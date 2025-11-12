Китай нарощує "тіньовий флот" для імпорту російського СПГ попри санкції США, - Bloomberg

Китай активізує зусилля з імпорту російського скрапленого природного газу, який перебуває під санкціями США, створюючи власний "тіньовий флот" для обходу обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, Китай лише починає формувати такі схеми, але переміщення та власність суден уже нагадують практику на ринку російської нафти, де також діє тіньовий флот. Так, СПГ-танкер CCH Gas, який перевозить підсанкційний російський вантаж, приховує своє місцезнаходження поблизу китайських портів. Його зареєстрований власник CCH-1 Shipping Co. має адресу в Гонконзі, що збігається з поштовою скринькою компанії Samxin Secretarial Services Ltd, відомої непрозорими операціями.

Ще одне судно, перейменоване на Kunpeng, нещодавно було помічене біля Сінгапуру. Згідно з базою Equasis, його власність передали маловідомим компаніям у Китаї та на Маршаллових островах, пов’язаним із фірмами, що раніше торгували "чорним" паливом.

Експерти зазначають, що створення тіньового флоту СПГ є складнішим, ніж для нафти: у світі лише близько 800 спеціалізованих газових танкерів проти 8 тисяч нафтових, тому приховати їхнє місцезнаходження набагато важче.

Санкції США проти РФ

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

