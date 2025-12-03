РУС
В ЕС представят предложения о запрете импорта всей российской нефти в начале 2026 года

Запрет на импорт российской нефти: в ЕС готовят предложение

Еврокомиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в Евросоюз.

Об этом заявил еврокомиссарпо вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, передает Цензор.НЕТ.

Отказ от российской нефти

По его словам, ЕС планирует полностью отказаться от российского газа, а также планирует запретить импорт нефти из России в ЕС.

"В начале следующего года мы подадим законодательное предложение о запрете импорта всей российской нефти. Мы должны сделать это как можно быстрее, не позднее конца 2027 года", - сказал Йоргенсен.

Читайте: Еврокомиссия сегодня представит официальное предложение, как передать Украине замороженные активы РФ

Санкции США против РФ

  • Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
  • Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
  • Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
  • Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

Читайте также: Китай наращивает "теневой флот" для импорта российского СПГ несмотря на санкции США, - Bloomberg

А потім знову скажуть, чорний флот, пірат варабей. Нафта сама припливай. Нічого не можу.
03.12.2025 13:44 Ответить
Вже треба було б повністю заборонити імпорт китайських товарів, в не тільки кацапської нафти до ЄС. От як так можна було увігнати себе в залежність від авторитарних деспотичних режимів? Щоб вони тепер правили усім світом! Це все жадібність і кацапсько-китайські агенти в ЄС!
03.12.2025 13:45 Ответить
Треба ще почекати пару років, бо буде ескалація.
03.12.2025 13:47 Ответить
💥Вночі знову підірвали нафтопровід "Дружба" на росії, - за даними джерел РБК-Україна, атаку здійснили неподалік н.п. Казинські Висілки (на ділянці нафтопроводу Таганрог-Ліпєцк)
03.12.2025 13:49 Ответить
Вся Європа припинить (імпорт роснафти), а Орбан з Фіцо - ні. А Пердоган не припинить, бо він не Європа.
