РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12542 посетителя онлайн
Новости Санкции США против России Российский газ Экспорт нефти РФ
620 7

Китай наращивает "теневой флот" для импорта российского СПГ несмотря на санкции США, - Bloomberg

Китай

Китай активизирует усилия по импорту российского сжиженного природного газа, который находится под санкциями США, создавая собственный "теневой флот" для обхода ограничений.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Китай только начинает формировать такие схемы, но перемещение и собственность судов уже напоминают практику на рынке российской нефти, где также действует теневой флот. Так, СПГ-танкер CCH Gas, который перевозит подсанкционный российский груз, скрывает свое местонахождение вблизи китайских портов. Его зарегистрированный владелец CCH-1 Shipping Co. имеет адрес в Гонконге, который совпадает с почтовым ящиком компании Samxin Secretarial Services Ltd, известной непрозрачными операциями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индийская госкомпания планирует закупку нефти в начале 2026 года, - Bloomberg

Еще одно судно, переименованное в Kunpeng, недавно было замечено у Сингапура. Согласно базе Equasis, его собственность передали малоизвестным компаниям в Китае и на Маршалловых островах, связанным с фирмами, которые ранее торговали "черным" топливом.

Эксперты отмечают, что создание теневого флота СПГ сложнее, чем для нефти: в мире только около 800 специализированных газовых танкеров против 8 тысяч нефтяных, поэтому скрыть их местонахождение гораздо труднее.

Санкции США против РФ

  • Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
  • Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
  • Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
  • Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Китай (3258) нефть (2079) россия (97999)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто б міг подумати?
показать весь комментарий
12.11.2025 10:51 Ответить
А хто б міг подумати, що москалячо-мадярська «Дружба» спокійно собі працює на українській території?
показать весь комментарий
12.11.2025 11:51 Ответить
Китай-зло.
показать весь комментарий
12.11.2025 10:53 Ответить
Могли б нарощувати "невідомі" тіньові дрони які знищують тіньові танкери але "неначасі" треба бабло мутить й на московію долю відправляти.....
показать весь комментарий
12.11.2025 11:02 Ответить
Єдині справді дієві санкції - знищення самого предмету імпорту та засобів його видобутку - газопроводів, станцій перекачування та устаткування родовищ. Все інше - припарки.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:08 Ответить
це якесь іпсо . ще вчора писали, що всі бояться санкцій і от-от припинять імпорт.
а індія так взагалі кожен другий день припиняє імпорт кацапської нафти
показать весь комментарий
12.11.2025 11:52 Ответить
Китай має потужну суднобудівну галузь. А зараз має проблеми бо багато хто відмовляється від побудови суден в Китаї після проголошення Трампом санкцій на китайську продукцію. І суден також. Тож що заважатиме Китаю будувати газовози повністю із своєю начинкою та не регіструвати їх по системі IMO.Будуть працювати виключно на лінії Далекий Схід росії -Китай. Їх там немає кому зупиняти за ,,їзду без номерів,, І не буде можливості накладати санкції на незареєстрований флот. Страховики будуть російськими чи китайськими. Все. Профіт.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:05 Ответить
 
 