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Новини Експорт нафти РФ
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У ЄС представлять пропозиції про заборону імпорту всієї російської нафти на початку 2026 року

Заборона імпорту російської нафти: у ЄС готують пропозицію

Єврокомісія на початку 2026 року презентує законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти до Євросоюзу.

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен, передає Цензор.НЕТ.

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Відмова від російської нафти

За його словами, ЄС планує повністю відмовитися від російського газу, а також планує заборонити імпорт нафти з Росії до ЄС.

"На початку наступного року ми подамо законодавчу пропозицію про заборону імпорту всієї російської нафти. Ми маємо зробити це якомога швидше, не пізніше кінця 2027 року", - сказав Йоргенсен.

Читайте: Єврокомісія сьогодні презентує офіційну пропозицію, як передати Україні заморожені активи РФ

Санкції США проти РФ

  • Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
  • Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
  • Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

Також читайте: Китай нарощує "тіньовий флот" для імпорту російського СПГ попри санкції США, - Bloomberg

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Єврокомісія (2454) нафта (6618) росія (70431)
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А потім знову скажуть, чорний флот, пірат варабей. Нафта сама припливай. Нічого не можу.
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03.12.2025 13:44 Відповісти
Вже треба було б повністю заборонити імпорт китайських товарів, в не тільки кацапської нафти до ЄС. От як так можна було увігнати себе в залежність від авторитарних деспотичних режимів? Щоб вони тепер правили усім світом! Це все жадібність і кацапсько-китайські агенти в ЄС!
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03.12.2025 13:45 Відповісти
Треба ще почекати пару років, бо буде ескалація.
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03.12.2025 13:47 Відповісти
💥Вночі знову підірвали нафтопровід "Дружба" на росії, - за даними джерел РБК-Україна, атаку здійснили неподалік н.п. Казинські Висілки (на ділянці нафтопроводу Таганрог-Ліпєцк)
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03.12.2025 13:49 Відповісти
Вся Європа припинить (імпорт роснафти), а Орбан з Фіцо - ні. А Пердоган не припинить, бо він не Європа.
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03.12.2025 14:08 Відповісти
 
 