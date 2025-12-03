У ЄС представлять пропозиції про заборону імпорту всієї російської нафти на початку 2026 року

Єврокомісія на початку 2026 року презентує законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти до Євросоюзу.

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен, передає Цензор.НЕТ.

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Відмова від російської нафти

За його словами, ЄС планує повністю відмовитися від російського газу, а також планує заборонити імпорт нафти з Росії до ЄС.

"На початку наступного року ми подамо законодавчу пропозицію про заборону імпорту всієї російської нафти. Ми маємо зробити це якомога швидше, не пізніше кінця 2027 року", - сказав Йоргенсен.

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Санкції США проти РФ

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

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