Индия продолжает покупать российскую нефть, - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Индия не прекращала закупки российской нефти.

"Могу сказать, что Индия продолжает закупать российскую нефть", - сказал он журналистам в Москве, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что индийская сторона якобы почти прекратила покупки нефти у РФ.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по торговому соглашению проходят успешно, а Индия уже почти прекратила покупать российскую нефть.

"Он (Моди - ред.) в основном прекратил закупать нефть у России, и он мой друг", - заявил Трамп.

Санкции США против РФ

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Глава Минфина США Бессент считает, что новые санкции Трампа уменьшат нефтяные доходы России на 30%.

Нефтеперерабатывающие заводы Индии приостановили заказы на закупку российской нефти после введения санкций США против РФ, поскольку ждут разъяснений от правительства и поставщиков.

