемося до небезпечної залежності від Росії. До нестабільних поставок і маніпулювання ринком. До енергетичного шантажу та економічного ризику", – наголосив Йоргенсен.
ЄС обирає енергетичну безпеку
За його словами, натомість ЄС обирає "нове майбутнє, енергетичну безпеку та незалежність для Європи".
"Це зміна, до якої Європа готова. Це крок, який ми готові зробити. Поступова відмова буде обережною, поступовою та скоординованою", – додав він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.
Санкції США проти РФ
- Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
- Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
- Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
- Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.
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"Сьогодні ми говоримо: "Годі! І ніколи більше!".
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