Китай наращивает "теневой флот" для импорта российского СПГ несмотря на санкции США, - Bloomberg

Китай активизирует усилия по импорту российского сжиженного природного газа, который находится под санкциями США, создавая собственный "теневой флот" для обхода ограничений.

По данным издания, Китай только начинает формировать такие схемы, но перемещение и собственность судов уже напоминают практику на рынке российской нефти, где также действует теневой флот. Так, СПГ-танкер CCH Gas, который перевозит подсанкционный российский груз, скрывает свое местонахождение вблизи китайских портов. Его зарегистрированный владелец CCH-1 Shipping Co. имеет адрес в Гонконге, который совпадает с почтовым ящиком компании Samxin Secretarial Services Ltd, известной непрозрачными операциями.

Еще одно судно, переименованное в Kunpeng, недавно было замечено у Сингапура. Согласно базе Equasis, его собственность передали малоизвестным компаниям в Китае и на Маршалловых островах, связанным с фирмами, которые ранее торговали "черным" топливом.

Эксперты отмечают, что создание теневого флота СПГ сложнее, чем для нефти: в мире только около 800 специализированных газовых танкеров против 8 тысяч нефтяных, поэтому скрыть их местонахождение гораздо труднее.

Санкции США против РФ

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.

Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

