РУС
Экспорт нефти РФ
1 086 14

Индия продолжает покупать российскую нефть, - МИД РФ

індія

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Индия не прекращала закупки российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть", - сказал он журналистам в Москве, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что индийская сторона якобы почти прекратила покупки нефти у РФ.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговому соглашению проходят успешно, а Индия уже почти прекратила покупать российскую нефть.

"Он (Моди - ред.) в основном прекратил закупать нефть у России, и он мой друг", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австралия получила миллионы тонн российской нефти через Сингапур, - The Guardian

Санкции США против РФ

  • Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
  • Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
  • Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.
  • Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

Автор: 

Индия (488) МИД РФ (1693) нефть (2073) россия (97984)
Топ комментарии
+3
всі купують,як і купували,всі хто вірить в санкції або бовдур або цинічно бреше....
показать весь комментарий
10.11.2025 12:34 Ответить
+2
)(уйло і баба в простинях знову помазали Тампону голову гівном ще й насміхаються над ним. А шизонутий Тампон ходить з кучею гівна на голові і всім каже що це корона а він король всесвіту
показать весь комментарий
10.11.2025 12:52 Ответить
+1
А якби Трамп був Президентом такого б не було! ... О!
показать весь комментарий
10.11.2025 12:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
всі купують,як і купували,всі хто вірить в санкції або бовдур або цинічно бреше....
показать весь комментарий
10.11.2025 12:34 Ответить
Бовдур тут ти,
показать весь комментарий
10.11.2025 12:42 Ответить
Кацапський бовдур мабуть не знає, що доходи Кацапії від продажи нафти та нафтопродуктів порівяно з минулим роком впали майже на 27%.
показать весь комментарий
10.11.2025 13:07 Ответить
А якби Трамп був Президентом такого б не було! ... О!
показать весь комментарий
10.11.2025 12:41 Ответить
погрози куколда нІхто не сприймає в серйоз
показать весь комментарий
10.11.2025 12:42 Ответить
Щас модік у платті зателефонує йухлу і скаже "не палі кантору!".
показать весь комментарий
10.11.2025 12:46 Ответить
Муді ж Трмпу "зуб дал", шо нє пакупаєт!
показать весь комментарий
10.11.2025 12:52 Ответить
)(уйло і баба в простинях знову помазали Тампону голову гівном ще й насміхаються над ним. А шизонутий Тампон ходить з кучею гівна на голові і всім каже що це корона а він король всесвіту
показать весь комментарий
10.11.2025 12:52 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 13:08 Ответить
Кацапу вірити, себе не поважати.
показать весь комментарий
10.11.2025 13:02 Ответить
Знов "санкції на користь"?
показать весь комментарий
10.11.2025 13:05 Ответить
Трампа на неї немає
показать весь комментарий
10.11.2025 13:08 Ответить
До 21-го листопада - може й продовжують купляти. А з 22-го вже будуть вторинеі санкції американського мінфіну/держказначейства.
показать весь комментарий
10.11.2025 13:17 Ответить
та не може бути)))))))) Ми теж купуємо російський бензин. У Литві та Латвії)))
показать весь комментарий
10.11.2025 13:25 Ответить
 
 