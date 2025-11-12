Індійська держкомпанія планує закупівлю нафти РФ на початку 2026 року, - Bloomberg

Індійська державна нафтопереробна компанія Indian Oil Corp. оголосила тендер на закупівлю нафти, до якого включила російські сорти ESPO та Sokol.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Поставки заплановано на період із кінця січня до початку лютого 2026 року. Компанія також розглядає пропозиції з інших регіонів, зокрема із Західної Африки та США, але залишила запит на постачання сумішей із Далекого Сходу Росії. Доставлятимуть нафту до індійських портів Парадіп і Вадінар.

У тендерній документації зазначено, що продавці повинні гарантувати, що нафта не походить від виробників або терміналів, які перебувають під санкціями США, Великої Британії, ЄС, ООН або Індії.

Раніше повідомлялося, що п’ять із семи індійських нафтопереробних заводів, зокрема Reliance Industries, відмовилися від закупівель російської нафти на наступний місяць. Водночас Indian Oil Corp. і пов’язана з "Роснефтью" Nayara Energy Ltd. продовжили купівлі окремих російських партій.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Індія не припиняла закупівлі російської нафти.

Санкції США проти РФ

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

Нафтопереробні заводи Індії призупинили замовлення на закупівлю російської нафти після запровадження санкцій США проти РФ, оскільки чекають на роз'яснення уряду та постачальників.

