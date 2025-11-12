Китай нарощує "тіньовий флот" для імпорту російського СПГ попри санкції США, - Bloomberg

Китай активізує зусилля з імпорту російського скрапленого природного газу, який перебуває під санкціями США, створюючи власний "тіньовий флот" для обходу обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, Китай лише починає формувати такі схеми, але переміщення та власність суден уже нагадують практику на ринку російської нафти, де також діє тіньовий флот. Так, СПГ-танкер CCH Gas, який перевозить підсанкційний російський вантаж, приховує своє місцезнаходження поблизу китайських портів. Його зареєстрований власник CCH-1 Shipping Co. має адресу в Гонконзі, що збігається з поштовою скринькою компанії Samxin Secretarial Services Ltd, відомої непрозорими операціями.

Ще одне судно, перейменоване на Kunpeng, нещодавно було помічене біля Сінгапуру. Згідно з базою Equasis, його власність передали маловідомим компаніям у Китаї та на Маршаллових островах, пов’язаним із фірмами, що раніше торгували "чорним" паливом.

Експерти зазначають, що створення тіньового флоту СПГ є складнішим, ніж для нафти: у світі лише близько 800 спеціалізованих газових танкерів проти 8 тисяч нафтових, тому приховати їхнє місцезнаходження набагато важче.

  • Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
  • Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
  • Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
  • Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

А хто б міг подумати, що москалячо-мадярська «Дружба» спокійно собі працює на українській території?
12.11.2025 11:51 Відповісти
Китай-зло.
12.11.2025 10:53 Відповісти
Могли б нарощувати "невідомі" тіньові дрони які знищують тіньові танкери але "неначасі" треба бабло мутить й на московію долю відправляти.....
12.11.2025 11:02 Відповісти
Єдині справді дієві санкції - знищення самого предмету імпорту та засобів його видобутку - газопроводів, станцій перекачування та устаткування родовищ. Все інше - припарки.
12.11.2025 11:08 Відповісти
це якесь іпсо . ще вчора писали, що всі бояться санкцій і от-от припинять імпорт.
а індія так взагалі кожен другий день припиняє імпорт кацапської нафти
12.11.2025 11:52 Відповісти
Китай має потужну суднобудівну галузь. А зараз має проблеми бо багато хто відмовляється від побудови суден в Китаї після проголошення Трампом санкцій на китайську продукцію. І суден також. Тож що заважатиме Китаю будувати газовози повністю із своєю начинкою та не регіструвати їх по системі IMO.Будуть працювати виключно на лінії Далекий Схід росії -Китай. Їх там немає кому зупиняти за ,,їзду без номерів,, І не буде можливості накладати санкції на незареєстрований флот. Страховики будуть російськими чи китайськими. Все. Профіт.
12.11.2025 12:05 Відповісти
 
 