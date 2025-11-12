Индийская госкомпания планирует закупку нефти РФ в начале 2026 года, - Bloomberg

Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corp. объявила тендер на закупку нефти, в который включила российские сорта ESPO и Sokol.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Поставки запланированы на период с конца января до начала февраля 2026 года. Компания также рассматривает предложения из других регионов, в частности из Западной Африки и США, но оставила запрос на поставку смесей с Дальнего Востока России. Нефть будет доставляться в индийские порты Парадип и Вадинар.

В тендерной документации указано, что продавцы должны гарантировать, что нефть не поступает от производителей или терминалов, которые находятся под санкциями США, Великобритании, ЕС, ООН или Индии.

Ранее сообщалось, что пять из семи индийских нефтеперерабатывающих заводов, в частности Reliance Industries, отказались от закупок российской нефти на следующий месяц. В то же время Indian Oil Corp. и связанная с "Роснефтью" Nayara Energy Ltd. продолжили покупки отдельных российских партий.

Напомним, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Индия не прекращала закупки российской нефти.

Санкции США против РФ

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.

Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

