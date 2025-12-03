285 5
В ЕС представят предложения о запрете импорта всей российской нефти в начале 2026 года
Еврокомиссия в начале 2026 года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в Евросоюз.
Об этом заявил еврокомиссарпо вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, передает Цензор.НЕТ.
Отказ от российской нефти
По его словам, ЕС планирует полностью отказаться от российского газа, а также планирует запретить импорт нефти из России в ЕС.
"В начале следующего года мы подадим законодательное предложение о запрете импорта всей российской нефти. Мы должны сделать это как можно быстрее, не позднее конца 2027 года", - сказал Йоргенсен.
Санкции США против РФ
- Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
- Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
- Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
- Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.
